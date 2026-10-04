Organizatorii turneului Ian și Azteca rup colaborarea cu artiștii după incidentul de la concertul din București: „Hip Hop Takeovers se retrage”

Organizatorii turneului Ian și Azteca rup colaborarea cu artiștii după incidentul de la concertul din București: „Hip Hop Takeovers se retrage”
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Ian și Azteca, noi probleme /Foto: TikTok
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Concertul susținut de Ian și Azteca în București a avut urmări greu de anticipat. Deși fanii s-au bucurat să îi vadă pe cei doi artiști, din nou, împreună pe scenă, lucrurile au luat o turnură neașteptată. Ian a urinat pe scenă, iar asta a adus repercusiuni serioase. În urma celor întâmplate, artistul a fost reținut pentru 24 de ore. Mai mult, cei de la Hip Hop Takeovers, care s-au ocupat de organizarea concertului, au anunțat că se retrag și nu vor mai colabora cu cei doi artiști pentru concertele următoare.

În data de 2 octombrie, Ian și Azteca au susținut primul concert după marea împăcare. Fanii s-au bucurat să îi vadă, din nou, împreună pe scenă, însă au avut parte de o surpriză. Ian a uitat că se află în fața publicului, iar atunci când nevoia l-a lovit, a urinat într-un colț de scenă.

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Gestul făcut de Ian pe scena /Foto: CANCAN.RO

Cei de la Hip Hop Takeovers rup colaborarea cu Ian și Azteca

Gestul făcut de Ian a luat amploare, iar artistul a fost criticat aspru. Mai mult, acesta a fost reținut pentru 24 de ore, iar acum o nouă lovitură vine pentru trapper. Ei bine, organizatorii concertului au anunțat că rup colaborarea cu Ian și Azteca.

Cei de la Hip Hop Takeovers au anunțat că nu se vor mai ocupa de concertele următoare pe care cei doi artiști le aveau planificate, delimitându-se clar de întreaga situație creată.

„Cu respect pentru cultură. Hip Hop Takeovers se retrage din organizarea următoarelor concerte ale turneului Ian & Azteca.

Vă mulțumim tuturor celor care ați fost la Arenele Romane. În spatele acelei seri au stat luni de muncă și oameni care au pus suflet în fiecare detaliu, de la scena 360° până la siguranța publicului. Suntem mândri de echipele care au făcut-o posibilă.

De 9 ani, creștem alături de voi și de artiștii care au avut încredere în noi. Continuăm să susținem hip-hop-ul, rapul și cultura urbană, cu aceeași grijă pentru oamenii din fața scenei și pentru cei din spatele ei.

Ne dorim să ne revedem la concerte și să construim în continuare seri pe care să le ținem minte împreună. Informațiile despre bilete și rambursări vor fi comunicate separat, pe canalele noastre oficiale, începând de săptămâna viitoare”, au anunțat cei de la Hip Hop Takeovers.

 

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Ian a fost reținut pentru 24 de ore

Ian se confruntă cu repercusiuni serioase după ce s-a întâmplat la concertul din București. Pe lângă faptul că a fost criticat intens, artistul a ajuns și în fața oamenilor legii. După ce imaginile cu trapperul au devenit virale, polițiștii Secției 14 s-au sesizat din oficiu și au început verificările.

Potrivit Poliției Capitalei, fapta lui Ian ar putea intra în categoria infracțiunilor de ultraj contra bunelor moravuri. Artistul a fost identificat de polițiști și chemat la Secția 14 pentru a da explicații în legătură cu incidentul.

După ce Poliția a administrat probele în dosarul deschis în urma incidentului de la concertul din București, Ian a fost reținut pentru 24 de ore.

 

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