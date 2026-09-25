BANCUL ZILEI | „Suna-l pe soțul tău!”

BANCUL ZILEI | "Suna-l pe soțul tău!"
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Este vineri, iar echipa CANCAN  vrea să vă pună zâmbetul pe buze. Azi vă prezentăm un banc extrem de amuzant, care o să vă facă să râdeți garantat. Spor la voie bună!

– Tată, am pană. Ce să fac?
– Sună-l pe soţul tău!
– Nu răspunde!
– Rezerva unde e?
– Nici el nu răspunde!

Alte bancuri savuroase

Un bărbat intră într-un magazin și întreabă:

— Aveți costume de Superman?
Vânzătoarea:
— Da, avem. Ce mărime purtați?
— Nu știu exact…
— Păi, cât aveți înălțimea și greutatea?
— 1,80 și 90 de kilograme.
Vânzătoarea îi aduce costumul. Îl probează, se uită în oglindă și zice:
— Parcă ceva nu e în regulă…
— Ce anume?
— Nu prea semăn cu Superman.
— Păi normal, domnule. Superman nu are burtă.
— Atunci aveți și varianta „Superman după sărbători”?

Un tip merge la doctor și îi spune:

— Domnule doctor, am o problemă. De fiecare dată când beau cafea, mă doare foarte tare ochiul drept.
Doctorul îl întreabă:
— Și de când se întâmplă asta?
— De câteva luni. Am încercat să beau mai încet, să schimb cafeaua, chiar și să pun mai mult lapte… nimic. Tot mă doare.
Doctorul se gândește puțin și îi spune foarte serios:
— Am o soluție simplă. Data viitoare când beți cafea, scoateți lingurița din cană înainte să beți.

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