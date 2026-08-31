Ea este Elena, tânăra care a murit înecată în Marea Neagră. Și iubitul ei s-a stins în același mod

Elena Triboi și iubitul ei, Gheorghe Gheorghiță, și-au pierdut viața într-o tragedie cumplită produsă pe 29 august 2026, în apropierea orașului Ahtopol, pe litoralul Bulgariei. Cei doi tineri, originari din Republica Moldova, se aflau alături de alți doi prieteni când au intrat în mare, într-o zonă de plajă nesupravegheată. Valurile puternice i-au tras în larg, iar pentru Elena și Gheorghe intervenția salvatorilor nu a mai putut face nimic.

Potrivit presei bulgare, grupul era format din patru tineri, doi băieți și două fete, cu vârste cuprinse între 20 și 25 de ani. Aceștia au ales să meargă pe o porțiune de plajă fără supraveghere, deși marea era agitată. Trei dintre ei au intrat în apă. Unul dintre băieți a reușit să ajungă la mal, însă ceilalți doi tineri au fost luați de curenți și de valuri.

„Trei dintre tineri au intrat în mare, care era agitată. Unul dintre băieți a reușit să ajungă la mal, însă ceilalți doi au fost trași în larg de valuri. Trupul fetei a fost scos primul din apă de salvatori”, a relatat publicația bulgară BurgasMedia.

Tânăra era angajată ca inspector în cadrul ARBI

Elena Triboi lucra în cadrul Centrului Național Anticorupție din Republica Moldova, unde activa ca inspector în cadrul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale. Colegii au primit cu greu vestea dispariției sale și au transmis un mesaj emoționant după tragedie.

„Vestea că viața ei a fost curmată atât de brusc ne-a cutremurat profund și a lăsat un gol imens în sufletele noastre. Elena a fost un model de profesionalism, dăruire și omenie, iar căldura pe care a adus-o echipei va rămâne pentru totdeauna în memoria noastră”, au transmis reprezentanții CNA.

Gheorghe Gheorghiță lucra, la rândul său, în cadrul Ministerului Justiției din Republica Moldova. El activa din toamna anului 2023 în Direcția elaborare acte normative. Instituția a anunțat cu profundă tristețe moartea tânărului și a transmis condoleanțe familiei.

„L-am cunoscut ca pe un tânăr educat, dedicat și cu o atitudine responsabilă. Va rămâne în amintirea noastră prin energia, bunătatea, căldura și chipul său luminos”, se arată în mesajul Ministerului Justiției.

Tragedia a fost confirmată oficial de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, prin intermediul Ambasadei de la Sofia. Instituția a precizat că, potrivit informațiilor preliminare furnizate de autoritățile bulgare, valurile puternice i-au tras pe cei doi tineri în larg.

Circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia nu sunt încă pe deplin stabilite, acestea fiind investigate de autoritățile locale din Bulgaria. Ambasada Republicii Moldova la Sofia se află în contact cu instituțiile bulgare și desfășoară demersurile consulare necesare.

Pentru familiile, prietenii și colegii celor doi tineri, vacanța de pe litoralul bulgăresc s-a transformat într-o tragedie greu de imaginat. Elena și Gheorghe au murit în aceeași zi, după ce au fost luați de valurile Mării Negre.

CITEȘTE ȘI: O tânără însărcinată a murit după ce a căzut de la etajul 4. Ireal ce a făcut partenerul ei după tragedie

Valentin Moraru a murit într-un accident cumplit în Italia. Avea doar 20 de ani