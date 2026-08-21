Prima reacție a Georgianei Godină, după demisia lui Marian din Poliție. Ce a mărturisit soția fostului concurent Survivor

Marian Godină a încheiat un capitol important din viața sa profesională. După aproape două decenii petrecute în Poliția Română, fostul polițist a decis să renunțe la uniformă și să își dea demisia. Hotărârea nu a fost una luată brusc, ci a venit după luni întregi în care și-a analizat cu atenție viitorul și a cântărit toate implicațiile unei asemenea schimbări.

Decizia reprezintă o ruptură importantă de cariera care l-a făcut cunoscut în întreaga țară. Marian Godină a devenit una dintre cele mai recognoscibile figuri din Poliția Română, atât prin activitatea desfășurată în teren, cât și prin modul în care a ales să povestească public despre experiențele sale. Meseria a reprezentat pentru el o parte importantă din identitate, iar desprinderea de sistem nu a fost, potrivit celor transmise de familia sa, deloc ușoară.

Ce a mărturisit soția fostului concurent Survivor

Soția lui, Georgiana Godină, a vorbit despre momentul în care Marian a făcut pasul decisiv și despre perioada îndelungată în care acesta a analizat dacă este momentul să renunțe la cariera din Poliție. Pentru ea, însă, alegerea a fost una pe care și-ar fi dorit-o de mai mult timp, în primul rând din perspectiva liniștii familiei.

Georgiana cunoaște foarte bine realitatea din spatele unei astfel de profesii. Înainte de a deveni soția unui polițist, ea a crescut într-o familie în care meseria era deja prezentă, astfel că a cunoscut încă din copilărie grijile și incertitudinile pe care le poate aduce acest domeniu.

Ani la rând, viața de familie a fost influențată de programul imprevizibil al lui Marian, de intervențiile care puteau apărea în orice moment și de situațiile în care plecarea la serviciu însemna, pentru cei de acasă, ore de așteptare și îngrijorare.

„Astăzi, Marian și-a dat demisia din Poliție. Știu cât de grea a fost decizia asta pentru el. Știu câte luni a întors-o pe toate părțile, câte calcule și-a făcut și de câte ori s-a întrebat dacă face bine. Eu, însă, am știut mereu ce mi-aș dori să aleagă. Și i-am spus-o de fiecare dată: să plece. Nu pentru că nu i-a plăcut meseria lui. Din contră. Cred că tocmai pentru că a iubit-o atât de mult i-a fost atât de greu să renunțe la ea. Dar eu am văzut și partea pe care oamenii de aici nu au văzut-o. Partea pe care doar soțiile de polițiști o cunosc. Ba mai mult, eu sunt și fiică de polițist. Am văzut telefoanele primite la ore târzii. Am văzut plecările în grabă, în toiul nopții, fără să știu întotdeauna unde merge și când se întoarce. Am rămas de multe ori trează, cu ochii în tavan și cu telefonul lângă mine. Știam că e la misiune și încercam să nu mă gândesc la ce ar putea să se întâmple. Uneori adormeam, alteori nu. Iar când auzeam cheia în ușă, indiferent de oră, abia atunci simțeam că pot să respir liniștită. Poate că pentru el toate astea au devenit, în timp, parte din meserie. Pentru mine nu au devenit niciodată ceva obișnuit, deși le mai trăisem și în copilărie. De aceea, astăzi nu sunt tristă. Sunt mândră de el. Sunt mândră că a avut curajul să închidă un capitol atât de important din viața lui fără să știe exact cum vor arăta toate paginile următoare. Sunt mândră că a ales să creadă în el și în lucrurile pe care le poate construi de acum înainte. Și, poate puțin egoist, mă bucur că de acum înainte vor fi mai puține nopți în care să mă uit la telefon și să aștept să aud cheia în ușă. Eu l-am susținut mereu să facă pasul ăsta. Astăzi, în sfârșit, l-a făcut. Iar oriunde îl va duce drumul de aici înainte, noi trei vom fi lângă el.”, a transmis soția lui Marian Godină.

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