Rezultate Loto 19 iulie 2026. Care sunt numerele câștigătoare la 6/49 și Joker

Duminică, 19 iulie, au fost organizate noi extrageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Evenimentele au avut loc după ce, la extragerile precedente de joi, 16 iulie, Loteria Română a anunțat obținerea a 19.455 de câștiguri, cu o valoare totală care a depășit 2,06 milioane de lei.

Rezultatele loto din 19 iulie 2026

Loto 6/49: 12, 19, 15, 41, 43, 18

Noroc: 5, 8, 5, 9, 1, 1, 7

Joker: 35, 1, 44, 17, 19 + 17

Noroc Plus: 3, 1, 5, 6, 1, 3

Loto 5/40: 16, 14, 37, 12, 15, 19

Super Noroc: 6, 7, 8, 3, 0, 9

Reporturi de milioane la extragerile Loto

La Loto 6/49, premiul pus în joc la categoria I continuă să crească, ajungând la un report de peste 42,61 milioane de lei, sumă echivalentă cu mai mult de 8,12 milioane de euro.

Și celelalte jocuri ale Loteriei Române au reporturi importante. La Noroc, valoarea acumulată depășește 3,23 milioane de lei, adică peste 617.200 de euro.

În cazul jocului Joker, reportul pentru categoria I este de peste 2,13 milioane de lei, echivalentul a mai mult de 406.800 de euro, în timp ce la categoria a II-a se află în joc un premiu de peste 441.800 de lei, aproximativ 84.200 de euro.

La Noroc Plus, categoria I are un report de peste 454.500 de lei, sumă care trece de 86.700 de euro. Pentru Loto 5/40, premiul cel mare de la categoria I a ajuns la peste 607.100 de lei, respectiv mai mult de 115.800 de euro.

De asemenea, la Super Noroc, reportul pentru categoria I depășește 313.000 de lei, valoare echivalentă cu peste 59.700 de euro.

Ultimele premii mari câștigate la Loto 6/49

Cel mai recent câștig de categoria I la Loto 6/49 a fost înregistrat la extragerea din 12 februarie, atunci când un jucător a obținut un premiu în valoare de 22,9 milioane de lei, sumă care se ridică la aproximativ 4,5 milioane de euro.

Biletul norocos a fost achiziționat online, prin intermediul platformei amparcat.ro, și a inclus trei variante pentru Loto 6/49, precum și o variantă pentru jocul Noroc. Pentru acesta, jucătorul a plătit în total 28 de lei. Premiul a fost primul câștig de categoria I acordat la Loto 6/49 în anul 2026.

Anterior acestui succes, marele premiu al jocului fusese câștigat la extragerea din 9 noiembrie 2025. Atunci, un alt jucător a obținut aproape 49 de milioane de lei, echivalentul a aproximativ 9,8 milioane de euro. Și în acel caz, varianta câștigătoare fusese înregistrată online, pe platforma oficială a Loteriei Române, iar costul biletului a fost de 12 lei.

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