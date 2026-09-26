BANC | „Bulă, parcă ziceai că te însori cu Maria”

A venit, în sfârșit, weekendul, momentul perfect pentru puțină destindere și pentru a ne bucura din plin de timpul liber. Iar pentru ca zilele de odihnă să fie și mai plăcute, CANCAN.RO vă propune o porție zdravănă de umor, cu unul dintre bancurile care promit să aducă zâmbete. De această dată, în centrul atenției este nimeni altul decât Bulă, care avea în plan să se căsătorească cu Maria.

– Bulă, parcă ziceai că te însori cu Maria. Nu v-am mai văzut împreună. S-a întâmplat ceva?

– Ne-am despărțit, Ștrulă.

– De ce?

– Am agățat o gagicuță în oraș, m-a prins cu ea și m-a întrebat cine e. I-am spus că este verișoara mea.

– Și?

– De fapt, era verișoara ei…

Alte bancuri amuzante

Examenul de logică

La un examen de logică, profesorul întreabă:

— Dacă îți dau doi iepuri și încă doi iepuri, câți iepuri ai?

Studentul stă, se gândește…

— Cinci!

Profesorul, uimit:

— Cum adică cinci?!

Studentul calm:

— Păi mai am unul acasă.

Profesorul încearcă altă variantă:

— Bine… dacă ai două sticle de apă și mai primești două, câte ai?

— Cinci.

— Cum cinci?!

— Mai am una în ghiozdan.

Profesorul, deja nervos:

— Bine, atunci… dacă ai două mere și îți mai dau două mere, câte mere ai?

Studentul, fericit:

— Patru!

Profesorul, satisfăcut:

— Vezi? De ce acum sunt patru?

— Pentru că mere n-am acasă.

Țăranul și doctorul

Un țăran merge la doctor:

— Dom’ doctor, am o problemă gravă… mă doare tot corpul!

Doctorul:

— Cum adică tot corpul?

Țăranul își apasă degetul pe frunte:

— Auu!

Pe piept:

— Auu!

Pe genunchi:

— Auu!

Pe umăr:

— Auu!

Doctorul se uită atent și spune:

— Am înțeles… nu vă doare tot corpul.

— Nu?!

— Nu. Aveți degetul rupt.

La doctor

Un tip intră la doctor și spune:

– Domnule doctor, am o problemă! Ori de câte ori beau ceai, mă doare ochiul stâng.

Doctorul îl privește surprins și întreabă:

– Ochii? Și ce faci exact când bei ceaiul?

– Păi… iau cana și beau din ea, normal, răspunde omul.

Doctorul se uită atent și întreabă din nou:

– Dar pui lingurița în ochi înainte să bei ceaiul sau cum?

Omul se uită confuz:

– Păi nu… doar pun lingurița în cană…

Doctorul izbucnește în râs și spune:

– Domnule, scoate lingurița din cană înainte să bei!

Omul pleacă supărat, dar două săptămâni mai târziu se întoarce la doctor:

– Domnule doctor, acum mă doare capul.

Doctorul întreabă:

– Și când începe durerea?

– Exact când scot lingurița din cană!

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BANC | Bulă se duce să mănânce la Taverna Racilor. Chelnerul îi dă meniul și, după 15 minute, îl întreabă