Atac dur al avocatului fraților Tate asupra Marii Britanii: „Rugați-vă pentru Andrew și Tristan. Vom câștiga”

Arestarea fraților Andrew și Tristan Tate, produsă sâmbătă la Miami, a generat o nouă etapă în disputa juridică internațională care îi vizează. Cei doi au fost ridicați de U.S. Marshals direct de pe teritoriul american, în baza unei cereri urgente de extrădare formulate de autoritățile britanice.

Momentul a surprins echipa de apărare, având în vedere că procedurile judiciare din România sunt încă în desfășurare, iar extrădarea în această etapă contravine acordului bilateral dintre Regatul Unit și România.

Atac dur al avocatului fraților Tate asupra Marii Britanii

Procurorii britanici au confirmat imediat după reținere că au solicitat extrădarea celor doi în Regatul Unit, unde urmează să fie judecați într-un dosar ce include acuzații de viol și trafic de persoane. Crown Prosecution Service a anunțat că Andrew Tate se confruntă cu 42 de capete de acuzare, iar Tristan Tate cu 17.

Presa britanică a detaliat că Andrew este vizat de acuzații suplimentare de viol, trafic de persoane, agresiune și infracțiuni legate de materiale indecente cu minori, în timp ce Tristan este acuzat de viol, agresiune sexuală și trafic de persoane. Conform CPS, faptele ar fi avut loc între 2010 și 2017.

Surse apropiate anchetei au transmis, sub anonimat, că reținerea celor doi a fost dispusă strict în baza cererii de extrădare, iar autoritățile americane au pus în aplicare mandatul fără a oferi detalii suplimentare.

„Rugați-vă pentru Andrew și Tristan. Vom câștiga”

În documentele oficiale, Andrew Tate, 39 de ani, este inculpat pentru șapte capete de acuzare de viol, trei de trafic de persoane în scopul exploatării sexuale, trei de agresiune cu vătămare corporală și alte 19 infracțiuni legate de imagini indecente cu minori și pornografie extremă. Tristan Tate, 38 de ani, este acuzat de o agresiune sexuală, două violuri și trei capete de acuzare pentru organizarea sau facilitarea traficului de persoane.

În acest context, avocatul american al fraților Tate, Joseph D. McBride, a transmis o poziție publică în care contestă acțiunea autorităților britanice și modul în care a fost dispusă arestarea pe teritoriul SUA. Textul include acuzații directe la adresa Regatului Unit și referiri la procedurile juridice aflate în desfășurare în România și Statele Unite.

„Lumea știe că Andrew și Tristan Tate sunt nevinovați. Dușmanii lor știu acest lucru mai bine decât oricine. Tocmai de aceea au fost atacați. Noaptea trecută, Regatul Unit, o națiune coruptă și decăzută, care își închide propriii cetățeni pentru postări pe rețelele sociale, în timp ce ignoră grupările de violatori pe care le-a considerat prea incomod de urmărit penal, a inventat un nou val de acuzații împotriva fraților Tate. Aceasta nu este aplicarea legii. Este o lovitură politică ordonată de un imperiu muribund, care se teme mai mult de doi oameni liberi, care au un microfon, decât de adevărații infractori care umblă pe străzile sale. Înțelegeți ce tocmai a făcut Marea Britanie. Există un acord de lungă durată între guvernele Regatului Unit și României, potrivit căruia Marea Britanie nu va solicita extrădarea atât timp cât procedurile judiciare din România sunt încă în desfășurare. Aceste proceduri sunt în desfășurare chiar acum. Acel acord există pentru că nicio țară nu are dreptul să calce în picioare suveranitatea judiciară a alteia din motive de conveniență politică. Regatul Unit și-a încălcat propria promisiune în momentul în care i-a fost convenabil să o facă. Asta arată cine sunt. Iar momentul ales nu este deloc întâmplător. De ani de zile, reprezint un proces de defăimare în Palm Beach, Florida, care a distrus complet, punct cu punct, sub jurământ și în mod oficial, acuzațiile nefondate aduse fraților Tate. Procesul va ajunge în fața instanței în următoarele șase luni. Regatul Unit știe acest lucru. Au privit cum minciunile lor au fost demontate într-o sală de judecată americană și au intrat în panică. Această cerere de extrădare are un singur scop: să-i răpească pe Andrew și Tristan prin intermediul unor documente și proceduri birocratice, înainte ca un juriu american să dezvăluie adevărul întregii lumi. Și mai grav, din informațiile noastre, această arestare ar fi fost autorizată de un funcționar de rang inferior din cadrul Departamentului de Justiție, care nu a primit niciodată aprobarea conducerii. Gândiți-vă la asta. Doi bărbați care au venit în această țară în mod deschis, legal și pașnic au fost aruncați în spatele gratiilor doar la ordinul unui birocrat care a acționat de capul lui, folosind întreaga forță a autorităților americane. Suntem convinși că, odată ce un judecător competent va analiza faptele și după ce Departamentul de Justiție va lua act de acest abuz revoltător asupra propriei autorități, Andrew și Tristan Tate vor fi puși în libertate. America nu face jocurile politice murdare ale Marii Britanii. Nu aici. Niciodată. America privește. Întreaga lume privește. Iar noi vom câștiga.”

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Andrew și Tristan Tate au fost arestați în Miami! Marea Britanie cere extrădarea lor