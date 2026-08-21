Test IQ cu chibrituri | Corectați 3 + 8 = 4, mutând un singur băț

Test IQ cu chibrituri | Corectați 3 + 8 = 4, mutând un singur băț
Test cu chibrituri
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CANCAN.RO le propune cititorilor o nouă provocare de logică, numai bună pentru cei care vor să-și testeze atenția și ingeniozitatea. De această dată, ecuația 3+8=4 ascunde o soluție pe care nu o vei găsi dacă te bazezi doar pe calculele obișnuite. Regula este simplă: ai voie să muți un singur chibrit pentru ca egalitatea să devină corectă. Pare ușor? Încearcă să găsești răspunsul înainte să te uiți la soluție!

Ecuația ascunde o soluție pe care s-ar putea să nu o observi de la prima încercare. Pentru a o descoperi, trebuie să analizezi cu atenție fiecare element. Ai la dispoziție o singură mutare, iar chibritul ales poate face diferența dintre o egalitate greșită și una corectă.

Test IQ cu chibrituri

IQ-ul, cunoscut drept coeficient de inteligență, reprezintă un indicator folosit pentru a evalua anumite capacități cognitive ale unei persoane. Scorul este stabilit în urma unor teste psihologice standardizate, care pot include exerciții menite să măsoare raționamentul, memoria, atenția, capacitatea de rezolvare a problemelor și alte abilități intelectuale.

Conceptul de IQ a pornit de la o formulă bazată pe raportul dintre vârsta mentală și vârsta cronologică. Vârsta mentală era estimată în urma unui test. Rezultatul era împărțit la vârsta reală a persoanei și apoi înmulțit cu 100.

Metodele moderne de calcul sunt însă diferite. În prezent, rezultatele obținute la testele de inteligență sunt raportate la o populație de referință, astfel încât scorul mediu este stabilit la 100. În mod obișnuit, majoritatea oamenilor se află într-un anumit interval în jurul acestei valori, aproximativ între 85 și 115. Scorurile care depășesc 130 sau coboară sub 70 sunt întâlnite la un procent mult mai redus al populației.

Provocarea de astăzi vine cu un nivel de dificultate care îi poate pune în încurcătură chiar și pe cei obișnuiți cu exercițiile de logică. Pentru a ajunge la răspunsul corect, nu este suficientă o privire rapidă. Este nevoie să analizezi cu atenție fiecare detaliu și să identifici soluția ascunsă în enunț.

Astfel de exerciții sunt asociate frecvent cu evaluarea abilităților cognitive și a modului în care o persoană gândește și rezolvă problemele. Dacă reușești să găsești răspunsul fără ajutor, înseamnă că ai avut parte de o provocare pe cinste. Mai mult, spiritul de observație ți-a funcționat la capacitate maximă.

REZOLVARE: Pentru a corecta ecuația, trebuie să muți un singur băț de chibrit orizontal de la cifra 4 (astfel încât să devină 11). Prin urmare, ecuația corectă devine 3+8=11.

Scopul testelor de inteligență

Testele de inteligență nu se bazează pe un singur tip de exercițiu. Acestea reunesc mai multe probe menite să observe felul în care o persoană procesează informațiile și găsește soluții. În funcție de evaluare, pot fi verificate capacitatea de orientare în spațiu, memoria, raționamentul numeric, atenția sau modul de analiză a unei probleme.

Pentru adulți, astfel de evaluări pot fi folosite inclusiv atunci când este nevoie de o imagine asupra aptitudinilor cognitive în raport cu o anumită carieră sau poziție profesională. Rezultatul nu reflectă însă totalitatea informațiilor și experiențelor acumulate de o persoană de-a lungul vieții.

Mai degrabă, testele urmăresc modul în care individul înțelege informațiile noi, face conexiuni, reține date și se adaptează la situații care necesită rezolvare logică. De-a lungul timpului au fost dezvoltate numeroase variante de astfel de teste, fiecare punând accentul pe anumite componente ale funcționării cognitive. Chiar dacă diferă ca structură și metode de evaluare, obiectivul lor general rămâne același: analizarea unor abilități intelectuale prin intermediul unor sarcini standardizate.

CITEȘTE ȘI: Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 11 + 1 = 5

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