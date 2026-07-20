Alexandru a salvat un copil de la moarte, apoi a dispărut. Ce s-a întâmplat cu tânărul în vârstă de 29 de ani

Un român a devenit erou pe Lacul Garda, dar a dispărut în adâncuri după ce a salvat un copil de 7 ani. Alexandru Olaisiu Sorin, în vârstă de doar 29 de ani, nu a stat nicio secundă pe gânduri când a văzut minorul luptându-se cu apa. A sărit imediat în lac, l-a împins înapoi spre barcă și i-a salvat viața. El, însă, nu a mai reușit să iasă la suprafață.

Acum, autoritățile îl caută neîncetat! Totul s-a petrecut sâmbătă, 18 iulie, în apropierea plajei Giamaica din stațiunea italiană Sirmione. Alexandru lucra pentru o companie care închiriază ambarcațiuni pe Lacul Garda și conducea o barcă în care se afla un grup de turiști britanici. La un moment dat, un copil de 7 ani a ajuns în apă și nu a mai reușit să se mențină la suprafață.

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Fără să ezite, românul s-a aruncat în lac. A luptat cu apa și a reușit să îl aducă pe micuț în siguranță lângă ambarcațiune. În clipa în care toți credeau că pericolul a trecut, s-a produs tragedia. Alexandru s-a scufundat și nu a mai fost văzut.

Echipele de intervenție îl caută în continuare, iar speranța că va fi găsit nu a dispărut. Între timp, în Italia, povestea lui a devenit simbolul unui gest de sacrificiu dus până la capăt.

„Exprimăm sincerele noastre condoleanțe familiei acestui tânăr salvator. Actul său extraordinar de curaj și altruism a mișcat profund Sirmione”, a declarat primarul Luisa Lavelli, potrivit Brescia Oggi.

„Gestul său a fost un exemplu de curaj”

Alexandru era stabilit de câțiva ani în Sirmione și era cunoscut drept un tânăr serios, pasionat de navigație și de motociclete. Cei care au lucrat alături de el spun că își făcea meseria cu responsabilitate și că era pregătit pentru orice situație pe apă.

„Alexandru, ca toți piloții, era bine antrenat, dar evenimentele neașteptate și urgențele pot deveni o combinație letală. Era un tânăr bine pregătit. Gestul său a fost un exemplu de curaj și altruism; pierderea sa a lăsat întregul sector în stare de șoc”, a explicat Marcello Bertoldi, proprietarul Bertoldi Boats și consilier pentru minorități.

În timp ce autoritățile continuă operațiunile de căutare pe Lacul Garda, familia și apropiații trăiesc clipe cumplite. Alexandru a reușit să salveze viața unui copil, însă a plătit cu propria existență pentru gestul care l-a transformat, peste noapte, într-un adevărat erou.

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