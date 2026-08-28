O tânără însărcinată a murit după ce a căzut de la etajul 4. Ireal ce a făcut partenerul ei după tragedie

O tânără însărcinată a murit după ce a căzut de la etajul 4. Ireal ce a făcut partenerul ei după tragedie
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O femeie însărcinată din județul Neamț a murit după ce a căzut de la etajul al patrulea al blocului în care locuia împreună cu partenerul ei. Ancheta a fost deschisă deoarece bărbatul ar fi sunat la 112 la aproximativ două ore după producerea incidentului.

Tragedia ar fi avut loc în urmă cu cinci zile, în jurul orei 1:00. Primele date strânse de anchetatori indică faptul că femeia s-ar fi aruncat de la etajul patru. Partenerul ei ar fi asistat la momentul căderii, apoi ar fi coborât, ar fi ridicat victima și ar fi dus-o înapoi în locuință, fără să solicite imediat ajutor medical.

Caz șocant în Neamț

Deși femeia era grav rănită, apelul la numărul de urgență ar fi fost făcut abia după două ore. Echipajul medical sosit la fața locului a transportat-o la spital, însă medicii nu au mai putut să îi salveze viața.

„Incidentul a avut loc în urmă cu cinci zile. Ancheta a scos la iveală faptul că femeia s-a aruncat de la etajul patru al blocului unde locuia împreună cu iubitul ei în jurul orei 1 noaptea. Bărbatul a văzut ce s-a întâmplat și a coborât din bloc. A luat victima și a dus-o înapoi în apartament, fără să sune la 112, cu toate că femeia avea răni grave. Abia după două ore, timp în care partenera lui însărcinată agoniza, a decis să sune și să ceară ajutor. Un echipaj medical a transportat victima la spital, dar medicii nu au reușit să îi salveze viața. În timpul anchetei, bărbatul a susținut că din cauza stării de ebrietate a luat decizii greșite. Anchetatorii au audiat vecinii, au urmărit imagini surprinse de camerele de supraveghere și au hotărât ca bărbatul să fie cercetat pentru lipsire de ajutor a unei persoane aflate în dificultate. Dacă se va dovedi vinovat, suspectul riscă închisoarea de la 3 luni la un an sau o amendă. Cei doi nu mai aveau copii, iar surse din anchetă spun că femeia suferea de schizofrenie și ar fi fost internată de mai multe ori în secția de psihiatrie a spitalului din Piatra Neamț.”, conform Pro TV.

O femeie însărcinată a murit după ce partenerul a întârziat apelul la 112

În timpul audierilor, bărbatul ar fi declarat că era în stare de ebrietate în momentul tragediei și că din această cauză ar fi luat decizii greșite după ce și-a văzut partenera rănită.

Anchetatorii au discutat cu mai mulți vecini și au analizat imaginile surprinse de camerele de supraveghere pentru a reconstitui exact desfășurarea evenimentelor.

În urma verificărilor, bărbatul este cercetat pentru lipsirea de ajutor a unei persoane aflate în dificultate, faptă pentru care legea prevede o pedeapsă cu închisoarea între trei luni și un an sau amendă. Surse apropiate anchetei susțin că femeia nu mai avea alți copii și că fusese internată de mai multe ori în secția de psihiatrie a Spitalului din Piatra Neamț, fiind diagnosticată cu schizofrenie.

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