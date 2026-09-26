Ana Maria Mocanu a fost diagnosticată cu malarie. Drama cruntă prin care a trecut concurenta Asia Express 2026

Ana Maria Mocanu trăiește în această perioadă una dintre cele mai intense experiențe din cariera sa. Fosta asistentă TV participă la „Asia Express – Drumul Mătăsii”, unde face echipă cu Loredana Chivu. Cele două au pornit împreună în aventura din Uzbekistan și China. Mai mult, parcursul lor le-a pus deja în fața unor situații neobișnuite și a unor provocări dificile.

Cele două se cunosc de mai mult timp, iar prietenia dintre ele le-a făcut să accepte împreună provocarea „Asia Express”. Ajunse pe Drumul Mătăsii, Anamaria Mocanu și Loredana Chivu au fost nevoite să lase confortul de acasă în urmă și să se descurce în condiții cu totul diferite. Fără telefon și fără bani, cele două au pornit în căutarea soluțiilor pentru fiecare probă, bazându-se pe ajutorul oamenilor pe care i-au întâlnit pe parcurs.

Ana Mocanu a vorbit despre boala cu care s-a confruntat

În urmă cu câțiva ani, fosta asistentă TV a făcut dezvăluiri despre o perioadă dificilă din copilăria sa. Vedeta povestea atunci că a fost diagnosticată cu malarie, o boală pe care a contractat-o când avea doar 11 ani. Potrivit mărturisirii sale, problemele de sănătate au revenit de mai multe ori, după ce a locuit o perioadă în Africa.

„Am suferit de malarie. Este o boală infecţioasă care provoacă deces. M-am îmbolnăvit la vârsta de 11 ani şi a recidivat de trei ori. Eu am locuit în Africa trei ani. Organismul meu a cedat la un moment dat, însă acum sunt bine”, a dezvăluit Ana Mocanu.

Vedeta spunea că, după perioada complicată prin care a trecut, starea sa de sănătate s-a îmbunătățit. Experiența povestită de ea scoate la iveală un episod mai puțin cunoscut din viața fostei asistente.

Își dorea să se căsătorească și să aibă copii

Cu câțiva ani în urmă, Ana Maria Mocanu vorbea și despre planurile sale personale.Vedeta spunea că își dorește să își înteme ieze o familie și că aștepta momentul în care avea să fie cerută în căsătorie.

„Cred că anul viitor, anul viitor cu siguranță. Eu sper că anul viitor. Încă nu m-a cerut, dar aștept”, declara Ana Maria Mocanu în urmă cu șapte ani.

Experiență inedită la „Asia Express”

Participarea la „Asia Express” i-a adus Anei Mocanu și situații pe care, cel mai probabil, nu le-ar fi anticipat înainte de plecarea în competiție. Într-una dintre ediții, ea și Loredana Chivu au ajuns chiar într-o situație amuzantă în Uzbekistan, după ce un localnic s-a arătat foarte interesat de Ana Maria. Bărbatul i-a oferit bani și i-a spus că o iubește, moment în care Loredana a glumit că Ana aproape s-a măritat acolo.

Cele două au avut parte și de momente mai tensionate. Într-o altă etapă a competiției, au ajuns în casa unui localnic despre care au aflat că practica exorcizări. Experiența le-a speriat atât de tare încât au decis să plece.

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Loredana Chivu și Ana Mocanu s-au certat grav la Asia Express: „Deci tu ești ceva rău de tot” / „Creier 0”