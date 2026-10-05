Trapperul Ian scapă de arest, dar nu de probleme! A fost plasat sub control judiciar

Trapperul Ian scapă de arest, dar nu de probleme! A fost plasat sub control judiciar
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Ian/ sursa foto: colaj CANCAN
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După incidentul care a avut loc la Arenele Romane, Ian a fost reținut preventiv pentru 24 de ore. Chiar dacă a fost eliberat, trapperul nu scapă de probleme. Acesta a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

Polițiștii din cadrul Secției 14 Poliție s-au autosesizat în urma incidentului provocat de Ian. Acesta a susținut un concert la Arenele Romane din București, acolo unde a urinat pe scenă, în fața publicului.

Momentul a fost aspru criticat, astfel că în urma imaginilor apărute în mediul online, autoritățile au considerat că fapta este susceptibilă să întrunească elementele constitutive ale infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri. După audieri, autoritățile au dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Trapperul Ian scapă de arest, dar nu de probleme

Ian a fost chemat la Secția 14 Poliție pentru efectuarea verificărilor și a fi audiat. El a fost reținut pentru 24 de ore și, deși a scăpat de arest, autoritățile au dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. În acest context, trapperul va fi în continuare cercetat, iar polițiștii vor să stabilească cu exactitate împrejurările în care s-a produs incidentul.

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Totodată, verificările continuă și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4. De asemenea, Poliția Capitalei precizează că, pe parcursul cercetărilor, sunt respectate toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege.

Ian/sursa foto- social media

Ian/sursa foto- social media

Incidentul de la Arenele Romane

Problemele legale au început pentru Ian din cauza unui incident provocat în timpul concertului pe care l-a susținut la Arenele Romane. Acesta a urinat pe scenă, în fața publicului, acolo unde au fost prezenți și minori. Imaginile au apărut în mediul online, iar asta a stârnit mii de reacții atât din partea persoanelor publice, cât și din partea urmăritorilor.

Polițiștii Secției 14 s-au autosesizat după apariția fotografiilor de pe rețelele de socializare și au început verificările. Acum trapperul este cercetat pentru ultraj contra bunelor moravuri. Printre cei care au contestat comportamentul tânărului se numără Tzancă Uraganu, Florin Salam, Florin Cercel, Jador și mulți alții.

VEZI ȘI: Cine este, de fapt, Ian! Numele real al trapperului care a fost reținut după gestul controversat de pe scenă

Singurul artist care sare în apărarea lui Ian după gestul său de pe scena Arenelor Romane: „Eliberați-l”

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