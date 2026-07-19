Cum îți verifici vechimea în muncă online, în 2026. Totul durează doar câteva minute

Verificarea vechimii în muncă a devenit mult mai simplă în 2026, odată cu extinderea serviciilor digitale oferite de autorități. În locul drumurilor la ghișee și al solicitării repetate de documente de la foștii angajatori, majoritatea informațiilor pot fi consultate direct online, prin intermediul platformelor oficiale.

Tot mai mulți salariați aleg să își verifice periodic stagiul de cotizare pentru a se asigura că toate perioadele lucrate au fost înregistrate corect. O astfel de verificare poate scoate la iveală eventuale lipsuri sau erori care, dacă nu sunt remediate din timp, pot întârzia procesul de pensionare sau pot influența valoarea pensiei.

În prezent, evidența contribuțiilor sociale este administrată electronic, iar datele sunt transmise de angajatori către instituțiile statului, ceea ce permite actualizarea constantă a informațiilor din sistem.

Stagiul de cotizare are un rol esențial la stabilirea pensiei

Vechimea în muncă reprezintă totalitatea perioadelor pentru care au fost plătite contribuții la sistemul public de pensii. Acest stagiu este unul dintre principalele criterii folosite la stabilirea dreptului la pensie și la calcularea cuantumului acesteia.

Potrivit legislației aflate în vigoare în 2026, stagiul minim contributiv necesar pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă este de 15 ani, atât în cazul femeilor, cât și al bărbaților. În același timp, un stagiu mai mare și venituri declarate la niveluri superioare pot conduce la acumularea unui punctaj mai ridicat și, implicit, la o pensie mai mare. Din acest motiv, verificarea periodică a datelor din sistem este recomandată tuturor persoanelor active pe piața muncii.

Platforma Casei Naționale de Pensii oferă acces la istoricul contribuțiilor

Principala modalitate de verificare este contul personal disponibil pe platforma Casei Naționale de Pensii Publice. După autentificare, utilizatorii au acces la informațiile înregistrate în sistem privind întreaga activitate profesională pentru care au fost declarate contribuții.

În cadrul contului pot fi consultate perioadele lucrate, veniturile raportate, contribuțiile sociale și punctajul utilizat la calculul pensiei. O altă metodă de verificare este prin Spațiul Privat Virtual al ANAF, unde pot fi urmărite contribuțiile sociale declarate și plătite de angajatori.

Integrarea sistemelor informatice permite actualizarea permanentă a datelor, astfel încât informațiile disponibile online sunt mult mai complete decât în urmă cu câțiva ani.

Pentru accesarea informațiilor este necesară deschiderea unui cont pe platforma Casei Naționale de Pensii Publice. Procesul presupune completarea unui formular cu datele personale, inclusiv Codul Numeric Personal și o adresă de e-mail validă. În funcție de metoda de autentificare aleasă, validarea identității poate fi realizată digital, fără deplasarea la sediul instituției.

Tot mai multe persoane folosesc metode moderne de identificare electronică, ceea ce permite activarea rapidă a contului și accesul imediat la informațiile personale. După autentificare, utilizatorii pot genera diferite tipuri de rapoarte privind stagiul de cotizare.

Ce informații apar în raportul de vechime

Documentele disponibile în contul personal oferă o imagine completă asupra activității profesionale înregistrate în sistemul public de pensii. Raportul include perioadele lucrate, prezentate lunar sau anual, numărul zilelor de activitate, veniturile brute declarate și angajatorii care au transmis contribuțiile.

Tot aici poate fi consultat punctajul de pensie acumulat până la momentul verificării, precum și vechimea totală exprimată în ani, luni și zile. Documentele sunt generate în format PDF și pot fi descărcate imediat pentru arhivare sau utilizare în diferite proceduri administrative.

Deși majoritatea informațiilor după anul 2001 sunt disponibile electronic, situația este diferită pentru perioadele anterioare. Datele provenite din fostele carnete de muncă sunt introduse treptat în sistemul informatic, iar în anumite cazuri pot exista lipsuri sau diferențe între evidențele existente și activitatea desfășurată.

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