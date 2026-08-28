Primele informații despre starea lui Andrei Bordeianu! Ce se întâmplă cu influencerul: „Urmează un drum lung”

Au apărut primele informații în legătură cu starea lui Andrei Bordeianu. Influencerul trece prin momente extrem de dificile, după ce a fost implicat într-un accident rutier. A fost grav rănit, iar de câteva zile este internat în spital, sub supraveghere medicală. Acum, Alexandra, cea care i-a stat alături ani de zile a oferit primele detalii despre starea acestuia. Se pare că Andrei este conștient.

În cursul zilei de marți, 25 august, Andrei Bordeianu a fost implicat într-un accident rutier, pe bulevardul Expoziției din sectorul 1 al Capitalei. În timp ce se afla pe motocicletă, influencerul a fost lovit de un autoturism care ar fi făcut o manevră de întoarcere pe linia continuă, fără să se asigure corespunzător, tăind-i calea.

Primele informații despre starea lui Andrei Bordeianu

În urma celor întâmplate, apropiații influencerului au spus că acesta a fost grav rănit. Se pare că ar avea ambele mâini fracturate, o fractură de bazin și mai multe coaste rupte. De asemenea, urma să fie supus unei intervenții chirurgicale.

Până acum nu s-a știut exact care este starea acestuia și dacă influencerul este în afara oricărui pericol. Însă, recent, Alexandra, femeia care i-a fost alături ani de zile, a oferit primele detalii despre starea lui Andrei Bordeianu.

Conform acesteia, se pare că influencerul este conștient, iar starea lui este una stabilă. De asemenea, Alexandra i-a rugat pe fanii lui Andrei să se roage pentru el, căci îl așteaptă o recuperare grea.

„Starea lui este stabilă, el este conștient. Urmează un drum lung și greu pentru el, un gând bun, o rugăciune din partea fiecăruia, o lumânare aprinsă pentru sănătate, o mențiune în acatistele voastre la biserică sunt singurele lucruri care l-ar ajuta cu adevărat acum. Mulțumim”, a scris Alexandra, în mediul online.

Deși în ultima perioadă s-a speculat că ar exista câteva probleme în relația celor doi și a avut loc chiar și o despărțire, nimic nu mai contează acum. Andrei Bordeianu și Alexandra s-au iubit ani de zile, iar bruneta este devastată de cele întâmplate.

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