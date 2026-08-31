„Fără Filtru cu Jessie” revine la Gold FM din 3 septembrie! Noul sezon aduce dezbateri aprinse

Toamna începe cu întrebări fără ocolișuri! „Fără Filtru cu Jessie” revine la GOLD FM din 3 septembrie cu un nou sezon și promite discuții care merg dincolo de imaginea publică a invitaților. Dezvăluiri, povești mai puțin cunoscute și întrebări incomode despre România se numără printre ingredientele noului sezon moderat de Jessie Baneș.

După primul sezon, în care, în fața microfonului au ajuns nume cunoscute din politică, cultură și spațiul public. „Fără Filtru cu Jessie” se pregătește să revină cu o nouă serie de ediții. Începând din 3 septembrie, Jessie Baneș își reia misiunea de a pune la masă subiecte sensibile și de a-i provoca pe invitați să răspundă unor întrebări directe, fără răspunsuri pregătite.

Jessie Baneș promite un sezon cu surprize și invitați noi

Formatul emisiunii are în centrul său conceptul „10 întrebări pentru România”, întrebări despre problemele țării, deciziile care ne influențează prezentul și direcția în care se îndreaptă România. Proiectul a debutat în luna aprilie, iar printre invitații primului sezon s-au numărat Diana Șoșoacă, Viorica Dăncilă, Marian Vanghelie, Dan Puric și Adrian Severin, dar și alți invitați implicați, într-un fel sau altul, în viața politică, socială și culturală a României.

Noul sezon vine cu invitați noi și cu subiecte care promit să stârnească dezbateri. Conceptul emisiunii merge dincolo de formula clasică de interviu și încearcă să descopere omul din spatele funcției sau imaginii publice.

Astfel, discuțiile ating atât teme serioase despre societatea românească, politică și realitățile cu care e confruntăm, cât și aspecte personale, povești de viață și momente mai puțin cunoscute din parcursul invitaților.

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