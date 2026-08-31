„Fără Filtru cu Jessie” revine la Gold FM din 3 septembrie! Noul sezon aduce dezbateri aprinse

„Fără Filtru cu Jessie” revine la Gold FM din 3 septembrie! Noul sezon aduce dezbateri aprinse
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Toamna începe cu întrebări fără ocolișuri! „Fără Filtru cu Jessie” revine la GOLD FM din 3 septembrie cu un nou sezon și promite discuții care merg dincolo de imaginea publică a invitaților. Dezvăluiri, povești mai puțin cunoscute și întrebări incomode despre România se numără printre ingredientele noului sezon moderat de Jessie Baneș.

După primul sezon, în care, în fața microfonului au ajuns nume cunoscute din politică, cultură și spațiul public. „Fără Filtru cu Jessie” se pregătește să revină cu o nouă serie de ediții. Începând din 3 septembrie, Jessie Baneș își reia misiunea de a pune la masă subiecte sensibile și de a-i provoca pe invitați să răspundă unor întrebări directe, fără răspunsuri pregătite.

„Fără Filtru cu Jessie” revine la GOLD FM din 3 septembrie

„Fără Filtru cu Jessie” revine la GOLD FM din 3 septembrie

Jessie Baneș promite un sezon cu surprize și invitați noi

Formatul emisiunii are în centrul său conceptul „10 întrebări pentru România”, întrebări despre problemele țării, deciziile care ne influențează prezentul și direcția în care se îndreaptă România. Proiectul a debutat în luna aprilie, iar printre invitații primului sezon s-au numărat Diana Șoșoacă, Viorica Dăncilă, Marian Vanghelie, Dan Puric și Adrian Severin, dar și alți invitați implicați, într-un fel sau altul, în viața politică, socială și culturală a României.

Noul sezon vine cu invitați noi și cu subiecte care promit să stârnească dezbateri. Conceptul emisiunii merge dincolo de formula clasică de interviu și încearcă să descopere omul din spatele funcției sau imaginii publice.

Astfel, discuțiile ating atât teme serioase despre societatea românească, politică și realitățile cu care e confruntăm, cât și aspecte personale, povești de viață și momente mai puțin cunoscute din parcursul invitaților.

VEZI ȘI: Jessie Baneș lansează un nou format media! Cine va fi prima invitată

CITEȘTE ȘI: Prima reacție a jurnalistei al cărei cont de TikTok a fost șters! Tună și fulgeră și acuză… ”Am fost redusă la tăcere!”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Test de perspicacitate | Tractorul din stânga și cel din dreapta par identice, dar nu sunt. Găsiți 3 diferențe!
Test de perspicacitate | Tractorul din stânga și cel din dreapta par identice, dar nu sunt. Găsiți 3 diferențe!
Zodia care își cumpără casă nouă în septembrie 2026, potrivit celebrei Neti Sandu
Zodia care își cumpără casă nouă în septembrie 2026, potrivit celebrei Neti Sandu
În 2012, un crescător de rațe de 67 de ani a refuzat să își părăsească locuința cu 5 etaje. Pentru a-l convinge să cedeze, autoritățile au construit o autostradă în jurul casei. Cum a reacționat bătrânul
În 2012, un crescător de rațe de 67 de ani a refuzat să își părăsească locuința cu 5 etaje. Pentru a-l convinge să cedeze, autoritățile au construit o autostradă în jurul casei. Cum a reacționat bătrânul
Ultimele vești despre Andrei Bordeianu. Tânărul influencer urmează să fie audiat
Ultimele vești despre Andrei Bordeianu. Tânărul influencer urmează să fie audiat
Gheorghe este a doua victimă de la Marea Neagră. S-a stins alături de Elena, pe litoralul bulgăresc
Gheorghe este a doua victimă de la Marea Neagră. S-a stins alături de Elena, pe litoralul bulgăresc
Pericolul ascuns din ghiozdanul copilului! Semnele pe care părinții nu trebuie să le ignore
Mediafax
Pericolul ascuns din ghiozdanul copilului! Semnele pe care părinții nu trebuie să le ignore
Când se trece la ora de iarnă în 2026. Noaptea în care ceasurile se dau înapoi cu o oră
Gandul.ro
Când se trece la ora de iarnă în 2026. Noaptea în care ceasurile se dau înapoi cu o oră
Imaginile care au făcut furori pe internet! Fosta soție a starului, în bikini
Prosport.ro
Imaginile care au făcut furori pe internet! Fosta soție a starului, în bikini
Situația în care șoferii sunt obligați să oprească, chiar dacă pietonii nu sunt pe trecere. Amenda depășește 1.000 de lei
Adevarul
Situația în care șoferii sunt obligați să oprească, chiar dacă pietonii nu sunt pe trecere. Amenda depășește 1.000 de lei
Imagini virale: lider spiritual indian, în cabină de sticlă cu aer condiționat și picioarele afară pentru a fi sărutate
Digi24
Imagini virale: lider spiritual indian, în cabină de sticlă cu aer condiționat și picioarele afară pentru a fi sărutate
Noul trend în creștere printre femeile de 40 de ani. Cum se mențin tinere
Mediafax
Noul trend în creștere printre femeile de 40 de ani. Cum se mențin tinere
Oana Roman a slăbit enorm în patru luni. Obiceiul simplu cu care își începe fiecare dimineață! Cum arată acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Oana Roman a slăbit enorm în patru luni. Obiceiul simplu cu care își începe fiecare dimineață! Cum arată acum
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Prosport.ro
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ce greșeală a făcut Andreea Popescu în căsnicia cu Rareș Cojoc: „Regret și mi-am cerut iertare”
Click.ro
Ce greșeală a făcut Andreea Popescu în căsnicia cu Rareș Cojoc: „Regret și mi-am cerut iertare”
O muscă din Arctica a ajuns în Antarctica. Oamenii de ştiinţă avertizează: poate provoca „o destabilizare ecosistemică a mediului”
Digi 24
O muscă din Arctica a ajuns în Antarctica. Oamenii de ştiinţă avertizează: poate provoca „o destabilizare ecosistemică a mediului”
Imagini virale: lider spiritual indian, în cabină de sticlă cu aer condiționat și picioarele afară pentru a fi sărutate
Digi24
Imagini virale: lider spiritual indian, în cabină de sticlă cu aer condiționat și picioarele afară pentru a fi sărutate
Cum ar putea arăta Dacia Duster 2027 inspirată de noul Striker. Randările care propun o schimbare importantă de design
Promotor.ro
Cum ar putea arăta Dacia Duster 2027 inspirată de noul Striker. Randările care propun o schimbare importantă de design
BANCUL ZILEI. – Prietenul tău Vasile îmi face avansuri!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Prietenul tău Vasile îmi face avansuri!
Adio piese din China: decizia unui startup românesc de drone
go4it.ro
Adio piese din China: decizia unui startup românesc de drone
O galaxie fără stele i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Descopera.ro
O galaxie fără stele i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Xbox va permite transformarea jocurilor pe disc în licențe digitale
Go4Games
Xbox va permite transformarea jocurilor pe disc în licențe digitale
Când se trece la ora de iarnă în 2026. Noaptea în care ceasurile se dau înapoi cu o oră
Gandul.ro
Când se trece la ora de iarnă în 2026. Noaptea în care ceasurile se dau înapoi cu o oră
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.