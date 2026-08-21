Sandra Bullock vorbește pentru prima dată despre pierderea „traumatizantă” a partenerului Bryan Randall: „Nu aveam voie să vorbesc despre asta”

Sandra Bullock a vorbit deschis despre una dintre cele mai grele perioade din viața sa: boala și moartea partenerului ei de lungă durată, Bryan Randall. Actrița a dezvăluit că fotograful a luptat în secret timp de trei ani cu scleroza laterală amiotrofică (ALS), iar dorința lui ca diagnosticul să rămână privat a făcut ca ea să ducă aproape singură o povară uriașă. „Am început să-l jelesc pe Bryan cu patru ani înainte să moară”, a mărturisit vedeta din „Practical Magic 2”.

Sandra Bullock rupe tăcerea despre moartea lui Bryan Randall

Sandra Bullock, în vârstă de 62 de ani, a vorbit despre pierderea partenerului său de lungă durată, Bryan Randall, într-un nou episod al podcastului SmartLess, realizat de Jason Bateman, Will Arnett și Sean Hayes.

Actrița premiată cu Oscar pentru The Blind Side și-a amintit de „diagnosticul traumatizant” care a precedat moartea lui Randall, în august 2023, la vârsta de 57 de ani.

Fotograful a dus în privat o luptă de trei ani cu scleroza laterală amiotrofică (ALS), cunoscută și drept boala Lou Gehrig.

Randall i-a cerut Sandrei Bullock să nu vorbească public despre diagnosticul său.

„Nu aveam voie să vorbesc despre asta. Aceasta a fost rugămintea lui și am respectat-o”, a explicat actrița.

„M-a izolat în tot acest proces”

Sandra Bullock spune că înțelege de ce partenerul ei a dorit să își păstreze boala secretă. Însă această decizie a făcut ca situația să devină și mai dificilă pentru ea, în special pentru că totul s-a petrecut inclusiv în perioada pandemiei de COVID-19.

„Știu de ce mi-a cerut să nu vorbesc”, a spus Bullock, explicând că această situație „m-a izolat în tot acest proces”, în timp ce purta „povara uriașă” a diagnosticului lui.

Actrița a făcut apoi una dintre cele mai emoționante mărturisiri despre anii petrecuți alături de Bryan Randall.

„Am început să-l jelesc pe Bryan cu patru ani înainte să moară”, a spus Bullock, precizând că el „a fost bolnav jumătate din perioada relației noastre”.

„Persoana mea a plecat cu mult înainte ca trupul să plece”

Sandra Bullock și Bryan Randall și-au crescut împreună copiii. Actrița este mama lui Louis și a Lailei, iar Randall avea, la rândul său, o fiică dintr-o relație anterioară, Skylar Staten Randall.

Boala a modificat treptat viața familiei, iar Bullock spune că, într-un anumit sens, a simțit că își pierduse partenerul înainte de moartea lui propriu-zisă.

„Persoana mea a plecat cu mult înainte ca trupul să plece. Nu cred că am procesat vreodată cu adevărat asta până după ce a murit, pentru că ești pur și simplu pe o bandă de alergare”, a mărturisit vedeta din Practical Magic 2.

Diagnosticul a venit după un proces lung

Vorbind despre simptomele lui Randall, Bullock a descris drumul către diagnosticul de ALS drept „un proces de eliminare pe parcursul unui an”.

„Continui să te întorci și îți dau toate aceste repere, toate lucrurile pe care trebuie să le faci, testele de forță a mâinii, testele de respirație, toate aceste lucruri”, a povestit ea.

În același timp, familia trebuia să înceapă să se pregătească în tăcere pentru ceea ce avea să urmeze.

„Trebuie să planifici în liniște. Iar eu sunt foarte bună la planificare când vine vorba despre boală”, a spus actrița.

Bullock a explicat că experiențele anterioare din familie au făcut-o capabilă să gestioneze situații medicale dificile. Tatăl ei suferise mai multe accidente, iar mama sa avusese cancer.

„Nu mă sperie, boala în sine nu mă sperie. Pot să văd și să fiu în preajma aproape oricărui lucru”, a spus ea.

Sandra Bullock era îngrijorată și pentru cei doi copii ai săi

Una dintre cele mai dificile părți ale situației a fost însă impactul bolii lui Bryan Randall asupra copiilor.

„Aveam doi copii mici care încercau să treacă prin toate acestea, în special o fetiță care îl vedea [pe Randall] ca pe o figură paternă”, a povestit Sandra Bullock.

Pentru o perioadă, singura persoană care știa despre diagnosticul lui Bryan Randall era sora actriței, Gesine Bullock-Prado.

Ulterior, Sandra Bullock a decis să le vorbească și câtorva prieteni foarte apropiați, printre care Jennifer Aniston și Amanda Anka, soția lui Jason Bateman.

„A fost o combinație destul de întunecată”

Bullock a dezvăluit că problemele fizice provocate de boală au ajuns să fie însoțite și de dificultăți legate de sănătatea mintală.

„Când boala fizică s-a combinat apoi cu aspectul legat de sănătatea mintală, iar asta este ceva despre care oamenii nu vorbesc, a fost o combinație de trei lucruri care a devenit destul de întunecată”, a spus actrița.

Bryan Randall a murit în august 2023, după trei ani de luptă cu ALS. La momentul respectiv, familia sa a anunțat că fotograful murise „în pace, după o luptă de trei ani cu ALS”.

Familia preciza atunci că Randall luase încă de la început decizia de a-și păstra boala departe de ochii publicului.

„Bryan a ales de la început să păstreze privată călătoria sa cu ALS, iar noi, cei care am avut grijă de el, am făcut tot posibilul pentru a-i respecta dorința”, transmiteau apropiații săi.

Sandra Bullock și Bryan Randall s-au cunoscut în 2015

Bryan Randall, care fusese model înainte de a deveni fotograf, a cunoscut-o pe Sandra Bullock în 2015. Relația lor a devenit mai vizibilă publicului în același an, când cei doi au participat la nunta lui Jennifer Aniston cu Justin Theroux.

După moartea lui Randall, Sandra Bullock s-a retras pentru o perioadă și s-a concentrat asupra familiei și propriei recuperări emoționale.

O sursă declara anterior pentru PEOPLE că actrița „a avut nevoie de timp pentru a avea grijă de ea însăși”.

„A petrecut mult timp vindecându-se, stând cu copiii și acasă. Trebuia să se asigure că ea și copiii săi se află în cea mai bună situație posibilă înainte ca ea să se întoarcă la muncă”, declara sursa.

Sandra Bullock revine în „Practical Magic 2”

Sandra Bullock revine acum pe marile ecrane în Practical Magic 2, programat să ajungă în cinematografe pe 10 septembrie.

Filmul le readuce pe Sandra Bullock și Nicole Kidman, alături de Stockard Channing și Dianne Wiest, în rolurile interpretate în producția originală. Distribuției li se alătură Joey King, Maisie Williams, Xolo Maridueña, Lee Pace și Solly McLeod.

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