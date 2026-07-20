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Mesajul postat de iubita lui Rareș Cojoc, după ce a câștigat campionatul de dans. Fostul Andreei Popescu a obținut medalia de aur

De: Denisa Crăciun 20/07/2026 | 11:25
Mesajul postat de iubita lui Rareș Cojoc, după ce a câștigat campionatul de dans. Fostul Andreei Popescu a obținut medalia de aur
Mesajul postat de iubita lui Rareș Cojoc/ sursa foto: social media
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Rareș Cojoc traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. După divorțul de Andreea Popescu, bărbatul s-a concentrat pe carieră și a avut numeroase victorii. Și de această dată i-a făcut mândri pe cei apropiați, astfel că actuala iubită este mai fericită ca niciodată.

Rareș Cojoc și Andreea Matei au câștigat medalia de aur în China. Astfel, au reușit să obțină titlul mondial la Standard, mai ales că s-au pregătit intens în ultima perioadă. În plus, fostul partener al Andreei Popescu se poate declara un bărbat împlinit și din punct de vedere personal. După divorț, el și-ar fi găsit liniștea în brațele fotomodelului Claudia Dumitru, care este acum mândră de iubitul ei. Aceasta a postat în mediul online un mesaj emoționant, ce nu putea să treacă neobservat.

Ce mesaj a postat iubita lui Rareș Cojoc

Deși niciunul dintre ei nu a abordat subiectul, cei doi par mai apropiați ca niciodată. Claudia Dumitru a scris un mesaj în mediul online prin care sugerează mândria pe care o are față de Rareș Cojoc. Aceasta a lăsat un text scurt, dar clar.

Fără cuvinte. Doar mândrie, a scris Claudia Dumitru pe pagina sa de Instagram.

Mesajul postat de iubita lui Rareș Cojoc/ sursa foto: social media
Mesajul postat de iubita lui Rareș Cojoc/ sursa foto: social media

Competiția în care Rareș Cojoc a ieșit victorios a avut loc în Nanjing și s-a desfășurat în data de 17 iulie. El și partenera sa de dans, Andreea Matei, s-au pregătit intens în ultima perioadă, iar în urmă cu două săptămâni au fost în Italia. Concursul a avut nici mai mult, nici mai puțin de șase etape, iar cei doi au luptat pe ringul de dans împotriva dansatorilor de top din lume. Prestația lor a fost una impresionantă, astfel că au reușit să îi cucerească pe jurați și nu numai.

Ce seară extraordinară la Nanjing! La Campionatul Mondial WDSF 2026, categoria Standard, au dominat podiumul, au transmis reprezentanții campionilor.

Andreea Matei, despre conexiunea pe care o are cu Rareș Cojoc

Cei doi dansatori colaborează de peste 11 ani, așadar au o conexiune uimitoare. În urmă cu ceva timp, Andreea Matei a vorbit despre relația pe care o are cu partenerul ei de dans. Ea a subliniat în cadrul emisiunii că este importantă persoana cu care ești într-o echipă și în ciuda faptului că au personalități diferite, au o legătură puternică.

Este un sport de cuplu și nu este importantă doar persoana ta, este important și partenerul și chimia dintre noi. Avem personalități diferite și este foarte important să ne susținem unul pe celălalt când trecem prin momente dificile, a spus Andreea Matei în cadrul emisiunii.

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În ce relații a rămas Andreea Popescu cu părinții lui Rareș Cojoc, la 4 luni de la divorț: ”Nepoții nu mai au acces”

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