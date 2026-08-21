Incendiu de proporții la bordul unei nave din Portul Midia. Pompierii au intervenit de urgență

Un incendiu puternic a izbucnit vineri dimineață, 21 august, în Portul Midia, județul Constanța, unde o navă încărcată cu minereu a fost cuprinsă de flăcări. Focul s-a manifestat în zona din spatele vasului, iar intervenția pompierilor a fost una de amploare, având în vedere locul în care s-a produs incidentul și materialele afectate.

Alarma a fost dată în primele ore ale dimineții, iar echipajele de intervenție au ajuns rapid în port. Din primele informații, incendiul s-a extins în zona pupa a navei și a afectat o cantitate importantă de materiale aflate la bord. Flăcările au fost observate în timp ce vasul se afla în port, iar operațiunea de stingere a necesitat mobilizarea mai multor autospeciale și echipaje specializate.

Incendiu de proporții la bordul unei nave din Portul Midia

Pentru gestionarea situației au fost trimise la fața locului cinci autospeciale de stingere, o autoscară, o autoplatformă, precum și un echipaj CBRN. De asemenea, în zonă au fost prezente echipaje medicale SMURD și SAJ, pregătite să intervină în cazul în care situația ar fi impus-o.

Incendiul s-a manifestat generalizat la pupa navei, ceea ce a făcut ca intervenția să fie una dificilă. Pompierii au acționat pentru limitarea propagării focului și pentru protejarea celorlalte zone ale vasului. Totodată, intervenția a urmărit prevenirea extinderii incendiului către alte obiective din port.

După mai bine de două ore de luptă cu flăcările, incendiul a fost declarat complet stins. În urma verificărilor efectuate după încheierea intervenției, autoritățile au estimat că focul a distrus aproximativ 200 de metri pătrați de materiale textile și materiale plastice.

Deși incendiul a fost de amploare, nu au fost raportate victime. Nicio persoană aflată în zona incidentului nu a avut nevoie de îngrijiri medicale în urma evenimentului, potrivit informațiilor disponibile după intervenția pompierilor.

În momentul izbucnirii incendiului, nava transporta minereu și se afla în Portul Midia. Din datele comunicate până în prezent nu rezultă că încărcătura de minereu ar fi fost afectată în mod direct de flăcări. Cele mai importante pagube au fost înregistrate în zona în care se aflau materialele textile și plastice.

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