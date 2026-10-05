Cine este, de fapt, Ian! Numele real al trapperului care a fost reținut după gestul controversat de pe scenă

S-a aflat cine este, de fapt, Ian! Trapperul a ajuns din nou în centrul atenției după scandalul de la Arenele Romane, însă dincolo de numele de scenă pe care îl știe toată lumea se ascunde o identitate pe care puțini dintre fanii lui o cunosc. Artistul are deja o poveste de peste un deceniu în muzică, iar ascensiunea lui a început încă din adolescență.

Acum, numele lui este din nou pe buzele tuturor, după momentul controversat care i-a adus și probleme cu legea. Publicul îl cunoaște simplu: Ian. În acte, însă, lucrurile stau altfel. Artistul poartă numele Anghel Bogdan Georgian și are 30 de ani.

Cine este, de fapt, Ian

Cariera lui muzicală a început de foarte tânăr, iar în timp a devenit una dintre figurile cunoscute ale scenei trap din România. Notorietatea lui a crescut puternic odată cu colaborările cu Azteca, alături de care a lansat proiecte care au ajuns rapid în atenția publicului. Anii au trecut, proiectele s-au înmulțit, iar Ian și-a consolidat imaginea în lumea trapului.

Relația profesională dintre Ian și Azteca n-a fost mereu una liniștită. Cei doi au trecut printr-o perioadă în care drumurile lor s-au separat, spre dezamăgirea fanilor care îi voiau din nou împreună.

Reapropierea a venit recent, iar cei doi au revenit cu planuri comune și chiar cu ideea unui turneu național. Primul concert după împăcare a avut loc la Arenele Romane din București. Numai că seara care trebuia să marcheze revenirea lor avea să se termine într-un mod cu totul neașteptat.

În timpul concertului, Ian a fost filmat în timp ce urina pe scenă. Imaginile au ajuns rapid online, au strâns reacții puternice, iar polițiștii s-au autosesizat. De aici, pentru trapper a început o cu totul altă poveste: audieri, verificări și, ulterior, reținere.

”Având în vedere imaginile apărute în spațiul public cu privire la comportamentul unui bărbat, în contextul unui eveniment public desfășurat în Capitală, facem următoarele precizări: În urma imaginilor apărute în mediul online, polițiștii din cadrul Secției 14 Poliție s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea unei fapte susceptibile a întruni elementele constitutive ale infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au identificat persoana în cauză, aceasta fiind invitată la sediul Secției 14 Poliție, în vederea efectuării de verificări și audieri. Precizăm că, pe parcursul cercetărilor, sunt respectate toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege”, a transmis Poliția Capitalei.

Trapperul a fost reținut de poliție

După ce a fost identificat, Ian a fost dus la sediul Secției 14 pentru audieri. Polițiștii au dispus ulterior reținerea lui pentru 24 de ore, iar în cauză au fost începute cercetări. Astfel, numele care până nu demult apărea în principal pe afișele concertelor și în topurile muzicale a ajuns acum într-un dosar penal.

Pentru moment, ancheta continuă, iar situația juridică a artistului urmează să fie stabilită în cadrul procedurilor legale.

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