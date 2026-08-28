Nu e o glumă! Cât costă o noapte de cazare pe litoralul românesc, în ultimul weekend de vară

Nu e o glumă! Cât costă o noapte de cazare pe litoralul românesc, în ultimul weekend de vară
Cât costă o noapte pe litoral la sfârșit de sezon. Turiștii au parte de o surpriză de proporții
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Ultimul weekend de vară vine cu o surpriză pentru românii care mai vor să prindă câteva zile pe litoral! După săptămâni în care o escapadă la Marea Neagră a însemnat cheltuieli serioase, prețurile la cazare au început să scadă, iar diferențele față de vârful sezonului se văd deja. Numai că, înainte să-și facă bagajele și să pornească spre mare, turiștii trebuie să țină cont de un detaliu important.

Weekendul 28-30 august se anunță numai bun pentru o ultimă baie de vară. Vineri, temperaturile ajung la aproximativ 23 de grade, iar în zilele următoare maximele urcă spre 27 de grade, cu perioade însorite. Așadar, vremea îi poate convinge pe cei care încă nu vor să spună „adio” sezonului estival.

Cât costă o noapte pe litoral la sfârșit de sezon

Iar la capitolul cazare, veștile sunt ceva mai bune. Față de începutul lunii, tarifele au coborât considerabil, în unele cazuri cu până la 30%. În Mamaia, o cameră dublă la un hotel de 3 stele pornește de la aproximativ 230 de lei pe noapte, în timp ce pentru 4 stele prețurile ajung la circa 350 de lei.

În Eforie Nord, tarifele pornesc de la 250 de lei pentru o cameră dublă la 3 stele și ajung la aproximativ 300 de lei pentru un hotel de 4 stele. Și în Venus pot fi găsite variante mai accesibile: aproximativ 220 de lei pentru o cameră dublă la 3 stele și 280 de lei la 4 stele, potrivit Observator.

Cât costă o noapte pe litoral la sfârșit de sezon. Turiștii au parte de o surpriză de proporții

Cât costă o noapte pe litoral la sfârșit de sezon. Turiștii au parte de o surpriză de proporții

Pentru cei care vor să uite de grija meselor și aleg un pachet all-inclusive, nota urcă serios. În Eforie Nord, prețurile pornesc de la aproximativ 670 de lei pe noapte la un hotel de 3 stele, în timp ce în Mamaia tarifele pentru astfel de servicii încep de la aproximativ 930 de lei.

Turiștii se plâng de prețurile de pe plajă

Reducerea prețurilor la hoteluri nu s-a propagat însă și în restaurante sau pe plajă. Turiștii spun că mâncarea și băuturile sunt exagerat de scumpe. O bere la pahar poate ajunge la 20 de lei, în timp ce 100 de grame de hamsie costă aproximativ 18 lei. Pentru familiile care vor să petreacă mai multe zile la mare, cheltuielile se adună rapid.

Așa se face că, deși cazarea a devenit mai prietenoasă cu bugetul, o vacanță completă pe litoral continuă să-i facă pe mulți turiști să scoată bani serioși din buzunar. Unii spun că, la prețurile actuale de la terase și de pe plajă, își permit să rămână doar câteva zile.

Și există un avertisment pe care turiștii care ajung în acest weekend la mare nu trebuie să-l ignore. Vineri, salvamarii au arborat steagul roșu pe litoralul românesc, semnal care interzice intrarea în apă. Sunt șanse destul de mari să fie steag roșu și sâmbătă.

VEZI ȘI: Haos pe litoral! Turiștii fac haz de necaz, după ce nu mai găsesc cazări, iar fluxul de oameni este imens: ”Hai, că ți-am oprit un loc în apă!”
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