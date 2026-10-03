Test de logică exclusiv pentru genii | Ce litera se ascunde în această iluzie optică?

Test de logică exclusiv pentru genii | Ce litera se ascunde în această iluzie optică?
Test IQ/ sursă foto: Jagranjosh.com
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CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență exclusiv pentru genii. Iluziile optice sunt imagini care îți pun mintea la încercare și care au devenit populare în rândul tuturor categoriilor de oameni. 

Aceste provocări îți testează percepția și abilitățile vizuale, ajutând oamenii de știință să înțeleagă modul în care creierul oamenilor procesează informațiile vizuale. Iluziile optice pot îmbunătăți abilitățile cognitive și pot stimula gândirea creativă, iar exersarea regulată a acestor provocări contribuie la îmbunătățirea memoriei și la perfecționarea abilităților de rezolvare a problemelor.

Test IQ: Ce literă se ascunde în această iluzie optică

În imaginea de mai sus, plină de culori vii, se văd mai multe buline de un albastru intens. Printre acestea se află și buline de un albastru mai deschis, iar în imagine este ascunsă și o literă. Ai la dispoziție 7 secunde să găsești litera. Doar cei mai atenți cititori au șansa să rezolve această provocare în limita de timp impusă. Analizează cu atenție toată imaginea, în special detaliile mai fine.

Cititorii care au identificat litera ascunsă în mai puțin de 7 secunde merită o rundă de aplauze pentru abilitățile lor vizuale ascuțite. Litera ascunsă poate fi identificată urmărind traseul bulinelor de culoare albastru deschis. Este vorba despre litera „E”.

Test IQ/ sursă foto: Jagranjosh.com

La ce sunt folosite testele de inteligență

Un test clasic de inteligență constă în efectuarea unor sarcini variate care măsoară inteligența, inclusiv cunoașterea spațială, memoria pe termen scurt, abilitățile matematice și gândirea analitică. Pentru adulți, cel mai frecvent motiv pentru dorința de a face un test de inteligență este pentru orientarea profesională sau pentru a determina adecvarea la un anumit loc de muncă.

În mod obișnuit, testele IQ nu testează toate cunoștințele pe care un om le acumulează de-a lungul anilor, dar, de fapt, testul IQ evaluează capacitatea cuiva de a învăța/memora. Există multe tipuri de teste de inteligență, peste 200 de variante identificate într-un studiu din 2017. Toate au cam același scop, dar cu diferite accente pe abilități cognitive și instrumente de măsurare diferite.

În general, testele de inteligență sunt bune pentru evaluarea abilităților cognitive de bază, precum logica, rezolvarea problemelor, memoria și raționamentul spațial. Ele nu măsoară valoarea unei persoane sau inteligența emoțională, dar sunt instrumente științifice esențiale în psihologie, educație și medicină.

Există multe teste de inteligență și iluzii optice pe care oamenii le rezolvă din dorința de a-is crește nivelul de IQ cu trecerea timpului. Cu toate acestea, chiar și geniile greșesc la unele provocări, așa că nu trebuie să fii dezamăgit dacă nu reușești să dai răspunsul corect.

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