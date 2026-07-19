(P) La Superbet ai Super Drop mondial, cu Messi erou principal

Duminică, începând cu ora 12:00, ai un Super Drop de care trebuie să profiți, exclusiv la Superbet. Intră pe site și în aplicație și ia cota mărită 2.00 că Messi atinge mingea în marea finală dintre Spania și Argentina.

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În (cel mai probabil) ultima finală mondială pe care Messi o va juca în cariera sa, Superbet a pregătit un cadou pentru clienții săi. Cota mărită 2.00 este disponibilă începând cu ora prânzului, iar de pe canalele de Social Media Superbet poți afla exact statusul ofertei, inclusiv nivelul atins și apropierea de finiș.

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Poți dezbate dacă Messi este GOAT, dacă trebuia să rămână la Barcelona, dacă nu ar fi fost indicat să plece din fotbalul european, însă nu poți pune la îndoială că Super Dropul de duminică este o încheiere perfectă pentru turneul final nord-american.

Starul argentinian are 8 goluri înscrise în campionatul verii, plus 4 pase decisive. Raportându-ne la cele 712 minute pe care le-a jucat, statisticile spun că nu a trecut o oră fără ca Messi să atingă mingea într-o fază de importanță majoră.

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