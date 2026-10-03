Influencer cu apucături de miliardar excentric. Caius Covrig a dat 150.000 de euro pe un inel

Milionarul Caius Covrig și-a cerut iubita în căsătorie într-un decor desprins din filme, după o relație de ani întregi, iar acum a dezvăluit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, ce l-a făcut să spună „gata, ea este”. Și nu, n-a fost o decizie luată la întâmplare.

Pe 24 septembrie, Caius Covrig a dat lovitura în plan sentimental și a anunțat că a cerut-o în căsătorie pe Teodora, iubita lui de ani buni. Milionarul a pus marea întrebare femeii pe care o consideră cea mai importantă din viața lui și a avut grijă ca momentul să nu fie unul de duzină, ci să arate exact ca într-o scenă de film.

Cum l-a cucerit Teodora pe Caius Covrig

Caius Covrig este obișnuit cu agitația, businessul și deciziile luate pe bandă rulantă. În plan sentimental, însă, el a spus că a găsit în Teodora exact omul care i-a lipsit în tot acest haos.

Deși are parte de atenție și de admiratoare în mediul online, milionarul a mărturisit că a știut de mult timp cine este femeia alături de care vrea să meargă mai departe. Iar acum a venit și momentul în care a oficializat intenția.

„Pentru mine, cererea în căsătorie nu putea să fie doar un moment frumos sau o imagine spectaculoasă. Am vrut să aibă o poveste, să însemne ceva și să fie într-un loc pe care să-l asociem pentru tot restul vieții cu noi doi. Teodora este omul care mi-a fost alături și la bine, și la greu. În viața mea există foarte multă agitație: business, proiecte, responsabilități, decizii, stres, oameni, probleme care apar permanent și foarte multă energie venită din exterior. Iar ea a știut întotdeauna să fie echilibrul de care aveam nevoie.

Cred că, pentru un bărbat care trăiește într-un ritm foarte intens și care construiește permanent lucruri, este extrem de important cine îi este alături în momentele în care nu mai există business, camere sau aparențe. Ai nevoie de o femeie care să știe când să te liniștească, când să te susțină, când să-ți dea putere și, uneori, pur și simplu să te facă să uiți pentru câteva ore de tot ce se întâmplă în jur. Teodora a fost pentru mine exact persoana asta. A știut să-mi transforme haosul în liniște, stresul în echilibru și momentele grele în momente în care am simțit că nu sunt singur. Iar pentru mine lucrurile astea cântăresc enorm. Dincolo de faptul că, în ochii mei, este cea mai frumoasă femeie pe care am văzut-o vreodată, ceea ce m-a făcut să știu că ea este femeia pe care vreau să o am alături toată viața este felul în care mă face să mă simt atunci când suntem doar noi doi”, a spus Caius pentru CANCAN.RO.

A ales unul dintre cele mai spectaculoase locuri din lume

Și, dacă partea sentimentală a fost clară, nici decorul n-a fost lăsat la voia întâmplării. Caius a povestit cum a căutat locul perfect și, mai ales, cum a eliminat una dintre destinațiile în care cererile în căsătorie au devenit aproape sport național. El a ales să iasă din tipar și să-i pregătească Teodorei o cerere pe care să nu o uite niciodată. Milionarul a spus că nu și-a dorit o scenă trasă la indigo, ci un loc cu adevărat special, care să fie doar al lor.

„De aceea am vrut ca și locul în care o cer să-mi devină soție să fie unul cu adevărat special. Când am început să pregătesc momentul, persoana care s-a ocupat de organizare mi-a propus inițial Lacul Como. I-am spus din prima: „Nu vreau Como”. Este superb, evident, dar simțeam că am văzut deja foarte multe cereri în căsătorie acolo și nu voiam să fac ceva doar pentru că este la modă sau pentru că arată bine într-o fotografie. I-am spus foarte clar: „Vreau un loc autentic. Vreau ceva ce eu nu am mai văzut la niciun român. Vreau ca atunci când ajungem acolo să simt că locul ăsta este al nostru.” De acolo a început o căutare care a durat aproape trei luni. Am primit zeci și zeci de variante din diferite colțuri ale lumii. Le-am analizat, le-am eliminat, am căutat mai departe. Nimic nu-mi dădea sentimentul acela de „asta este”. Până în ziua în care mi-a trimis Son Marroig, în Deià, Mallorca. În secunda în care am văzut locul, templul acela deasupra Mediteranei, coloanele, munții și Sa Foradada în fundal, am știut. N-am mai avut nevoie să văd altceva. I-am spus: „Aici. Ăsta este locul.” Și cred că a fost și o potrivire foarte frumoasă între loc și povestea noastră. Son Marroig are o liniște și o energie greu de explicat în poze. Ești deasupra mării, într-un loc care pare rupt de restul lumii, iar pentru câteva momente tot zgomotul din jur dispare. Exact așa este și Teodora pentru mine”, a spus el.

Trei luni de căutări, zeci de propuneri și o singură locație care l-a făcut să spună „asta este”. Iar alegerea finală a fost Son Marroig, în Deià, Mallorca.

Caius Covrig a vrut ca și inelul să fie la același nivel cu restul momentului. I-a cumpărat Teodorei un inel de logodnă de peste 150.000 de euro, cu un diamant de 4,3 carate, iar piatra ar fi fost achiziționată la o licitație.

Caius Covrig vrea să devină tătic!

Cererea în căsătorie a fost doar începutul. Caius Covrig a spus clar că își dorește să aibă un copil alături de Teodora și să-și mărească familia în viitorul apropiat.

Milionarul a recunoscut că are o slăbiciune uriașă pentru copii și că a luat în calcul ideea unui business dedicat celor mici. Cu alte cuvinte, omul care în business calculează totul la virgulă a spus că, atunci când vine vorba despre copii, uită complet de profit.

„Da, îmi doresc foarte mult o familie și copii. Sunt un om extrem de familist și iubesc copiii enorm. De fapt, cred că dacă aș deschide vreodată un business dedicat copiilor, probabil ar fi cel mai puțin profitabil business al meu, pentru că aș da totul gratis. Și acum, la hotel, ajung să dau sejururi, ursuleți și cadouri copiilor doar pentru că îmi face mie plăcere să-i văd fericiți. Îmi plac enorm pentru că mi se par niște suflete pure. Nu au răutățile, calculele sau energia negativă pe care o întâlnim noi, adulții, zi de zi. Au o sinceritate și o bucurie foarte curate. Așa că da, îmi doresc copii și îmi doresc foarte mult să-mi construiesc propria familie. Nu am vrut o cerere în căsătorie doar ca să fie spectaculoasă și să arate bine pe social media. Am vrut ca atunci când, peste 20 sau 30 de ani, ne vom uita la imaginile acestea, să ne amintim exact ce am simțit în ziua aceea. Pentru mine, căsătoria nu înseamnă doar să găsești persoana cu care poți să trăiești. Înseamnă să găsești persoana fără de care nu mai vrei să-ți imaginezi viața.Iar eu, lângă Teodora, am găsit nu doar femeia pe care o iubesc, ci omul cu care vreau să construiesc mai departe tot ce urmează în viața mea. Poate că în business sunt obișnuit să iau sute de decizii și să analizez totul foarte mult. Dar sunt și decizii în viață pentru care nu ai nevoie de cifre, strategii sau calcule. Unele lucruri pur și simplu le simți. Cu Teodora am simțit, iar când am văzut Son Marroig, am simțit din nou. Am știut că ea este femeia și că acela este locul. Consider ca amandoi am trait cu adevarat un moment unic pe care ne este imposibil sa-l descriem in cuvinte”, a declarat Caius.

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