Meseria fără studii speciale care îți poate aduce peste 3.500 de euro pe lună în Germania. În România, salariul este mult mai mic

Meseria fără studii speciale care îți poate aduce peste 3.500 de euro pe lună în Germania. În România, salariul este mult mai mic
Salubrizare/ Sursa foto: colaj CANCAN
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Diferențele salariale dintre România și Germania se văd cu ochiul liber. Acestea sunt cu atât mai mari, dacă vorbim despre o meserie care în țara noastră se află printre ultimele opțiuni, iar peste hotare nu necesită studii speciale, însă aduce un venit de peste 3.500 de euro. 

Locurile de muncă în salubrizare nu sunt la fel de căutate precum alte meserii. Cu toate acestea, în Germania, angajații pot primi sume incredibile, în funcție de posturile din acest domeniu.

De exemplu, un șofer experimentat al unei mașini de măturat străzile poate câștiga anual peste 40.000 de euro brut. Pe de altă parte, un lucrător în salubrizarea spațiilor verzi în România primește un salariu de 5.550 de lei brut pe lună.

Cât câștigă un angajat în salubrizare din Germania

Mașină de salubritate./Sursă foto: Pixabay

Mașină de salubritate./Sursă foto: Pixabay

Cele mai recente date publicate de portalul german de carieră Stepstone arată că un șofer al unei mașini de măturat străzile în Germania câștigă, în medie, aproximativ 36.900 de euro brut pe an. Acest lucru înseamnă în jur de 3.075 de euro brut pe lună. De asemenea, salariile diferă în funcție de regiune și de experiența angajatului.

În unele zone, veniturile anuale pot porni de la 30.900 de euro brut, adică aproximativ 2.575 de euro brut pe lună. Pe de altă parte, dacă vorbim de regiunile mai bogate, salariile pot ajunge la 42.900 de euro anual și peste 3.570 de euro brut lunar. Cei care colectează deșeurile primesc, în medie, 34.900 de euro brut pe an, echivalentul a 2.900 de euro brut pe lună.

Cei care doresc un loc de muncă în salubritate nu au nevoie de experiență sau studii. Ei vor fi instruiți direct de serviciile municipale sau de companiile private. Totuși, angajații care conduc vehicule speciale la curățarea străzilor, adică în cazul celor care depășesc masa de 3,5 tone au nevoie de un permis de conducere categoria C sau CE.

Salariile în România pentru aceleași posturi

Potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, în februarie 2026, pentru postul de „lucrător pentru salubrizare spații verzi” la Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 era indicat un salariu de 5.550 de lei brut pe lună.

Astfel, fără a include tichetele de masă sau eventualele alte drepturi, raportat la 12 luni de salarizare, venitul brut pe an este de 66.600 de lei. Așadar, diferențele între Germania și România sunt considerabile, însă trebuie luate în calcul și taxarea veniturilor, beneficiile acordate și responsabilitățile posturilor care pot avea particularități diferite.

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