Alertă în Republica Moldova! Cinci drone au pătruns în spațiul aerian, iar una s-a prăbușit

Alertă în Republica Moldova! Cinci drone au pătruns în spațiul aerian, iar una s-a prăbușit
Dronă lângă Chișinău/foto: NewsMaker
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

În cursul nopții de miercuri spre joi, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost traversat neautorizat de cinci drone care au venit dinspre teritoriul Ucrainei. Incidentul s-a produs în contextul atacurilor aeriene desfășurate asupra Ucrainei, iar autoritățile de la Chișinău au monitorizat traseele aparatelor de zbor și au intervenit după identificarea unui obiect căzut la sol.

Potrivit informațiilor transmise de autoritățile moldovene, primul aparat a fost detectat în jurul orei 03:56. Drona a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova dinspre zona Palanca, în raionul Ștefan Vodă, după care a revenit în Ucraina aproximativ un minut mai târziu.

Cinci drone au pătruns în spațiul aerian, iar una s-a prăbușit

La doar câteva minute distanță, un al doilea a fost observat în apropierea localității Căplani, tot în raionul Ștefan Vodă. Acesta a pătruns în spațiul aerian moldovenesc venind dinspre Ucraina și a fost urmărit până în jurul orei 04:10, când a dispărut de pe sistemele de monitorizare în zona localității Carahasani.

O a treia dronă a fost identificată la ora 04:09. Aceasta a traversat teritoriul Republicii Moldova pe o rută care a trecut prin mai multe localități din sud-estul țării, după care a dispărut de pe radare în apropierea localității Pervomaisk, în regiunea transnistreană.

Un al patrulea aparat a pătruns în spațiul aerian moldovenesc în jurul orei 04:16, prin zona Palanca. Traseul său a fost de scurtă durată, drona continuându-și deplasarea spre Ucraina și părăsind teritoriul Republicii Moldova.

Cea de-a cincea dronă a fost detectată mult mai târziu, în jurul orei 05:50, în apropierea punctului de trecere a frontierei Săiți–Lesnoe. Aparatul a traversat zona de frontieră și, la aproximativ 12 minute după ce a fost reperat, și-a continuat deplasarea către teritoriul ucrainean.

Autoritățile moldovene au precizat că unele dintre dronele detectate au revenit în Ucraina, în timp ce altele au dispărut de pe sistemele de monitorizare. Survolarea neautorizată a teritoriului Republicii Moldova are loc pe fondul atacurilor aeriene asupra Ucrainei, iar autoritățile urmăresc situația și verifică eventualele obiecte care au ajuns la sol.

VEZI ȘI: Incendiu de proporții la bordul unei nave din Portul Midia. Pompierii au intervenit de urgență

Alertă în Marea Neagră! Dronă marină cu explozibil, distrusă de Armata Română lângă Neptun Deep

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Un bărbat dispărut în urmă cu 4 ani a fost găsit mort într-o pădure. Cine ar fi principalul suspect în cazul crimei
Un bărbat dispărut în urmă cu 4 ani a fost găsit mort într-o pădure. Cine ar fi principalul suspect în cazul crimei
Profesoara Victoriei Maria, devastată după moartea tinerei de 22 de ani: „Sunt atât de multe întrebări”
Profesoara Victoriei Maria, devastată după moartea tinerei de 22 de ani: „Sunt atât de multe întrebări”
Dragoș Cocalaru îl cheamă pe Meko în ring. „Dacă mă bate, e mai bun”
Dragoș Cocalaru îl cheamă pe Meko în ring. „Dacă mă bate, e mai bun”
Ce spune Mihai Neșu despre a doua dramă din viața lui: divorțul. Maria s-a recăsătorit cu un afacerist
Ce spune Mihai Neșu despre a doua dramă din viața lui: divorțul. Maria s-a recăsătorit cu un afacerist
Controversa în care a fost implicat Andrei Bordeianu, la Pro TV. ”Prins” între două femei
Controversa în care a fost implicat Andrei Bordeianu, la Pro TV. ”Prins” între două femei
Meta taie accesul copiilor la Instagram și Facebook pe timpul nopții. Doar două ore pe zi pe rețelele sociale
Mediafax
Meta taie accesul copiilor la Instagram și Facebook pe timpul nopții. Doar două ore pe zi pe rețelele sociale
ANM a emis noi avertizări de ploi și furtuni. Cum va fi vremea la București. Harta zonelor afectate
Gandul.ro
ANM a emis noi avertizări de ploi și furtuni. Cum va fi vremea la București. Harta zonelor afectate
Bianca Drăguşanu, apariție spectaculoasă în costum de baie! Fosta iubită a lui Adrian Cristea a atras privirile tuturor pe Insula Milionarilor
Prosport.ro
Bianca Drăguşanu, apariție spectaculoasă în costum de baie! Fosta iubită a lui Adrian Cristea a atras privirile tuturor pe Insula Milionarilor
Cine a fost adevărata Jolene. Povestea din spatele piesei lui Dolly Parton, care a ajuns din nou pe primul loc după moartea artistei
Adevarul
Cine a fost adevărata Jolene. Povestea din spatele piesei lui Dolly Parton, care a ajuns din nou pe primul loc după moartea artistei
Fiica lui Cazimir Ionescu, găsită moartă la 22 de ani: ce știe Poliția
Digi24
Fiica lui Cazimir Ionescu, găsită moartă la 22 de ani: ce știe Poliția
Au adoptat o „fetiță” de 12 ani și au avut parte de șocul vieții! Cine era, de fapt, „copila”
Mediafax
Au adoptat o „fetiță” de 12 ani și au avut parte de șocul vieții! Cine era, de fapt, „copila”
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani, în costum de baie. Și-a făcut o fotografie care i-a lăsat mască pe fanii săi! Arată impecabil
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani, în costum de baie. Și-a făcut o fotografie care i-a lăsat mască pe fanii săi! Arată impecabil
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
Prosport.ro
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Și-a ras părul la 6 ani, la îndemnul mamei. 30 de ani mai târziu, părul nu i-a mai crescut deloc
Click.ro
Și-a ras părul la 6 ani, la îndemnul mamei. 30 de ani mai târziu, părul nu i-a mai crescut deloc
Comisia Europeană, îndemnată să blocheze fondurile din PNRR din cauza „amendamentului Fritz”
Digi 24
Comisia Europeană, îndemnată să blocheze fondurile din PNRR din cauza „amendamentului Fritz”
Traian Băsescu: Dacă e vorba de furat, se solidarizează politicienii cu cetăţenii. Legea salarizării e oglinda
Digi24
Traian Băsescu: Dacă e vorba de furat, se solidarizează politicienii cu cetăţenii. Legea salarizării e oglinda
Chinezii vor să „pensioneze” Defender cu un SUV interesant. Modelul vine în România toamna asta
Promotor.ro
Chinezii vor să „pensioneze” Defender cu un SUV interesant. Modelul vine în România toamna asta
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Apă caldă cu ferestre fotovoltaice într-un bloc din București
go4it.ro
Apă caldă cu ferestre fotovoltaice într-un bloc din București
Cine a supraviețuit erupției Vezuviului? Urmele lăsate de oamenii care...
Descopera.ro
Cine a supraviețuit erupției Vezuviului? Urmele lăsate de oamenii care...
Xbox va permite transformarea jocurilor pe disc în licențe digitale
Go4Games
Xbox va permite transformarea jocurilor pe disc în licențe digitale
ANM a emis noi avertizări de ploi și furtuni. Cum va fi vremea la București. Harta zonelor afectate
Gandul.ro
ANM a emis noi avertizări de ploi și furtuni. Cum va fi vremea la București. Harta zonelor afectate
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.