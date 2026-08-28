Viciul la care Ioana State a renunțat după ani de zile. „Era singura mea plăcere”

Ioana State a vorbit recent despre unul dintre obiceiurile de care a încercat mult timp să se desprindă. Comedianta le-a dezvăluit fanilor că a decis să renunțe la fumat. Până acum a reușit să stea departe de țigări timp de o săptămână.

Tânăra își ține în permanență urmăritorii la curent cu ceea ce se întâmplă în viața ei. Bruneta este una dintre persoanele publice care obișnuiesc să vorbească fără rețineri despre experiențele personale. De-a lungul timpului, comedianta a împărtășit cu fanii atât momentele frumoase, cât și situațiile mai puțin plăcute prin care a trecut.

Recent, aceasta le-a dat o veste importantă celor care o urmăresc. Ea a decis să renunțe la fumat. După mai mulți ani în care țigările au făcut parte din rutina sa zilnică, Ioana State a ales să pună capăt acestui obicei.

Comedianta a renunțat cu greu la viciul său de ani de zile

Ioana State a făcut o schimbare importantă în stilul său de viață. Comedianta a mărturisit că a renunțat la țigări și că, în prezent, nu mai fumează deloc. Aceasta a dezvăluit că a trecut deja o săptămână de la ultima țigară, după ani în care fumatul a făcut parte din rutina sa.

„De o săptămână nu mai fumez, dar am fumat foarte multă vreme”, a spus Ioana State.

Bruneta nu s-a ferit să dezvăluie care era reacția ei în momentul în care cei din jur îi spuneau să renunțe la fumat.

„Întotdeauna când mie mi se spunea asta ziceam că mie îmi place să fumez. Îmi place. E singurul meu viciu. Nu beau alcool, nu pierd nopțile, de ce să nu fumez”, a mărturisit Ioana State.

Tânăra comediantă spune că după ce a scăpat de acest viciu, a început să privească lucrurile dintr-o cu totul altă perspectivă. Mai mult decât atât, principala sa curiozitate din prezent este dacă plăcerea pe care o asocia atât de mult cu fumul era, de fapt, reală.

„Nu are cum să îți placă să fumezi… Ce să îți placă. Era singura mea plăcere. Nu. Nu e”, a mai spus ea.

Ioana State a recunoscut că există riscul ca, după propria experiență, să ajungă să le explice și celor apropiați de ce ar fi bine să renunțe la țigări.

Totuși, spune că nu își dorește să ajungă în situația de a-și convinge prietenii să facă același pas. Își amintește foarte bine cum reacționa ea însăși atunci când primea astfel de sfaturi. Prin urmare, nu vrea să le impună celor din jur aceeași abordare.

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