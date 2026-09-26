Denise Rifai, apariție surpriză după ce Cătălin Măruță i-a luat locul la Furnicuțele. A adunat peste 150.000 de vizualizări în 3 zile!

Denise Rifai, apariție surpriză după ce Cătălin Măruță i-a luat locul la Furnicuțele. A adunat peste 150.000 de vizualizări în 3 zile!
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Denise Rifai a avut parte de o apariție surpriză în mediul online, la scurt timp după ce a părăsit emisiunea „Furnicuțele”, difuzată de Antena 1. Vedeta poate fi văzută într-un videoclip lansat recent de artista Diana Matei, iar prezența sa în proiect a atras rapid atenția publicului.

Videoclipul piesei „Hora Nebunelor” a fost lansat pe 22 septembrie 2026 și a reușit să strângă peste 150.000 de vizualizări în doar câteva zile. Producția reunește mai multe vedete cunoscute din showbizul românesc, printre care Denise Rifai, Ramona Olaru, Gabriela Oțil și Doinița Oancea.

Denise Rifai, apariție surpriză după plecarea de la „Furnicuțele”

Apariția lui Denise Rifai vine într-un moment în care parcursul său profesional este din nou în atenția publicului. În urmă cu mai bine de o lună, Antena 1 anunța plecarea prezentatoarei din cadrul emisiunii „Furnicuțele”. Locul său a fost preluat ulterior de Cătălin Măruță, care a ajuns în această toamnă la postul de televiziune după încheierea colaborării cu PRO TV.

Pentru Denise Rifai, plecarea din emisiunea de la Antena 1 nu a însemnat, cel puțin oficial, și despărțirea de postul de televiziune. La momentul respectiv, vedeta a transmis că urmează să fie implicată într-un alt proiect al Antenei, însă până în prezent nu a fost prezentat public un nou format TV în care aceasta să apară.

„Pentru mine, aventura «Furnicuțele» ajunge la final. Vorbim de un proiect care m-a scos din zona de confort, m-a provocat și mi-a oferit șansa de a descoperi o nouă ipostază profesională. Am pornit la drum cu emoție și curiozitate, iar faptul că am reușit împreună cu echipa să transformăm după-amiezile românilor în niște întâlniri cu totul și cu totul speciale este cea mai frumoasă confirmare pe care o puteam primi.

Mulțumesc Antena 1 pentru încrederea de a-mi propune acest proiect inedit și pentru bucuria de a fi făcut parte din această poveste. Îi doresc mult succes lui Cătălin Măruță și sunt convinsă că va scrie, alături de echipa «Furnicuțele», un nou capitol frumos. Cât despre mine, rămân în familia Antena, alături de care pornesc cu entuziasm spre un nou proiect, o nouă provocare și, sper, o nouă poveste frumoasă construită împreună”, a spus Denise Rifai în luna august.

Denise Rifai/foto: captură YouTube

Un detaliu prezent spre finalul videoclipului a alimentat însă și mai mult speculațiile. În ultimele secvențe este făcută o trimitere la unul dintre cele mai cunoscute proiecte prezentate de Denise Rifai în trecut, „40 de întrebări cu Denise Rifai”, emisiune pe care jurnalista a moderat-o la Kanal D.

Deocamdată, nu există însă un anunț oficial privind revenirea prezentatoarei la Kanal D și nici informații confirmate potrivit cărora emisiunea „40 de întrebări” ar urma să fie relansată cu Denise Rifai.

Ce va face Denise Rifai, după ce a fost înlocuită de Cătălin Măruță la Furnicuțele. Rămâne sau nu la Antena 1?

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