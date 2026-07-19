Acasă » Știri » Cum îți verifici vechimea în muncă online, în 2026. Totul durează doar câteva minute

Cum îți verifici vechimea în muncă online, în 2026. Totul durează doar câteva minute

De: Anca Chihaie 19/07/2026 | 19:56
Cum îți verifici vechimea în muncă online, în 2026. Totul durează doar câteva minute
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Verificarea vechimii în muncă a devenit mult mai simplă în 2026, odată cu extinderea serviciilor digitale oferite de autorități. În locul drumurilor la ghișee și al solicitării repetate de documente de la foștii angajatori, majoritatea informațiilor pot fi consultate direct online, prin intermediul platformelor oficiale.

Tot mai mulți salariați aleg să își verifice periodic stagiul de cotizare pentru a se asigura că toate perioadele lucrate au fost înregistrate corect. O astfel de verificare poate scoate la iveală eventuale lipsuri sau erori care, dacă nu sunt remediate din timp, pot întârzia procesul de pensionare sau pot influența valoarea pensiei.

În prezent, evidența contribuțiilor sociale este administrată electronic, iar datele sunt transmise de angajatori către instituțiile statului, ceea ce permite actualizarea constantă a informațiilor din sistem.

Stagiul de cotizare are un rol esențial la stabilirea pensiei

Vechimea în muncă reprezintă totalitatea perioadelor pentru care au fost plătite contribuții la sistemul public de pensii. Acest stagiu este unul dintre principalele criterii folosite la stabilirea dreptului la pensie și la calcularea cuantumului acesteia.

Potrivit legislației aflate în vigoare în 2026, stagiul minim contributiv necesar pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă este de 15 ani, atât în cazul femeilor, cât și al bărbaților. În același timp, un stagiu mai mare și venituri declarate la niveluri superioare pot conduce la acumularea unui punctaj mai ridicat și, implicit, la o pensie mai mare. Din acest motiv, verificarea periodică a datelor din sistem este recomandată tuturor persoanelor active pe piața muncii.

Platforma Casei Naționale de Pensii oferă acces la istoricul contribuțiilor

Principala modalitate de verificare este contul personal disponibil pe platforma Casei Naționale de Pensii Publice. După autentificare, utilizatorii au acces la informațiile înregistrate în sistem privind întreaga activitate profesională pentru care au fost declarate contribuții.

În cadrul contului pot fi consultate perioadele lucrate, veniturile raportate, contribuțiile sociale și punctajul utilizat la calculul pensiei. O altă metodă de verificare este prin Spațiul Privat Virtual al ANAF, unde pot fi urmărite contribuțiile sociale declarate și plătite de angajatori.
Integrarea sistemelor informatice permite actualizarea permanentă a datelor, astfel încât informațiile disponibile online sunt mult mai complete decât în urmă cu câțiva ani.

Pentru accesarea informațiilor este necesară deschiderea unui cont pe platforma Casei Naționale de Pensii Publice. Procesul presupune completarea unui formular cu datele personale, inclusiv Codul Numeric Personal și o adresă de e-mail validă. În funcție de metoda de autentificare aleasă, validarea identității poate fi realizată digital, fără deplasarea la sediul instituției.

Tot mai multe persoane folosesc metode moderne de identificare electronică, ceea ce permite activarea rapidă a contului și accesul imediat la informațiile personale. După autentificare, utilizatorii pot genera diferite tipuri de rapoarte privind stagiul de cotizare.

Ce informații apar în raportul de vechime

Documentele disponibile în contul personal oferă o imagine completă asupra activității profesionale înregistrate în sistemul public de pensii. Raportul include perioadele lucrate, prezentate lunar sau anual, numărul zilelor de activitate, veniturile brute declarate și angajatorii care au transmis contribuțiile.

Tot aici poate fi consultat punctajul de pensie acumulat până la momentul verificării, precum și vechimea totală exprimată în ani, luni și zile. Documentele sunt generate în format PDF și pot fi descărcate imediat pentru arhivare sau utilizare în diferite proceduri administrative.

Deși majoritatea informațiilor după anul 2001 sunt disponibile electronic, situația este diferită pentru perioadele anterioare. Datele provenite din fostele carnete de muncă sunt introduse treptat în sistemul informatic, iar în anumite cazuri pot exista lipsuri sau diferențe între evidențele existente și activitatea desfășurată.

VEZI ȘI: Cardul Panini cu Lionel Messi care l-a îmbogățit pe vânzătorul lui. Câte milioane de dolari a costat
Nu este nicio glumă! Cât a dat cântărețul Emilian pentru un panini: „Când mi-a dat să plătesc…”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Avertisment pentru șofer. Ce trebuie să faci dacă vezi o cârpă albă la o mașină oprită
Știri
Avertisment pentru șofer. Ce trebuie să faci dacă vezi o cârpă albă la o mașină oprită
Marius Tucă Show începe luni, 20 iulie, de la ora 18.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
Știri
Marius Tucă Show începe luni, 20 iulie, de la ora 18.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin…
„Nici măcar fratele Mădălinei Nasole nu știe”. Anunțul care REAPRINDE misterul morții artistei
Mediafax
„Nici măcar fratele Mădălinei Nasole nu știe”. Anunțul care REAPRINDE misterul morții artistei
Ce anunță Serviciul britanic al Procuraturii (CPS) despre frații Tate. Acuzațiile care li se aduc în Marea Britanie
Gandul.ro
Ce anunță Serviciul britanic al Procuraturii (CPS) despre frații Tate. Acuzațiile care li...
Simona Halep, relație încheiată brusc: Stere Halep a despărțit-o de iubit printr-un SMS! „Nu i-a convenit”
Prosport.ro
Simona Halep, relație încheiată brusc: Stere Halep a despărțit-o de iubit printr-un SMS!...
Doi turiști, atacați cu o curea și un antifurt de bicicletă după ce au refuzat serviciile unor prostituate, într-o stațiune celebră din Mallorca
Adevarul
Doi turiști, atacați cu o curea și un antifurt de bicicletă după ce...
Crioterapie și băi în sânge de cerb pentru Putin „nemuritorul”. Programul de miliarde de $ prin care dictatorul vrea să trăiască veșnic
Digi24
Crioterapie și băi în sânge de cerb pentru Putin „nemuritorul”. Programul de miliarde...
Prețuri uriașe pentru finala Cupei Mondiale: un bilet pentru duelul Messi-Yamal costă cât o mașină
Mediafax
Prețuri uriașe pentru finala Cupei Mondiale: un bilet pentru duelul Messi-Yamal costă cât...
Parteneri
Ți-o mai amintești pe Cristiana Răduță? Artista care cânta piesa Amor, Amor este complet transformată. Cum arată la 48 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ți-o mai amintești pe Cristiana Răduță? Artista care cânta piesa Amor, Amor este complet transformată....
lie Năstase, atacat pentru că ar primi pensie 6.800 de euro de la statul român: „Bolojan nu vede!”
Prosport.ro
lie Năstase, atacat pentru că ar primi pensie 6.800 de euro de la statul român:...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Sebastian Stan, cucerit de un film românesc: „A rezonat cu propria lui poveste”
Click.ro
Sebastian Stan, cucerit de un film românesc: „A rezonat cu propria lui poveste”
Cum a ajuns „arma secretă invincibilă” a Uniunii Sovietice pe fundul mării. Submarinul nuclear care a devenit o „bombă cu ceas”
Digi 24
Cum a ajuns „arma secretă invincibilă” a Uniunii Sovietice pe fundul mării. Submarinul nuclear care...
EXCLUSIV Ciucu își apără averea și stilul de viață după acuzațiile DNA: „Nu merg la Monaco cu avioane private. Urc în lift cu curierii”
Digi24
EXCLUSIV Ciucu își apără averea și stilul de viață după acuzațiile DNA: „Nu merg la...
Poliția din LA renunță la camerele de supraveghere cu inteligență artificială: Au generat sute de alerte false
Promotor.ro
Poliția din LA renunță la camerele de supraveghere cu inteligență artificială: Au generat sute de...
BANCUL ZILEI. O blondă: – Acum citesc o carte managerială, economic financiară…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă: – Acum citesc o carte managerială, economic financiară…
Facebook are probleme tehnice majore în România. Ce mesaj apare
go4it.ro
Facebook are probleme tehnice majore în România. Ce mesaj apare
Inteligența Artificială a rezolvat o problemă veche de 80 de ani
Descopera.ro
Inteligența Artificială a rezolvat o problemă veche de 80 de ani
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Go4Games
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Ce anunță Serviciul britanic al Procuraturii (CPS) despre frații Tate. Acuzațiile care li se aduc în Marea Britanie
Gandul.ro
Ce anunță Serviciul britanic al Procuraturii (CPS) despre frații Tate. Acuzațiile care li se aduc...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Avertisment pentru șofer. Ce trebuie să faci dacă vezi o cârpă albă la o mașină oprită
Avertisment pentru șofer. Ce trebuie să faci dacă vezi o cârpă albă la o mașină oprită
Ex-concurentul de la Insula Iubirii, chemat în instanță de fosta soție! După cinci ani de liniște, ...
Ex-concurentul de la Insula Iubirii, chemat în instanță de fosta soție! După cinci ani de liniște, scandalul a izbucnit
Marius Tucă Show începe luni, 20 iulie, de la ora 18.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin ...
Marius Tucă Show începe luni, 20 iulie, de la ora 18.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 20 iulie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 20 iulie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Momente de tensiune la granița României! Populația din Tulcea, avertizată prin RO-Alert
Momente de tensiune la granița României! Populația din Tulcea, avertizată prin RO-Alert
Facebook, eroare bizară la căutarea „Mega Image”. Utilizatorii primesc un avertisment grav
Facebook, eroare bizară la căutarea „Mega Image”. Utilizatorii primesc un avertisment grav
Vezi toate știrile