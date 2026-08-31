Gheorghe este a doua victimă de la Marea Neagră. S-a stins alături de Elena, pe litoralul bulgăresc

Gheorghe Gheorghiță avea doar câțiva ani de carieră în spate, însă reușise deja să se remarce prin implicarea sa profesională și prin proiectele din care a făcut parte. Tânărul lucra în cadrul Ministerului Justiției din Republica Moldova, iar vestea morții sale a provocat tristețe în rândul colegilor.

Gheorghe Gheorghiță a murit înecat în Marea Neagră, în aceeași zi în care și-a pierdut viața și Elena Triboi, angajată a Centrului Național Anticorupție.

Tragedia s-a produs sâmbătă, 29 august 2026, pe o plajă neamenajată din apropierea orașului Ahtopol. Gheorghe se afla în vacanță în Bulgaria alături de alți trei tineri din Republica Moldova. La un moment dat, trei dintre ei au intrat în mare. Apa era agitată, iar curenții puternici i-au tras pe doi dintre tineri în larg.

Unul dintre băieți a reușit să ajungă la mal. Însă pentru Gheorghe și Elena nu au mai fost șanse de supraviețuire. Salvatorii au intervenit și au început operațiunile de căutare. Trupul neînsuflețit al Elenei a fost recuperat primul. După mai multe ore de căutări, autoritățile au reușit să îl găsească și pe Gheorghe.

Gheorghe Gheorghiță se bucura de o carieră în ascensiune

Dincolo de circumstanțele tragice ale morții sale, Gheorghe Gheorghiță era cunoscut în mediul profesional drept un tânăr implicat și responsabil. Acesta își începuse activitatea în cadrul Ministerului Justiției în toamna anului 2023, când s-a alăturat Direcției elaborare acte normative.

În perioada petrecută în instituție, Gheorghe a fost implicat în mai multe proiecte. El a reușit să aibă o evoluție profesională apreciată de colegii săi. Reprezentanții Ministerului Justiției spun că tânărul a avut o ascensiune profesională impresionantă și că mai multe dintre proiectele la care a lucrat au fost promovate cu succes.

„Ministerul Justiției anunță cu profundă tristețe și durere pierderea prematură și tragică a colegului nostru Gheorghe Gheorghiță. Vestea despre plecarea sa timpurie ne lasă fără cuvinte și aduce un gol imens în inimile noastre”, au transmis reprezentanții instituției.

Colegii săi au vorbit despre Gheorghe ca despre un om dedicat meseriei, educat și atent la responsabilitățile pe care le avea. În cei aproape trei ani de activitate în cadrul Ministerului Justiției, tânărul și-a construit un parcurs profesional care era abia la început.

„Gheorghe a început cariera profesională în Direcția elaborare acte normative din toamna anului 2023 și a realizat o ascensiune profesională impresionantă, cu multe proiecte promovate cu succes. L-am cunoscut ca pe un tânăr educat, dedicat și cu o atitudine responsabilă”, se arată în mesajul publicat de Ministerul Justiției.

Vestea dispariției sale a fost cu atât mai dureroasă pentru colegi cu cât Gheorghe era descris drept un tânăr care aducea energie și căldură în colectiv. Reprezentanții instituției au transmis că amintirea sa va rămâne legată de felul în care s-a comportat cu cei din jur.

„Va rămâne în amintirea noastră prin energia, bunătatea, căldura și chipul său luminos”, au mai transmis reprezentanții Ministerului Justiției.

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