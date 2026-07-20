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Frații Tate îi cer ajutorul lui Donald Trump. Anunțul făcut de avocații lui Andrew și Tristan

De: Denisa Crăciun 20/07/2026 | 12:05
Frații Tate îi cer ajutorul lui Donald Trump. Anunțul făcut de avocații lui Andrew și Tristan
Frații Tate se bazează pe Donald Trump
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Avocatul fraților Tate susține că mandatul de extrădare ar avea o componentă politică. Pe de altă parte, autoritățile din Statele Unite au pus în aplicare solicitarea transmisă de autoritățile din Marea Britanie.

Frații Tate au fost arestați zilele trecute în Florida, iar totul a fost posibil datorită mandatului internațional de extrădare emis de Regatul Unit. Demersul a fost aprobat de premierul britanic Keir Stramer, cu puțin timp înainte de anunțul demiterii sale. Totuși, avocații celor doi spun că acțiunea reprezintă o formă de „persecuție politică”, susținând că președintele Donald Trump se va opune acestei proceduri, potrivit The Daily Mail.

Frații Tate se bazează pe Donald Trump

Andrew și Tristan Tate au ajuns din nou în atenția publicului după ce au fost arestați. Totuși, președintele Donald Trump spune că nu deține foarte multe informații despre acest caz, în condițiile în care, de curând, rapoartele au indicat existența unor contacte între cei doi frați și membri ai familiei prezidențiale, dar și participări la evenimente private alături de autoritățile americane.

Avocatul lor, Joseph McBride, spune că extrădarea nu ar fi trebuit să aibă loc înainte de finalizarea proceselor din România. În plus, el spune că frații Tate urmează să fie judecați într-un proces de defăimare în Palm Beach, Florida, iar transferul în Regatul Unit ar îngreuna situația. Mai mult decât atât, susține că nu există dovezi care să confirme acuzațiile. În tot acest timp, cei doi au petrecut câteva zile la Washington, acolo unde a fost prezent și Paolo Zampolini, trimis de Donald Trump. Acesta a confirmat că i-a găzduit pe Andrew și Tristan. Pe de altă parte, a precizat că evenimentul nu a avut legătură cu funcția sa oficială și a fost privat. De asemenea, a explicat că cei doi se află în capitala americană pentru afaceri.

Unde au mai fost frații Tate

Cei doi și Zampolini au fost și la un club exclusivist, frecventat de oficiali. De asemenea, frații Tate au mers și la Capitol Hill, unde s-au întâlnit cu Wesley Hunt din Texas, congresmanul republican. Potrivit Daily Mail, totul a fost organizat după ce Tristan Tate a vorbit cu echipa de comunicare a parlamentului. Un purtător de cuvânt al fraților nu a confirmat toate aceste detalii, dar a explicat că au o influență puternică asupra unui segment al electoratului american.

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Atac dur al avocatului fraților Tate asupra Marii Britanii: „Rugați-vă pentru Andrew și Tristan. Vom câștiga”

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