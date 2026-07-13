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Vacanțe spectaculoase, dar nu din banii proprii. Confesiunea unei influencerițe

De: Denisa Crăciun 13/07/2026 | 20:22
Vacanțe spectaculoase, dar nu din banii proprii. Confesiunea unei influencerițe
Ștefana Peev, despre vacanțe/ sursa foto: social media
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Pe Instagram afișează viața perfectă, însă adevărul este altul. O influenceriță din țara noastră, care merge adesea în vacanțe de lux, a recunoscut în urmă cu ceva timp că nu se plimba prin locuri spectaculoase din banii proprii. Aceasta a împărtășit realitatea cu fanii ei.

Ștefana Peev și soțul ei, Max, prezintă o viață lipsită de griji. De cele mai multe ori se postează din diferite locuri în care merge, adesea din vacanțe impresionante. Internauții au crezut mereu că totul este pe banii ei, însă realitatea este alta. Aceasta a mărturisit în urmă cu ceva timp faptul că nu toate călătoriile au fost plătite pe cont propriu, ci erau obținute prin colaborări.

Ce spune Ștefana Peev despre vacanțe

Influencerița are o comunitate impresionantă în mediul online. Acolo distribuie adesea imagini din locuri superbe din lume, dar de curând a făcut o confesiune ireală. Ea a explicat că nu mereu a avut bani să călătorească, dar datorită colaborărilor a ajuns în destinații la care doar visa. Hotelurile erau plătite, iar ea trebuia doar să facă promovare. Ștefana Peev a spus totul pe rețelele de socializare.

De curând, cineva ne-a zis >, văzând postările noastre și locurile prin care am ajuns. Adevărul e că, de-a lungul anilor, majoritatea cazărilor pe care le-ați văzut au fost prin colaborări. Am stat în hoteluri în care am „plătit” cu munca noastră filmări, poze, editare și promovare. Multe dintre ele erau atât de scumpe, încât nu ne-am fi permis niciodată să stăm acolo, dacă ar fi trebuit să le plătim integral. Pe Instagram se vede doar rezultatul. În spatele fiecărei postări au fost multe ore de muncă, a mărturisit influencerița.

Ștefana Peev, despre vacanțe/ sursa foto: social media
Ștefana Peev, despre vacanțe/ sursa foto: social media

De asemenea, ea a ținut să sublinieze că în spatele fotografiilor și vacanțelor de lux stau ore întregi de muncă. În plus, a menționat că a reușit să călătorească și datorită faptului că soțul ei a lucrat pe croazieră, iar ea a fost stewardesă.

Am reușit să călătorim pentru că am lucrat pe un vas de croazieră, am lucrat ca stewardesă, în timp, ne-am construit un portofoliu frumos, iar asta ne-a adus colaborări cu hoteluri din întreaga lume. Uneori niciodată nu știi povestea din spate, a mai scris ea.

Ștefana Peev, despre vacanțe/ sursa foto: social media
Ștefana Peev, despre vacanțe/ sursa foto: social media

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