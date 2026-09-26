Insula Iubirii: Sezonul 10 este ultimul?! Decizia luată de Antena 1, după audiențele ultimelor episoade

Insula Iubirii, sezonul 10, nu pare să fie finalul unuia dintre cele mai urmărite reality-show-uri de la Antena 1. Audiențele înregistrate în ultimele ediții ar fi determinat postul de televiziune să ia în calcul continuarea proiectului și pentru sezonul următor. Mai mult decât atât, procesul de recrutare pentru noul sezon a început deja, iar cei interesați se pot înscrie atât în postura de cuplu, cât și pentru rolul de ispită.

Reality-show-ul „Insula Iubirii” a ajuns la sezonul cu numărul 10, însă formatul pare să aibă în continuare suficientă priză la public pentru a merge mai departe. Deși un nou sezon nu fusese prezentat până acum drept o certitudine, interesul telespectatorilor pentru episoadele difuzate în această perioadă ar fi cântărit în decizia de a pregăti următoarea ediție.

Decizia luată de Antena 1, după audiențele ultimelor episoade

Potrivit informațiilor disponibile în acest moment, audiențele sezonului 10 se mențin la un nivel ridicat, comparabil cu cel înregistrat de sezoanele anterioare. Performanța producției ar fi determinat reprezentanții postului să pregătească deja terenul pentru o nouă serie de episoade.

Astfel, sezonul 10 ar putea să nu fie ultimul capitol din povestea „Insula Iubirii”. Pregătirile pentru sezonul 11 au început, iar primele semne în acest sens sunt deja vizibile pe platforma unde sunt făcute înscrierile pentru emisiune.

Cei care își doresc să participe la următoarea ediție a reality-show-ului au posibilitatea de a-și depune candidatura. Înscrierile sunt disponibile pentru două dintre principalele categorii care alcătuiesc distribuția emisiunii: cuplurile care vor să își testeze relația și persoanele care vor să intre în competiție în rolul de ispită.

În cazul cuplurilor, participarea la „Insula Iubirii” presupune acceptarea unui context în care relația este pusă la încercare, departe de rutina de zi cu zi. Partenerii ajung să locuiască separat și să interacționeze cu persoane noi, în timp ce evoluția relațiilor este urmărită pe parcursul întregului sezon.

De cealaltă parte, rolul ispitelor este esențial în formatul emisiunii. Acestea sunt persoanele care intră în resorturile în care sunt cazate cuplurile și ajung să petreacă timp alături de participanți. Pentru sezonul 11, procesul de selecție pare să fi început deja, ceea ce indică faptul că producția se află într-o etapă avansată de pregătire.

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