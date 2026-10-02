Denise Rifai, dezvăluiri despre noul format pe care-l va prezenta: „Vreau ca emisiunea mea să fie numărul unu”

Denise Rifai, dezvăluiri despre noul format pe care-l va prezenta: „Vreau ca emisiunea mea să fie numărul unu”
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În ce stadiu este noua emisiune pe care o va prezenta Denise Rifai? Îndrăgita prezentatoare a oferit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, detalii despre proiectul cu care se pregătește să revină pe micile ecrane.

După experiența de la „Furnicuțele”, Denise Rifai nu a rămas prea mult timp departe de televiziune. Deși proiectul s-a încheiat după un singur sezon, prezentatoarea și-a concentrat atenția asupra următorului pas din carieră. De această dată, vedeta se pregătește pentru un nou format, care ar urma să fie difuzat la Antena Stars.

„Eu rog publicul să mai aibă cu mine puțină răbdare”

Mai mult, Denise Rifai se implică personal în fiecare etapă a dezvoltării emisiunii și își dorește ca rezultatul final să fie un concept unic pe piața din România. În această perioadă, acesta este principalul său obiectiv, iar prezentatoarea speră ca toate detaliile să fie puse la punct până la finalul anului.

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Vedeta se pregătește pentru un nou format

CANCAN: Ce ne poți dezvălui despre noua emisiune?

Denise Rifai: Îmi doresc din tot sufletul ca noua mea emisiune să fie numărul unu și tocmai de aceea vreau să-i acord timpul de care are nevoie. În momentul de față lucrez personal la format, pentru că pentru mine este foarte important ca fiecare detaliu să fie așa cum mi-l imaginez. Vreau să fie un show cu mine în prim-plan, dar, mai ales, vreau să fie ceva WOW. Ceva diferit, ceva care nu există în acest moment pe piață și care să aducă un suflu nou. Îmi doresc foarte mult ca emisiunea să înceapă în acest an și fac tot ce ține de mine pentru ca acest lucru să se întâmple. Dar, pentru a construi un proiect cu adevărat special, este nevoie de timp, de o echipă potrivită și de multă muncă. Așa că le cer oamenilor care mă așteaptă să mai aibă puțină răbdare cu mine. Promit că așteptarea va merita.

Vă reamintim că Denise Rifai nu este la prima schimbare de registru în cariera sa. După ani în care a moderat emisiuni cu profil politic, prezentatoarea a făcut trecerea către divertisment, demonstrând că se poate adapta cu ușurință unui nou format. Rămâne de văzut ce direcție va avea viitorul proiect de la Antena Stars și cum va arăta noua etapă din cariera sa.

NU RATA: Denise Rifai, înapoi la tv! Vedeta va apărea la un nou post de televiziune, unde i se pregătește un format inedit

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