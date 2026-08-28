Va exista sau nu următorul sezon Survivor? Anunțul făcut de Adi Vasile

Va exista sau nu următorul sezon Survivor? Anunțul făcut de Adi Vasile
Va exista sau nu următorul sezon Survivor? Anunțul făcut de Adi Vasile
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Prezentatorul Survivor România, Adi Vasile, a făcut un anunț care a pus pe jar fanii emisiunii. După luni întregi de așteptare, show-ul pare să-și pregătească revenirea, iar primele indicii despre noua ediție au apărut chiar din partea omului care va fi în mijlocul aventurii.

Adi Vasile a publicat pe Instagram o fotografie în care apare afișul competiției, iar mesajul care a însoțit imaginea a fost cât se poate de sugestiv.

„Pregătiri pentru survivor.romania.oficial 2027”, a scris Adi Vasile pe Instagram în dreptul unei poze cu afișul competiției.

Totul indică faptul că pregătirile pentru următoarea ediție au intrat deja într-o etapă avansată. Mai mult, prezentatorul a lăsat să se înțeleagă că telespectatorii nu vor avea prea mult de așteptat până când jungla va redeveni decorul uneia dintre cele mai urmărite competiții.

Când revine Survivor România

Informația care îi interesează cel mai mult pe fanii show-ului a venit tot de la Adi Vasile. Prezentatorul a dezvăluit că următorul sezon ar urma să debuteze în luna decembrie.

„În decembrie începe noul sezon”, a scris Adrian Vasile pe rețelele de socializare.

În paralel, castingul pentru viitoarea ediție este deja deschis. Astfel, o nouă serie de concurenți se pregătește să intre în competiție și să accepte provocarea de a trăi în condiții dificile, departe de confortul de acasă.

Va exista sau nu următorul sezon Survivor? Anunțul făcut de Adi Vasile

Va exista sau nu următorul sezon Survivor? Anunțul făcut de Adi Vasile

Viitorii concurenți vor avea de trecut prin probe solicitante, atât din punct de vedere fizic, cât și psihic. Rezistența, strategia și capacitatea de a face față presiunii vor putea face diferența între cei care rămân în competiție și cei care ajung rapid la eliminare.

Gabi Tamaș a câștigat sezonul precedent

Ediția precedentă s-a încheiat cu un deznodământ spectaculos. Gabi Tamaș a fost desemnat câștigătorul competiției, după ce a obținut cele mai multe voturi din partea publicului. Fostul fotbalist a plecat acasă cu trofeul și cu marele premiu de 100.000 de euro, după ce l-a învins în finală pe Lucian Popa.

Pentru Adi Vasile, experiența Survivor a însemnat însă mai mult decât competiția în sine. Prezentatorul a povestit despre atmosfera din junglă și despre oamenii alături de care a trăit această aventură.

„Mă simt fericit pentru că am făcut parte dintr-o aventură senzațională, dintr-o lume a poveștilor într-un mediu extraordinar, cu lucruri superbe, dar și cu lucruri foarte grele, alături de oameni foarte frumoși, oameni care au contribuit la tot ce am făcut aici, și concurenți, și echipă, și evident cei de acasă cărora le mulțumim”, a transmis prezentatorul.

VEZI ȘI: Fosta concurentă de la Survivor este însărcinată! Modul inedit prin care a făcut anunțul

Întors acasă, Marian Godină a răbufnit. A povestit tot ce s-a întâmplat la Survivor, de fapt + ce se întâmplă când camerele de filmat se opresc

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Viciul la care Ioana State a renunțat după ani de zile. „Era singura mea plăcere”
Viciul la care Ioana State a renunțat după ani de zile. „Era singura mea plăcere”
Ema Oprișan și-a asumat noua relație! Gestul făcut de iubitul brunetei spune totul
Ema Oprișan și-a asumat noua relație! Gestul făcut de iubitul brunetei spune totul
Codruța Filip știe ce vrea de la următorul bărbat din viața ei, după divorțul de Valentin Sanfira
Codruța Filip știe ce vrea de la următorul bărbat din viața ei, după divorțul de Valentin Sanfira
Cum se simte Alina Pușcău după ce a început a doua sedință de tratament. Ce vești i-au dat medicii
Cum se simte Alina Pușcău după ce a început a doua sedință de tratament. Ce vești i-au dat medicii
Magicianul Robert Tudor a fost la un pas de moarte: „Au sărit după mine să mă scoată repede”
Magicianul Robert Tudor a fost la un pas de moarte: „Au sărit după mine să mă scoată repede”
12.000 de euro pentru un „suvenir” de pe plajă. Ce a făcut un turist în Sardinia
Mediafax
12.000 de euro pentru un „suvenir” de pe plajă. Ce a făcut un turist în Sardinia
Ciprian Ciucu taie stimulente pe linie, în București. Ajutorul pentru adulții cu handicap, de 500 lei, se suspendă. Voucherele Materna, de 2.000 de lei, nu se mai acordă. Stimulentul pentru nou-născut, de 2.000 lei, doar pentru cazuri sociale, iar cel pentru copiii cu handicap, de 1000 de lei, se modifică. De când intră în vigoare decizia
Gandul.ro
Ciprian Ciucu taie stimulente pe linie, în București. Ajutorul pentru adulții cu handicap, de 500 lei, se suspendă. Voucherele Materna, de 2.000 de lei, nu se mai acordă. Stimulentul pentru nou-născut, de 2.000 lei, doar pentru cazuri sociale, iar cel pentru copiii cu handicap, de 1000 de lei, se modifică. De când intră în vigoare decizia
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
Prosport.ro
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
Preot din Vaslui, scos din rândul clerului după ce a lăsat însărcinată o enoriașă căsătorită. Femeia a născut gemeni
Adevarul
Preot din Vaslui, scos din rândul clerului după ce a lăsat însărcinată o enoriașă căsătorită. Femeia a născut gemeni
„Am bătut palma”. Serghei Lavrov vrea să rezolve „problema” Ucrainei „ca între băieți” cu Donald Trump
Digi24
„Am bătut palma”. Serghei Lavrov vrea să rezolve „problema” Ucrainei „ca între băieți” cu Donald Trump
O surpriză găsită de muncitori într-un excavator nu mai pleacă de lângă ei
Mediafax
O surpriză găsită de muncitori într-un excavator nu mai pleacă de lângă ei
Cât a plătit Gabriela Cristea pentru injecțiile de slăbit. Prețul unui an de tratament este uriaș: „Pentru un om obișnuit, costurile sunt imense”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cât a plătit Gabriela Cristea pentru injecțiile de slăbit. Prețul unui an de tratament este uriaș: „Pentru un om obișnuit, costurile sunt imense”
Andreea Bălan, apariție irezistibilă pe plajele din Cefalonia! Soția lui Victor Cornea și-a expus formele în costum de baie
Prosport.ro
Andreea Bălan, apariție irezistibilă pe plajele din Cefalonia! Soția lui Victor Cornea și-a expus formele în costum de baie
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Primire VIP pentru Florian Munteanu! Actorul român vestit la Hollywood a fost dus la mare cu elicopterul
Click.ro
Primire VIP pentru Florian Munteanu! Actorul român vestit la Hollywood a fost dus la mare cu elicopterul
Cine este Haakon, prințul care a vrut să stea departe de viața regală și a ajuns noul rege al Norvegiei
Digi24
Cine este Haakon, prințul care a vrut să stea departe de viața regală și a ajuns noul rege al Norvegiei
Service-ul i-a spus că trebuie schimbat motorul. Femeia a reparat singură mașina cu 430 de euro
Promotor.ro
Service-ul i-a spus că trebuie schimbat motorul. Femeia a reparat singură mașina cu 430 de euro
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Kaufland are o sonerie video Wi-Fi la preț bun. Ce alte produse interesante mai sunt în ofertă la finalul verii
go4it.ro
Kaufland are o sonerie video Wi-Fi la preț bun. Ce alte produse interesante mai sunt în ofertă la finalul verii
O descoperire schimbă toate planurile pentru viitoarele misiuni pe Lună
Descopera.ro
O descoperire schimbă toate planurile pentru viitoarele misiuni pe Lună
Xbox va permite transformarea jocurilor pe disc în licențe digitale
Go4Games
Xbox va permite transformarea jocurilor pe disc în licențe digitale
Ciprian Ciucu taie stimulente pe linie, în București. Ajutorul pentru adulții cu handicap, de 500 lei, se suspendă. Voucherele Materna, de 2.000 de lei, nu se mai acordă. Stimulentul pentru nou-născut, de 2.000 lei, doar pentru cazuri sociale, iar cel pentru copiii cu handicap, de 1000 de lei, se modifică. De când intră în vigoare decizia
Gandul.ro
Ciprian Ciucu taie stimulente pe linie, în București. Ajutorul pentru adulții cu handicap, de 500 lei, se suspendă. Voucherele Materna, de 2.000 de lei, nu se mai acordă. Stimulentul pentru nou-născut, de 2.000 lei, doar pentru cazuri sociale, iar cel pentru copiii cu handicap, de 1000 de lei, se modifică. De când intră în vigoare decizia
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.