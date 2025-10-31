Acasă » Exclusiv » Zed a băgat jumătate de București în sperieți! „Regele Șoselelor” și-a făcut apariția ca-n filmele de groază alături de soția tinerică

Zed a băgat jumătate de București în sperieți! „Regele Șoselelor” și-a făcut apariția ca-n filmele de groază alături de soția tinerică

De: Beatrice Dumitru 31/10/2025 | 13:57
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

Zed lovește iar! De data aceasta, nu cu vreun bolid de sute de mii de euro sau cu vreo controversă pe Internet, ci cu… un machiaj de Halloween! Pasionat de mediul online după cum bine știm deja, Regele Șoselelor s-a întrecut pe sine! Ajutor de nădejde a fost chiar Alina, soția sa. În loc să se machieze ea, tinerica i-a fost doar asistentă în timp ce acesta își pregătea ședința foto pentru Instagram. CANCAN.RO are toate imaginile!

Ai zice că un milionar ar trebui să fie destul de ocupat cu business-urile sale, însă Zed ne dovedește contrariul. Semn că a ajuns în stadiul în care banii vin din inerție și el se poate relaxa și distra zi de zi fără stresul afacerilor sale, influencerul are timp și de joacă! Și ce mai joacă!

Odată cu Halloween-ul, Zed s-a decis să lase anvelopele și mașinile în plan secund și profite din plin de sărbătoarea împrumutată de la americani. Așa se face că Regele Șoselelor a băgat Capitala în sperieți cu look-ul său înfricoșător! Bu, hu, hu! 👻

Îmbrăcat lejer, cu pantaloni largi, cămașă și un sacou negru găurit într-o parte pentru a accentua ideea de Halloween, antreprenorul a defilat mândru pe străzile din București. Alături de el i-a fost fotograful și, bineînțeles, draga lui soție tinerică.

Alina a adoptat un stil sport, dovadă că voia să se miște repede și ușor în preajma soțului căruia trebuia să îi stea la dispoziție. A purtat un hanorac larg, gri, colanți turcoaz, șosete lungi și adidași.

Alina a ales niște colanți super mulați.

Zed a lăsat mașinile de lux și s-a machiat

Zed a ales să poarte un machiaj prostetic, care părea extrem de real. Probabil dorindu-și să fie zombie pentru o zi, milionarul a dat puțin în mintea copiilor pentru a simți spiritul sărbătorii din plin. Pare că i-a ieșit! 👻 A atras toate privirile de pe stradă, iar clipurile de pe Tik Tok au ieșit impecabil. Așadar, targetul a fost atins!

În timp ce afaceristul se distrează de zor, Alina pare o soție extrem de serioasă și de implicată. În timp ce roșcățica a intrat într-un supermarket pentru a-și lua ceva de băut, fotograful și soțul său au așteptat cuminței afară. Probabil pentru a nu speria și vânzătoarele, influencerul a ales să nu intre în magazinul cu pricina.

După ce tânăra și-a cumpărat ce dorea, cei trei și-au continuat. În preajma soțului ei, Alina era toata un zâmbet, dovadă că fluturașii din stomac încă zboară de zbor p-acolo, chiar și după atâția ani de relație. Suntem curioși cum s-a terminat noaptea pentru cei doi! Dacă au emrs la Trick or Treat, la asta ne referim, bineînțeles! Doar e Halloween-ul, nu?! 🎃👻🍬

Alina a fost toată un zâmbet.

