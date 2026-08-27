Alertă în Republica Moldova! Cinci drone au pătruns în spațiul aerian, iar una s-a prăbușit

În cursul nopții de miercuri spre joi, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost traversat neautorizat de cinci drone care au venit dinspre teritoriul Ucrainei. Incidentul s-a produs în contextul atacurilor aeriene desfășurate asupra Ucrainei, iar autoritățile de la Chișinău au monitorizat traseele aparatelor de zbor și au intervenit după identificarea unui obiect căzut la sol.

Potrivit informațiilor transmise de autoritățile moldovene, primul aparat a fost detectat în jurul orei 03:56. Drona a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova dinspre zona Palanca, în raionul Ștefan Vodă, după care a revenit în Ucraina aproximativ un minut mai târziu.

Cinci drone au pătruns în spațiul aerian, iar una s-a prăbușit

La doar câteva minute distanță, un al doilea a fost observat în apropierea localității Căplani, tot în raionul Ștefan Vodă. Acesta a pătruns în spațiul aerian moldovenesc venind dinspre Ucraina și a fost urmărit până în jurul orei 04:10, când a dispărut de pe sistemele de monitorizare în zona localității Carahasani.

O a treia dronă a fost identificată la ora 04:09. Aceasta a traversat teritoriul Republicii Moldova pe o rută care a trecut prin mai multe localități din sud-estul țării, după care a dispărut de pe radare în apropierea localității Pervomaisk, în regiunea transnistreană.

Un al patrulea aparat a pătruns în spațiul aerian moldovenesc în jurul orei 04:16, prin zona Palanca. Traseul său a fost de scurtă durată, drona continuându-și deplasarea spre Ucraina și părăsind teritoriul Republicii Moldova.

Cea de-a cincea dronă a fost detectată mult mai târziu, în jurul orei 05:50, în apropierea punctului de trecere a frontierei Săiți–Lesnoe. Aparatul a traversat zona de frontieră și, la aproximativ 12 minute după ce a fost reperat, și-a continuat deplasarea către teritoriul ucrainean.

Autoritățile moldovene au precizat că unele dintre dronele detectate au revenit în Ucraina, în timp ce altele au dispărut de pe sistemele de monitorizare. Survolarea neautorizată a teritoriului Republicii Moldova are loc pe fondul atacurilor aeriene asupra Ucrainei, iar autoritățile urmăresc situația și verifică eventualele obiecte care au ajuns la sol.

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