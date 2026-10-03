Ispita de la Insula Iubirii, înșelată fără jenă de iubit: „L-am văzut cu altele”. Tina Ulmeanu a ajuns protagonistă în „Burlacii” de la Pro Tv

Ispita de la Insula Iubirii, înșelată fără jenă de iubit: „L-am văzut cu altele”. Tina Ulmeanu a ajuns protagonistă în „Burlacii” de la Pro Tv
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Una dintre burlăcițele de la „Burlacii: Foc în Paradis”, difuzat de luni până joi, la 23:00, Acasă si cu o zi inainte, pe VOYO, face confesiuni exclusive despre o relație care a lăsat urme. Tina vorbește, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre momentul în care a ales să nu vadă ceea ce, în realitate, știa deja. Vedeta recunoaște că a fost pusă în fața unei forme de trădare pe care a resimțit-o cu atât mai puternic cu cât, spune ea, transparența a fost întotdeauna una dintre valorile sale de bază.

Tina Ulmeanu, una dintre femeile care au intrat în aventura „Burlacii: Foc în Paradis”, vorbește deschis despre viața sentimentală și despre una dintre cele mai dificile lecții pe care le-a învățat în relații. Întrebată care este cel mai mare secret sentimental pe care l-a ținut pentru ea până acum, tânăra face o mărturisire surprinzătoare: a știut că este dusă de nas însă a ales, la un moment dat, să nu vadă ceea ce se întâmpla în jurul ei.

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„Cel mai mare secret sentimental ar fi că am acceptat să nu văd niște lucruri, deși le știam prea bine”, ne spune ea. Și lucrurile pe care a preferat să le ignore nu erau deloc ușor de trecut cu vederea. Vedeta povestește că fostul partener îi vorbea despre fidelitate și despre relația lor, în timp ce ea ajungea să-l vadă în compania altor femei.

Tina Ulmeanu a trecut de la Insula Iubirii la Burlacii

 

„Apoi să-l văd în brațele altor femei pe la evenimente”

„Faptul că mă ducea de nas, îmi vorbea de fidelitate și de noi. Am trăit amândoi în casă și ne-am făcut vacanța împreună, interacționam cu familia, prietenii, tot ce reprezintă el ca om și apoi să-l văd în brațele altor femei pe la evenimente, filmări, în tot felul de conjuncturi. Iar eu am preferat să mă fac că nu le văd”, spune Tina, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Puteam să-i ofer lui o relație deschisă în care să mai intervină alte persoane pe parte amoroasă”

De ce a ales să închidă ochii, deși semnalele erau acolo? Privind acum în urmă, concurenta crede că diferența dintre ea și fostul partener nu a fost neapărat una legată de libertatea într-o relație, ci de onestitate și reguli asumate de amândoi.

„Am ales să nu le văd pentru că, real, se pare că ne-am înțeles greșit. Eu puteam să-i ofer lui o relație deschisă în care să mai intervină alte persoane pe parte amoroasă, dar el știa că cea mai mare chestie la mine e transparența. Dacă îmi comunici, nu am o problemă. Dacă îmi impui că ai niște principii și după o faci pe la spatele meu, e cea mai mare formă de trădare. I feel like a lonely wolf”, dezvăluie, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Tina Ulmeanu.

Tina Ulmeanu și Adelina Pestrițu înainte de începutul emisiunii „Burlacii”

„Majoritatea au fost toxice, ca e un pattern”

Burlăcița vorbește fără ocolișuri și despre relațiile din trecut și recunoaște că, dacă ar trage linie, multe dintre ele au avut o componentă toxică. Întrebarea vine firesc: de ce ajunge să atragă același tip de oameni? Concurenta de la Burlacii spune că și-a pus această întrebare și chiar a identificat ceea ce consideră că este una dintre explicații: „sindromul salvatorului”.

„Da, am sindromul salvatorului. Te văd broken, vino la mine să te repar, să ne reparăm împreună”, explică Tina.

Tina Ulmeanu își trăiește în prezent aventura din „Burlacii: Foc în Paradis”, unde iubirea, atracția, alegerile și competiția se amestecă într-un paradis în care nimic nu este atât de simplu pe cât pare. „Burlacii: Foc în Paradis” se vede de luni până joi, de la ora 23:00, la Acasă, iar episoadele sunt disponibile în avans pe VOYO.

Citește și:  Adelina Pestrițu dă tot din casă despre Burlacii. Ce s-a întâmplat în emisiunea de la Pro TV: „Au plecat acasă dezamăgiți”

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