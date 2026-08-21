Ronaldinho revine în fotbal la 46 de ani! Legenda Braziliei a ajuns în Italia și va juca pentru o echipă din Serie C

Ronaldinho revine în fotbal la 46 de ani! Legenda Braziliei a ajuns în Italia și va juca pentru o echipă din Serie C
Ronaldinho/ sursă foto: Profimedia
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Ronaldinho Gaucho se pregătește să revină pe terenul de fotbal într-un meci oficial, la 46 de ani. Fostul mare internațional brazilian a ajuns joi în regiunea Emilia-Romagna, în nordul Italiei, unde urmează să fie prezentat oficial ca parte a proiectului sportiv și comercial al formației Ravenna, echipă care evoluează în Serie C.

Sosirea celebrului fotbalist în Italia a atras imediat atenția, mai ales că Ronaldinho nu revine în fotbal doar într-un rol simbolic. Înțelegerea cu Ravenna prevede ca fostul Balon de Aur să îmbrace echipamentul formației și să evolueze cel puțin într-o partidă oficială din campionatul italian.

Ronaldinho revine în fotbal la 46 de ani!

Ronaldinho a aterizat pe aeroportul din Forli, după un zbor care a pornit de la Milano. Reprezentanții clubului Ravenna au publicat imagini de la sosirea sa, iar brazilianul a fost întâmpinat în stilul care l-a consacrat de-a lungul carierei. În fotografiile distribuite online, fostul fotbalist apare zâmbitor și face celebrul gest „shaka”, devenit una dintre imaginile sale reprezentative.

Prezența lui Ronaldinho în lotul formației italiene reprezintă, în primul rând, o strategie prin care Ravenna își dorește să își crească vizibilitatea la nivel internațional. Clubul urmărește să își consolideze imaginea și să atragă noi parteneri, sponsori și suporteri, iar asocierea cu una dintre cele mai cunoscute figuri din istoria fotbalului mondial este una dintre principalele componente ale acestui plan.

Ravenna a fost preluată în 2024 de omul de afaceri italian Ignazio Cipriani, membru al familiei cunoscute pentru grupul de restaurante Cipriani. Noul proprietar și-a legat proiectul de orașul său natal și și-a propus să contribuie la dezvoltarea acestuia inclusiv prin intermediul clubului de fotbal.

În acest context, Ronaldinho a devenit una dintre piesele importante ale strategiei de promovare a echipei. Acordul dintre cele două părți depășește zona strict sportivă și include o componentă comercială puternică. Ravenna a anunțat colaborări cu mai mulți parteneri, printre care Black Duck, precum și un parteneriat cu Nike.

Pentru Ronaldinho, revenirea în fotbalul profesionist reprezintă o apariție surprinzătoare la mai bine de un deceniu de la retragerea sa din activitatea la cel mai înalt nivel. Brazilianul a anunțat în luna iunie a anului trecut că intenționează să revină în fotbal, iar proiectul de la Ravenna îi oferă posibilitatea de a intra din nou pe teren într-un cadru oficial.

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