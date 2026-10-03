BANCUL ZILEI | Cu ce ce ocupi?

Este sâmbătă, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Tocmai din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.

-Cu ce te ocupi?

-Am o funcție de conducere.

-Mai specific…

-Sunt șofer.

Alte bancuri haioase

Bulă face pe miliardarul

Bulă o face pe miliardarul pe Aeroportul Otopeni și își ia pizza. A văzut cu ochii lui: 50 de lei o felie de pizza. Nu s-a putut abține și și-a luat. A dat 50 de lei pe felia de pizza și a mai pus încă 200 de lei, spre uimirea vânzătoarei, care l-a întrebat:

– Domnule Bulă, dar ăștia 200 de lei pentru ce sunt?

– Ca să îmi dați și un șezlong, să mă simt ca la Mamaia, că anul ăsta nu am apucat să merg!

Bulă și Bubulina la Insula Iubirii

Bulă și Bubulina participă la Insula Iubirii. Înainte să plece în Thailanda, Bulă o întreabă pe nevastă-sa:

– Bubulino, ia spune-mi mie: Cum ai reacționa dacă, la bonfire, m-ai vedea sărutându-mă cu o ispită?

– Bula, ca o soție înțelegătoare și grijulie ce sunt, o să te vizitez în fiecare zi la spital.

La telefon

Telefonul sună acasă la Bulă. Mama lui răspunde, ascultă puțin, apoi îl strigă:

– Bulă, vino repede la telefon! Este dirigintele tău.

Bulă se apropie încet, ia receptorul și spune speriat:

– Alo?

La celălalt capăt se aude vocea severă:

– Bulă, notele tale sunt o catastrofă! La matematică ai patru, la istorie tot patru…

Bulă răsuflă ușurat și zice:

– Aaa, domnule profesor, păi nu vă faceți griji, eu nu sunt superstițios!

Bulă la librărie

Bulă intră într-o librărie și întreabă vânzătoarea:

– Aveți cărți despre bărbații cei mai deștepți din lume?

Vânzătoarea zâmbește și îi arată un raft întreg:

– Da, Bulă, avem o secțiune întreagă.

Bulă ia o carte, se uită la ea și spune:

– Foarte bine! Atunci dă-mi și mie două pungi de semințe.

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