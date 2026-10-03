Influencer cu apucături de miliardar excentric. Caius Covrig a dat 150.000 de euro pe un inel

Influencer cu apucături de miliardar excentric. Caius Covrig a dat 150.000 de euro pe un inel
Galerie Foto 11
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Milionarul Caius Covrig și-a cerut iubita în căsătorie într-un decor desprins din filme, după o relație de ani întregi, iar acum a dezvăluit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, ce l-a făcut să spună „gata, ea este”. Și nu, n-a fost o decizie luată la întâmplare.

Pe 24 septembrie, Caius Covrig a dat lovitura în plan sentimental și a anunțat că a cerut-o în căsătorie pe Teodora, iubita lui de ani buni. Milionarul a pus marea întrebare femeii pe care o consideră cea mai importantă din viața lui și a avut grijă ca momentul să nu fie unul de duzină, ci să arate exact ca într-o scenă de film.

Cum l-a cucerit Teodora pe Caius Covrig

Caius Covrig este obișnuit cu agitația, businessul și deciziile luate pe bandă rulantă. În plan sentimental, însă, el a spus că a găsit în Teodora exact omul care i-a lipsit în tot acest haos.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
11 poze

Deși are parte de atenție și de admiratoare în mediul online, milionarul a mărturisit că a știut de mult timp cine este femeia alături de care vrea să meargă mai departe. Iar acum a venit și momentul în care a oficializat intenția.

„Pentru mine, cererea în căsătorie nu putea să fie doar un moment frumos sau o imagine spectaculoasă. Am vrut să aibă o poveste, să însemne ceva și să fie într-un loc pe care să-l asociem pentru tot restul vieții cu noi doi. Teodora este omul care mi-a fost alături și la bine, și la greu. În viața mea există foarte multă agitație: business, proiecte, responsabilități, decizii, stres, oameni, probleme care apar permanent și foarte multă energie venită din exterior. Iar ea a știut întotdeauna să fie echilibrul de care aveam nevoie.

Caius Covrig și Teodora

Caius Covrig și Teodora. Sursa foto Social media

Cred că, pentru un bărbat care trăiește într-un ritm foarte intens și care construiește permanent lucruri, este extrem de important cine îi este alături în momentele în care nu mai există business, camere sau aparențe. Ai nevoie de o femeie care să știe când să te liniștească, când să te susțină, când să-ți dea putere și, uneori, pur și simplu să te facă să uiți pentru câteva ore de tot ce se întâmplă în jur.

Teodora a fost pentru mine exact persoana asta. A știut să-mi transforme haosul în liniște, stresul în echilibru și momentele grele în momente în care am simțit că nu sunt singur. Iar pentru mine lucrurile astea cântăresc enorm. Dincolo de faptul că, în ochii mei, este cea mai frumoasă femeie pe care am văzut-o vreodată, ceea ce m-a făcut să știu că ea este femeia pe care vreau să o am alături toată viața este felul în care mă face să mă simt atunci când suntem doar noi doi”, a spus Caius pentru CANCAN.RO.

A ales unul dintre cele mai spectaculoase locuri din lume

Și, dacă partea sentimentală a fost clară, nici decorul n-a fost lăsat la voia întâmplării. Caius a povestit cum a căutat locul perfect și, mai ales, cum a eliminat una dintre destinațiile în care cererile în căsătorie au devenit aproape sport național. El a ales să iasă din tipar și să-i pregătească Teodorei o cerere pe care să nu o uite niciodată. Milionarul a spus că nu și-a dorit o scenă trasă la indigo, ci un loc cu adevărat special, care să fie doar al lor.

Caius Covrig și Teodora

Caius Covrig și Teodora. Sursa foto Social media

„De aceea am vrut ca și locul în care o cer să-mi devină soție să fie unul cu adevărat special. Când am început să pregătesc momentul, persoana care s-a ocupat de organizare mi-a propus inițial Lacul Como. I-am spus din prima: „Nu vreau Como”. Este superb, evident, dar simțeam că am văzut deja foarte multe cereri în căsătorie acolo și nu voiam să fac ceva doar pentru că este la modă sau pentru că arată bine într-o fotografie. I-am spus foarte clar: „Vreau un loc autentic. Vreau ceva ce eu nu am mai văzut la niciun român.

Vreau ca atunci când ajungem acolo să simt că locul ăsta este al nostru.” De acolo a început o căutare care a durat aproape trei luni. Am primit zeci și zeci de variante din diferite colțuri ale lumii. Le-am analizat, le-am eliminat, am căutat mai departe. Nimic nu-mi dădea sentimentul acela de „asta este”.

Până în ziua în care mi-a trimis Son Marroig, în Deià, Mallorca. În secunda în care am văzut locul, templul acela deasupra Mediteranei, coloanele, munții și Sa Foradada în fundal, am știut. N-am mai avut nevoie să văd altceva. I-am spus: „Aici. Ăsta este locul.” Și cred că a fost și o potrivire foarte frumoasă între loc și povestea noastră. Son Marroig are o liniște și o energie greu de explicat în poze. Ești deasupra mării, într-un loc care pare rupt de restul lumii, iar pentru câteva momente tot zgomotul din jur dispare. Exact așa este și Teodora pentru mine”, a spus el.

Trei luni de căutări, zeci de propuneri și o singură locație care l-a făcut să spună „asta este”. Iar alegerea finală a fost Son Marroig, în Deià, Mallorca.

Caius Covrig a vrut ca și inelul să fie la același nivel cu restul momentului. I-a cumpărat Teodorei un inel de logodnă de peste 150.000 de euro, cu un diamant de 4,3 carate, iar piatra ar fi fost achiziționată la o licitație.

Caius Covrig vrea să devină tătic!

Cererea în căsătorie a fost doar începutul. Caius Covrig a spus clar că își dorește să aibă un copil alături de Teodora și să-și mărească familia în viitorul apropiat.

Milionarul a recunoscut că are o slăbiciune uriașă pentru copii și că a luat în calcul ideea unui business dedicat celor mici. Cu alte cuvinte, omul care în business calculează totul la virgulă a spus că, atunci când vine vorba despre copii, uită complet de profit.

„Da, îmi doresc foarte mult o familie și copii. Sunt un om extrem de familist și iubesc copiii enorm. De fapt, cred că dacă aș deschide vreodată un business dedicat copiilor, probabil ar fi cel mai puțin profitabil business al meu, pentru că aș da totul gratis. Și acum, la hotel, ajung să dau sejururi, ursuleți și cadouri copiilor doar pentru că îmi face mie plăcere să-i văd fericiți. Îmi plac enorm pentru că mi se par niște suflete pure. Nu au răutățile, calculele sau energia negativă pe care o întâlnim noi, adulții, zi de zi.

Au o sinceritate și o bucurie foarte curate. Așa că da, îmi doresc copii și îmi doresc foarte mult să-mi construiesc propria familie. Nu am vrut o cerere în căsătorie doar ca să fie spectaculoasă și să arate bine pe social media.

Am vrut ca atunci când, peste 20 sau 30 de ani, ne vom uita la imaginile acestea, să ne amintim exact ce am simțit în ziua aceea. Pentru mine, căsătoria nu înseamnă doar să găsești persoana cu care poți să trăiești. Înseamnă să găsești persoana fără de care nu mai vrei să-ți imaginezi viața.Iar eu, lângă Teodora, am găsit nu doar femeia pe care o iubesc, ci omul cu care vreau să construiesc mai departe tot ce urmează în viața mea.

Poate că în business sunt obișnuit să iau sute de decizii și să analizez totul foarte mult. Dar sunt și decizii în viață pentru care nu ai nevoie de cifre, strategii sau calcule. Unele lucruri pur și simplu le simți. Cu Teodora am simțit, iar când am văzut Son Marroig, am simțit din nou. Am știut că ea este femeia și că acela este locul. Consider ca amandoi am trait cu adevarat un moment unic pe care ne este imposibil sa-l descriem in cuvinte”, a declarat Caius.

VEZI ȘI: Cel mai faimos antreprenor român din online, clipe de coșmar pe patul de spital! ”Mi-au salvat viața!” Imagini după operație

Andra Medintu, o româncă din Arad, s-a căsătorit cu un milionar indian! Cum se fac nunțile aranjate în India, de fapt

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Actor român de stand-up, scuipat și bătut în stradă după ce a făcut mișto de cum și-a parcat un afacerist mașina! A fost nevoie de intervenția SMURD-ului!
Actor român de stand-up, scuipat și bătut în stradă după ce a făcut mișto de cum și-a parcat un afacerist mașina! A fost nevoie de intervenția SMURD-ului!
Neveu l-a făcut K.O. pe Răzvan Kovacs de la Insula Iubirii în cel mai scurt meci din istoria RXF: „Cel mai prost adversar”
Neveu l-a făcut K.O. pe Răzvan Kovacs de la Insula Iubirii în cel mai scurt meci din istoria RXF: „Cel mai prost adversar”
Smiley, chemat să dea socoteală pentru banii făcuți din clipul acuzat de plagiat! Ce a cerut instanța de la firma lui
Smiley, chemat să dea socoteală pentru banii făcuți din clipul acuzat de plagiat! Ce a cerut instanța de la firma lui
Marian Grozavu îi dă replica ispitei Frankie de la Insula Iubirii: „Probabil caută atenție”
Marian Grozavu îi dă replica ispitei Frankie de la Insula Iubirii: „Probabil caută atenție”
Denise Rifai, dezvăluiri despre noul format pe care-l va prezenta: „Vreau ca emisiunea mea să fie numărul unu”
Denise Rifai, dezvăluiri despre noul format pe care-l va prezenta: „Vreau ca emisiunea mea să fie numărul unu”
INFERN în Europa! Vara care a spulberat toate recordurile de căldură
Mediafax
INFERN în Europa! Vara care a spulberat toate recordurile de căldură
Emil Boc susține că muncitorii proveniți din țări non-UE „încep să devină o problemă pentru comunitate”: Nu vreau să fiu extremist. Eu vă spun ce se întâmplă la firul ierbii
Gandul.ro
Emil Boc susține că muncitorii proveniți din țări non-UE „încep să devină o problemă pentru comunitate”: Nu vreau să fiu extremist. Eu vă spun ce se întâmplă la firul ierbii
Iubirea a transformat-o pe Simona Halep: „Sunt mult mai deschisă, accept căldura oamenilor”
Prosport.ro
Iubirea a transformat-o pe Simona Halep: „Sunt mult mai deschisă, accept căldura oamenilor”
O ieșeancă a împrumutat 5.200 de lei, dar IFN-ul i-a cerut înapoi o sumă de șase ori mai mare. Protecția Consumatorilor a intervenit
Adevarul
O ieșeancă a împrumutat 5.200 de lei, dar IFN-ul i-a cerut înapoi o sumă de șase ori mai mare. Protecția Consumatorilor a intervenit
Viața dublă a motociclistului din Rusia care a pus la cale atacul cu dronă din aeroportul Leipzig. Misiuni clandestine în inima Europei
Digi24
Viața dublă a motociclistului din Rusia care a pus la cale atacul cu dronă din aeroportul Leipzig. Misiuni clandestine în inima Europei
IREAL! Ce a PĂȚIT un canadian care s-a MUTAT cu familia în Rusia pentru a scăpa de ideologia decadentă a Occidentului
Mediafax
IREAL! Ce a PĂȚIT un canadian care s-a MUTAT cu familia în Rusia pentru a scăpa de ideologia decadentă a Occidentului
Bianca Rus este de nerecunoscut! După ce a slăbit 70 kg, vedeta a avut probleme serioase de sănătate: „Mă hrănesc prin perfuzii”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Bianca Rus este de nerecunoscut! După ce a slăbit 70 kg, vedeta a avut probleme serioase de sănătate: „Mă hrănesc prin perfuzii”
Cum l-a numit Antonela Pătruț pe Arpad Paszkany, milionarul cu 23 de ani mai bătrân ca ea care o răsfață
Prosport.ro
Cum l-a numit Antonela Pătruț pe Arpad Paszkany, milionarul cu 23 de ani mai bătrân ca ea care o răsfață
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Cum arată penthouse-ul în care s-a mutat Andreea Popescu: „Fiecare copil va avea dormitorul lui”
Click.ro
Cum arată penthouse-ul în care s-a mutat Andreea Popescu: „Fiecare copil va avea dormitorul lui”
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Digi 24
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
„Sullivan vs Sullivan”. De ce crede Trump că un profesor pensionat din Alaska face parte dintr-un complot împotriva președinției sale
Digi24
„Sullivan vs Sullivan”. De ce crede Trump că un profesor pensionat din Alaska face parte dintr-un complot împotriva președinției sale
Dedeman are în ofertă un aparat de spălat cu presiune Bosch
Promotor.ro
Dedeman are în ofertă un aparat de spălat cu presiune Bosch
BANCUL ZILEI. Preotul din cimitir: – Vrea cineva să spună ceva? BULĂ: - Vând...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Preotul din cimitir: – Vrea cineva să spună ceva? BULĂ: - Vând...
Dedeman are la reducere un espressor de cafea. Costă 229 de lei și poate prepara inclusiv băuturi cu lapte
go4it.ro
Dedeman are la reducere un espressor de cafea. Costă 229 de lei și poate prepara inclusiv băuturi cu lapte
Apa dură poate afecta aspectul părului?
Descopera.ro
Apa dură poate afecta aspectul părului?
World of Tanks primeste un Battle Pass inspirat din seria DOOM
Go4Games
World of Tanks primeste un Battle Pass inspirat din seria DOOM
Emil Boc susține că muncitorii proveniți din țări non-UE „încep să devină o problemă pentru comunitate”: Nu vreau să fiu extremist. Eu vă spun ce se întâmplă la firul ierbii
Gandul.ro
Emil Boc susține că muncitorii proveniți din țări non-UE „încep să devină o problemă pentru comunitate”: Nu vreau să fiu extremist. Eu vă spun ce se întâmplă la firul ierbii
NEWS ALERT: Ce se întâmplă cu PREȚUL biletelor de avion?!
Mediafax Italia
NEWS ALERT: Ce se întâmplă cu PREȚUL biletelor de avion?!
Anunțul de ultimă oră al WIZZ AIR! Te poate interesa direct!
Mediafax Spania
Anunțul de ultimă oră al WIZZ AIR! Te poate interesa direct!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.