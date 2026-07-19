Vacanță de coșmar la Saturn! Tavan căzut, turiști răniți și oameni blocați în lift

Sejurul unor turiști aflați în stațiunea Saturn a fost marcat de incidente care le-au stricat complet vacanța. În timpul servirii micului dejun, o porțiune din plafonul hotelului s-a desprins și a căzut peste o femeie, care a fost rănită. La scurt timp după acest incident, o pană de curent a afectat unitatea de cazare, lăsând oaspeții fără mai multe servicii și provocând inclusiv blocarea unor persoane în lifturi.

Evenimentul s-a petrecut într-un hotel din stațiunea Saturn, în timpul micului dejun. Potrivit relatărilor unei persoane cazate în aceeași unitate, o porțiune din tavan s-a desprins brusc și s-a prăbușit peste masa la care se afla o familie.

„Tavanul a căzut în jurul orei 11:00. Stăteam la masă să luăm micul dejun și a căzut tavanul peste o familie. I-a prins, le-a spart capul. S-a făcut curățenie și apoi a venit poliția. Rămăsese o gaură în tavan. Eram cu toții la micul dejun și este un hotel destul de mare. Era un tavan de rigips”, a povestit Raisa Manea, una dintre turistele cazate în hotel, potrivit B1.TV.

Autoritățile au confirmat producerea incidentului. Potrivit informațiilor transmise de polițiști, o femeie de 57 de ani a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportată la spital după ce a fost lovită de o bucată de gips-carton desprinsă din plafonul terasei hotelului.

„Polițiști din cadrul Poliției municipiului Mangalia au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că o persoană ar fi fost accidentată, în timp ce afla pe o terasă a unui hotel din stațiunea Saturn. Polițiștii deplasați la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre o femeie, de 57 de ani, care a fost transportată la spital după ce asupra sa ar fi căzut o bucată de gips – carton, desprinsă din plafonul terasei”, au transmis reprezentanții IPJ Constanța.

În urma acestui incident, polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs evenimentul. Ancheta este desfășurată sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

„Am rămas și blocați în lift”

Necazurile turiștilor au continuat și după incidentul produs la micul dejun. În cursul după-amiezii de sâmbătă, în jurul orei 15:00, hotelul a rămas fără alimentare cu energie electrică, iar, potrivit mărturiilor unor clienți, sistemul de alimentare de rezervă nu a intrat în funcțiune.

Printre persoanele afectate s-a numărat și Raisa, care a povestit că a rămas blocată într-un lift între etajele unu și doi. În timp ce încerca să ceară ajutor din interiorul cabinei, fiica sa, aflată în hotel, o căuta îngrijorată pe holuri, fără să știe unde se află.

„Noi am rămas și blocați în lift. La ora 15:00 m-am dus până în cameră să mă schimb și noroc că fiica mea a mers pe scări. Am rămas blocată în lift între etajele 1 și 2. Am apăsat alarma, am început să țip. Și fata mea a început să țipe. Cu femeile de serviciu de aici s-a deschis liftul cu o cheie și m-au tras dintre etaje”, a relatat Raisa Manea.

Turista spune că momentele petrecute în lift au fost extrem de tensionate și consideră că situația ar fi putut avea urmări grave. Potrivit acesteia, afișajul liftului indica un alt nivel decât cel la care cabina rămăsese blocată, ceea ce a îngreunat găsirea ei de către familie.

Femeia a povestit că fiica sa a alergat între etajele hotelului încercând să afle unde se află, în timp ce ea striga după ajutor din interiorul liftului. În opinia sa, repornirea bruscă a alimentării cu energie în acele condiții ar fi putut crea un pericol suplimentar.

O altă turistă a rămas blocată în lift

Aceasta a mai afirmat că nu a fost singura persoană afectată de pana de curent. Potrivit relatării sale, o altă turistă a rămas blocată în cel de-al doilea lift al hotelului, însă, în acel caz, cabina se afla la parter. Mai mult, ușile au putut fi deschise rapid, astfel încât femeia a fost eliberată fără alte probleme.

Nemulțumiți de cele întâmplate, zeci de turiști s-au prezentat la recepția hotelului pentru a solicita rambursarea sumelor achitate pentru vacanță. Potrivit uneia dintre cliente, peste 60 de persoane au cerut restituirea banilor, însă susține că demersurile au fost dificile.

Raisa Manea a declarat că ea și ceilalți turiști au așteptat ore întregi la recepție pentru a discuta cu reprezentanții unității de cazare. Femeia a precizat că a plătit 1.050 de lei pentru fiecare noapte de cazare în regim all inclusive și consideră că serviciile oferite nu au fost la nivelul promis.

Potrivit mărturiei sale, problemele nu s-au limitat la pana de curent și la blocarea lifturilor. Turista afirmă că, în lipsa alimentării normale cu apă, oaspeților li s-ar fi oferit apă de la robinet, situație care a provocat nemulțumiri și discuții aprinse între clienți și personalul hotelului.

Întreruperea alimentării cu energie electrică nu a afectat doar această unitate de cazare. Defecțiunea s-a resimțit în mai multe stațiuni din sudul litoralului, chiar în plin sezon estival, pe fondul consumului ridicat de energie generat de temperaturile ridicate și de folosirea intensă a aparatelor de aer condiționat.

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