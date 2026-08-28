Va exista sau nu următorul sezon Survivor? Anunțul făcut de Adi Vasile

Prezentatorul Survivor România, Adi Vasile, a făcut un anunț care a pus pe jar fanii emisiunii. După luni întregi de așteptare, show-ul pare să-și pregătească revenirea, iar primele indicii despre noua ediție au apărut chiar din partea omului care va fi în mijlocul aventurii.

Adi Vasile a publicat pe Instagram o fotografie în care apare afișul competiției, iar mesajul care a însoțit imaginea a fost cât se poate de sugestiv.

„Pregătiri pentru survivor.romania.oficial 2027”, a scris Adi Vasile pe Instagram în dreptul unei poze cu afișul competiției.

Totul indică faptul că pregătirile pentru următoarea ediție au intrat deja într-o etapă avansată. Mai mult, prezentatorul a lăsat să se înțeleagă că telespectatorii nu vor avea prea mult de așteptat până când jungla va redeveni decorul uneia dintre cele mai urmărite competiții.

Când revine Survivor România

Informația care îi interesează cel mai mult pe fanii show-ului a venit tot de la Adi Vasile. Prezentatorul a dezvăluit că următorul sezon ar urma să debuteze în luna decembrie.

„În decembrie începe noul sezon”, a scris Adrian Vasile pe rețelele de socializare.

În paralel, castingul pentru viitoarea ediție este deja deschis. Astfel, o nouă serie de concurenți se pregătește să intre în competiție și să accepte provocarea de a trăi în condiții dificile, departe de confortul de acasă.

Viitorii concurenți vor avea de trecut prin probe solicitante, atât din punct de vedere fizic, cât și psihic. Rezistența, strategia și capacitatea de a face față presiunii vor putea face diferența între cei care rămân în competiție și cei care ajung rapid la eliminare.

Gabi Tamaș a câștigat sezonul precedent

Ediția precedentă s-a încheiat cu un deznodământ spectaculos. Gabi Tamaș a fost desemnat câștigătorul competiției, după ce a obținut cele mai multe voturi din partea publicului. Fostul fotbalist a plecat acasă cu trofeul și cu marele premiu de 100.000 de euro, după ce l-a învins în finală pe Lucian Popa.

Pentru Adi Vasile, experiența Survivor a însemnat însă mai mult decât competiția în sine. Prezentatorul a povestit despre atmosfera din junglă și despre oamenii alături de care a trăit această aventură.

„Mă simt fericit pentru că am făcut parte dintr-o aventură senzațională, dintr-o lume a poveștilor într-un mediu extraordinar, cu lucruri superbe, dar și cu lucruri foarte grele, alături de oameni foarte frumoși, oameni care au contribuit la tot ce am făcut aici, și concurenți, și echipă, și evident cei de acasă cărora le mulțumim”, a transmis prezentatorul.

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