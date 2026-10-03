Tzancă Uraganu nu s-a mai abținut după gestul lui Ian: „Avem copii mici care se duc la concerte”

Tzancă Uraganu nu s-a mai abținut după gestul lui Ian: „Avem copii mici care se duc la concerte”
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Tzancă Uraganu, Jador și Ian/ sursa foto: colaj CANCAN
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Gestul lui Ian a fost aspru criticat în mediul online. Printre cei care au reacționat se numără și Tzancă Uraganu și Jador. Cei doi maneliști nu s-au mai putut abține și au condamnat comportamentul artistului de la concert. 

Tânărul a susținut un concert la Arenele Romane. Ceea ce spera să devină viral și să îi aducă notorietate, efectul a fost opusul celui dorit. Ian a urinat pe scenă, în fața tuturor, iar gestul său a fost aspru criticat. Tzancă Uraganu și Jador au reacționat și ei cu privire la acest caz.

Tzancă a explicat că atitudinea pe care a avut-o în fața publicului nu este firească, mai ales că și copiii participă la concertele sale. Totodată, el s-a dat pe sine exemplu precizând că la unele piese pe care le are în repertoriu cenzurează versurile nepotrivite pentru un public de toate vârstele. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

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Tzancă Uraganu nu s-a mai abținut după gestul lui Ian

Manelistul a abordat acest subiect în cadrul unui live pe TikTok, astfel că a condamnat gestul lui Ian. Tzancă a declarat că atitudinea lui Ian denotă lipsă de respect față de public, mai ales că erau prezenți și copii.

De asemenea, a explicat că sunt momente în care își cenzurează versurile nepotrivite, tocmai pentru că ține cont de oamenii de la concert.

„Cum ai putut să ai gestul ăsta urât pe scenă, în fața atâtor oameni, majoritatea copii? Pe voi nu vă ascultați decât copiii, cum ai putut să ai tu gestul ăsta? Te vedeai tu trapper din America? (…) Dacă ne trimitem și noi copiii (…) sau pe TikTok, că a apărut peste tot? (…) Mie îmi e rușine să cânt piesele mele, așa cum sunt la studio (…), tot ca să fiu simțit la petreceri, să fie un pic mai cenzurate (…) Explodez la un moment dat, avem copii mici, se duc la concerte, văd pe TikTok (…) Noi de ce respectăm pe toată lumea? Noi ne respectăm publicul (…) Nu credeam că o să văd vreodată în România așa ceva”, a spus Tzancă Uraganu, într-un live, pe TikTok.

Ian/sursa foto- social media

Ian/sursa foto- social media

Cum a reacționat Jador

În urma derapajului trapper-ului, Jador s-a declarat revoltat. Acesta este de părere că maneliștii sunt subestimați, pentru că la niciun concert susținut de un coleg din breaslă nu vor exista astfel de gesturi. El susține că își respectă publicul.

„Niciun manelist nu o să vezi niciodată să promoveze așa ceva (…) Noi, care promova muzica și suntem niște «inculți», promovăm familie, credință, Dumnezeu”, a explicat Jador.

Rava îl pune la zid pe Ian

Nu doar maneliștii sau alte persoane condamnă gestul făcut de Ian. Un alt trapper, Rava, îl pune la zid pe colegul său. Acesta a repostat un videoclip pe TikTok în care un bărbat vorbea, de asemenea, despre incidentul de la Arenele Romane și că maneliștii au respect față de public.

Rava/ sursa foto- social media

Rava/ sursa foto- social media

Mai mult decât atât, Rava a publicat pe pagina sa de Instagram, un Story, în care, cel mai probabil, se adresa lui Ian folosind apelativul: „boschetari”.

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