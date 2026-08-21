Prințul Harry vrea să se întoarcă tot mai des în Marea Britanie. Reuniunea cu Regele Charles a schimbat totul

Prințul Harry ar plănui să revină tot mai des în Marea Britanie în următorul an, după vizita din iulie și întâlnirea cu Regele Charles. Ducele de Sussex speră să își refacă treptat relația cu familia și să fie mai prezent în Regatul Unit, inclusiv pentru proiectele sale caritabile și pentru pregătirea Invictus Games. Următoarea vizită ar putea avea loc chiar în septembrie.

Harry ar urma să vină în Marea Britanie „la fiecare câteva luni”

Prințul Harry ar pregăti vizite frecvente în Marea Britanie anul viitor, după cea mai recentă reuniune cu Regele Charles. Ducele de Sussex speră să își refacă relația cu restul familiei după călătoria considerată reușită din luna iulie.

Potrivit The Times, Harry, în vârstă de 41 de ani, ar urma să viziteze Marea Britanie „la fiecare câteva luni”, inclusiv pentru a-și susține activitatea caritabilă. Următoarea sa călătorie peste Atlantic este așteptată în septembrie și ar urma să dureze aproximativ o săptămână.

Deocamdată nu se știe dacă îi va lua cu el pe Prințul Archie, în vârstă de 7 ani, pe Prințesa Lilibet, de 5 ani, sau pe soția sa, Meghan Markle.

„Va veni și va pleca mult mai des”

O sursă apropiată Ducelui de Sussex susține că actualul model al vizitelor funcționează bine și că Harry vrea să își intensifice prezența în Marea Britanie, în special înaintea Invictus Games.

„Modelul acestor vizite a funcționat bine, așa că frecvența călătoriilor va crește, mai ales în perioada premergătoare Invictus, pe care este hotărât să îl transforme în cea mai bună ediție de până acum. Așa că va veni și va pleca mult mai des, la fiecare câteva luni”, a declarat sursa.

Aceeași persoană spune că Harry își dorește ca aceste vizite să se concentreze mai mult asupra patronajelor și activităților sale și mai puțin asupra controverselor.

„După cum merg lucrurile, va dori să fie aici tot mai mult. Este bucuros că aceste călătorii se pot concentra acum mai mult asupra patronajelor și sunt mai puțin umbrite de toate celelalte prostii. Vrea să aibă o prezență mai solidă aici, să facă mai multe călătorii înapoi, să fie mai puțină dramă în tribunale. Și întotdeauna îi place să își vadă familia.”

Copiii lui Harry și Meghan și-au revăzut bunicul după ani

Informațiile apar la doar câteva săptămâni după ce Harry și Meghan și-ar fi dus copiii să îl vadă pe Regele Charles pentru prima dată după mai mulți ani.

Întâlnirea, care a avut loc la mijlocul lunii iulie, a fost descrisă drept „un eveniment privat de familie” și s-a desfășurat departe de ochii publicului.

A fost prima reuniune de familie după afirmațiile controversate făcute de Harry și Meghan în documentarul lor Netflix în șase părți.

Regele Charles nu îi mai văzuse pe Archie și Lilibet din perioada Jubileului de Platină al Reginei Elisabeta a II-a, în iunie 2022.

Relația cu familia regală s-a deteriorat în ultimii ani

După acea perioadă, Harry și-a criticat familia și în volumul autobiografic Spare, în care a făcut numeroase dezvăluiri despre viața din interiorul monarhiei și a descris-o inclusiv pe Camilla drept o „mamă vitregă rea”.

În ultimii doi ani, Harry și-a întâlnit tatăl singur de două ori. Prima întâlnire a avut loc după ce a zburat în Marea Britanie când a aflat că Regele Charles are cancer, iar cea de-a doua a fost o întrevedere scurtă la Clarence House, în luna septembrie a anului trecut.

Planurile pentru vizita din iulie au fost complicate de disputa privind securitatea

The Sun a relatat în ianuarie că Harry dorea să o aducă și pe Meghan în Marea Britanie, iar ulterior s-a aflat că intenționa să vină și cu Archie și Lilibet.

Planurile au fost însă date peste cap de disputa privind protecția armată a Ducelui de Sussex. Potrivit publicației, nemulțumirile repetate ale lui Harry legate de securitate și indecizia sa ar fi făcut ca răbdarea regelui să ajungă la limită.

În cele din urmă, Harry a zburat singur în Regatul Unit.

Cu doar câteva ore înainte de sosirea sa la Londra, invitația de a rămâne la Palatul Buckingham ar fi fost retrasă după ce nu ar fi răspuns la timp dacă acceptă sau nu oferta.

Meghan ar fi venit ulterior în secret cu cei doi copii

Meghan Markle, în vârstă de 44 de ani, și-ar fi amânat sosirea și ar fi intrat ulterior în țară discret, împreună cu Archie și Lilibet. Se crede că, pe durata șederii lor, familia a vizitat și locul în care este înmormântată Prințesa Diana, aflat pe o insulă din mijlocul lacului Oval, pe domeniul ancestral al familiei Spencer. Într-o fotografie, Lilibet poate fi văzută mergând pe o alee mărginită de copaci și gard viu, în timp ce Harry și Archie merg înaintea ei, aparent cu buchete de flori în mâini.

Vizita lui Harry în Marea Britanie a coincis și cu un eșec important în instanță.

Pe 7 iulie, Ducele de Sussex a pierdut procesul de 50 de milioane de lire sterline intentat la Înalta Curte împotriva editorului Daily Mail, într-un caz privind presupuse interceptări ilegale. Publicația The Sun a descris verdictul drept o victorie majoră pentru libertatea presei.

CITEȘTE ȘI: Prințul Harry și Meghan Markle se întorc în Marea Britanie! Decizia care schimbă totul, după 6 ani în California

Prințesa Kate și Prințul William au o mare îngrijorare în privința Prințului George, care va merge la liceu în curând