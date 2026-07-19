Andrew și Tristan Tate au fost arestați în Miami! Marea Britanie cere extrădarea lor

Andrew și Tristan Tate au fost arestați sâmbătă, la Miami, de autoritățile federale americane, a anunțat Serviciul U.S. Marshals, potrivit AP.

La scurt timp după reținerea celor doi, procurorii britanici au confirmat că au solicitat extrădarea lor în Regatul Unit, unde urmează să fie judecați într-un dosar care vizează acuzații de viol și trafic de persoane. Șeful Diviziei pentru Infracțiuni Grave din cadrul Crown Prosecution Service (CPS) din Marea Britanie a declarat că frații Tate se confruntă cu un total de 59 de capete de acuzare. Dintre acestea, 42 îl vizează pe Andrew Tate, iar 17 pe Tristan Tate.

Frații Tate au fost arestați în Miami

Potrivit purtătorului de cuvânt al U.S. Marshals Service, Brady McCarron, mandatul în baza căruia au fost arestați frații Tate este secretizat, iar autoritățile americane nu au oferit, deocamdată, alte detalii privind circumstanțele reținerii.

În perioada următoare, instanțele americane vor analiza cererea de extrădare formulată de autoritățile britanice și vor decide dacă Andrew și Tristan Tate vor fi transferați în Marea Britanie pentru a răspunde acuzațiilor din dosarul penal.

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