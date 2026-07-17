Rareș Cojoc și Andreea Matei, din nou campioni mondiali! Imaginile cu prestația lor s-au viralizat

România are din nou motive de mândrie în dansul sportiv. Perechea formată din Rareș Cojoc și Andreea Matei a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la Campionatul Mondial de Standard, desfășurat în China, reușind să își apere cu succes coroana mondială după o prestație de excepție.

Performanța din China marchează al doilea titlu mondial la categoria Standard din cariera lui Rareș Cojoc și Andreea Matei, confirmându-le statutul de referință în dansul sportiv. Prin această nouă performanță, cei doi campioni consolidează poziția României în competițiile de cel mai înalt nivel și arată că pregătirea riguroasă și dedicarea pot conduce la rezultate remarcabile pe scena internațională.

Rareș Cojoc și Andreea Matei, din nou campioni mondiali

Nanjing a fost gazda unei seri memorabile pentru dansul sportiv românesc. Rareș Cojoc și Andreea Matei au urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la Campionatul Mondial WDSF 2026, la categoria Standard, confirmând încă o dată că fac parte din elita mondială a acestui sport.

Rareș Cojoc și Andreea Matei au oferit un moment de excepție în finala competiției, reușind să se impună în fața unor adversari de top. După un parcurs solicitant, care a inclus șase etape de concurs și confruntări cu cele mai valoroase perechi din lume, dansatorii români au încheiat întrecerea cu un nou titlu mondial în palmares.

„Ce seară extraordinară la Nanjing! La Campionatul Mondial WDSF 2026, categoria Standard, au dominat podiumul”, au transmis reprezentanții celor doi campioni.

Succesul obținut la Nanjing le-a adus lui Rareș Cojoc și Andreea Matei cel de-al doilea titlu mondial la categoria Standard din carieră. Prin această nouă performanță, perechea de dansatori își consolidează locul în elita internațională și confirmă, încă o dată, valoarea României în dansul sportiv.

Rareș Cojoc și Andreea Matei colaborează de peste 11 ani

Cei doi formează una dintre cele mai valoroase perechi din dansul sportiv românesc. Colaborarea lor durează de mai bine de un deceniu, iar în cei peste 11 ani petrecuți împreună pe ringul de dans au adunat numeroase performanțe și titluri importante.

„Este un sport de cuplu și nu este importantă doar persoana ta, este important și partenerul și chimia dintre noi. Avem personalități diferite și este foarte important să ne susținem unul pe celălalt când trecem prin momente dificile.”, a spus Andreea Matei în cadrul unei emisiuni.

Andreea Matei a explicat că încrederea, comunicarea și sincronizarea sunt elemente esențiale într-un parteneriat construit în jurul performanței. Din declarațiile sale reiese că relația profesională pe care o are cu Rareș Cojoc se bazează pe colaborare și susținere reciprocă.

La rândul său, Rareș Cojoc a mărturisit că experiențele avute alături de fostele sale partenere de dans nu i-au oferit același nivel de compatibilitate, motiv pentru care consideră că actualul parteneriat este unul aparte.

„Avem o chimie care ne leagă de 11 ani. (…) Am avut o parteneră din Polonia pentru 7 ani, după aceea am avut o parteneră din Republica Moldova pentru încă 2 ani și ulterior încă o parteneră din Polonia pentru încă 1 an și jumătate. Nu a funcționat chimia. Nu exista armonie din punct de vedere fizic. Era aproape la fel de înaltă ca și mine. Nu sunt obișnuit să conduc o parteneră atât de înaltă.”, a spus Rareș Cojoc.

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