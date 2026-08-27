Detaliul care i-a salvat viața lui Andrei Bordeianu, în accidentul teribil de pe Bvd Expoziției

Andrei Bordeianu accident
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Andrei Bordeianu, influencerul cunoscut în mediul online pentru conținutul dedicat fitnessului și stilului de viață activ, a fost implicat într-un accident rutier grav produs marți, în București. Creatorul de conținut se afla pe o motocicletă BMW în momentul impactului, iar în urma accidentului a ajuns de urgență la spital, unde medicii au constatat mai multe traumatisme.

Incidentul s-a produs pe Bulevardul Expoziției, din Sectorul 1 al Capitalei, în jurul orei 15:30. Din informațiile transmise ulterior de persoane apropiate victimei, accidentul ar fi avut loc după ce un autoturism i-ar fi tăiat calea motociclistului. Impactul a fost unul extrem de violent, iar motocicleta a fost serios avariată.

Ce i-a salvat viața lui Andrei Bordeianu

Primele informații apărute după producerea accidentului au generat îngrijorare în rândul celor care îl urmăresc pe Andrei Bordeianu. Pe rețelele de socializare au circulat inclusiv informații potrivit cărora acesta ar fi decedat, însă acestea s-au dovedit a fi false. Starea lui este gravă, însă influencerul este în viață și se află sub supravegherea medicilor. Iată ce a transmis un apropiat al tânărului!

Potrivit informațiilor comunicate de un apropiat, Andrei Bordeianu a suferit mai multe fracturi în urma impactului. Printre leziunile suferite se numără fracturi la ambele mâini, traumatisme în zona bazinului și mai multe coaste rupte. Problema de la nivelul bazinului este cea care necesită în prezent o intervenție chirurgicală.

Accidentul a fost atât de puternic încât starea motocicletei BMW pe care se afla influencerul ar fi indicat amploarea impactului. În acest context, un apropiat al lui Andrei Bordeianu consideră că pregătirea fizică a acestuia ar fi putut avea un rol important în supraviețuirea accidentului.

Andrei Bordeianu este cunoscut pentru faptul că acordă o atenție deosebită sportului și dezvoltării masei musculare. De-a lungul timpului, acesta a publicat numeroase imagini și videoclipuri din sala de fitness, iar activitatea sa online este urmărită de peste 225.000 de persoane.

Tocmai masa musculară foarte bine dezvoltată ar fi putut contribui la protejarea organismului în momentul impactului.

„Probabil, 100%, la cum arată motorul și starea în care era motorul, ce l-a salvat pe el era densitatea foarte mare de mușchi care l-a apărat de impact. Acum ne rămâne decât să ne rugăm pentru el să treacă cu bine de operația la bazin. Sunt sigur că o să fie bine. Eu mă rog pentru tine, Andrei, sper să fi bine, bro.”, a transmis Cipi Raw.

Influencerul Andrei Bordeianu, accident teribil pe motocicletă. Ar fi ajuns în stare gravă la spital

Drama prin care a trecut Andrei Bordeianu, cu doar câteva ore înainte de accident. Ce i s-a întâmplat influencerului

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