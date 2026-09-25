Ultimele imagini cu Iosif înainte de finalul tragic. Cum a fost surprins băiețelul de 4 ani pe stradă

Ultimele imagini cu Iosif. Sursa foto Social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Au apărut imaginile care surprind ultimele momente în care Iosif a fost văzut pe stradă. Băiețelul de 4 ani a apărut singur în fața camerelor de supraveghere, iar cadrele au devenit acum extrem de importante în cazul care a îndoliat o familie din Dofteana.

Înregistrarea a surprins un moment aparent banal, însă fiecare secundă a devenit importantă după dispariția copilului. Iosif a alergat pe o stradă din localitate, fără să apară vreo persoană alături de el.

Au apărut ultimele imagini cu Iosif!

Polițiștii au analizat imaginile pentru a identifica direcția în care copilul a plecat. Pentru anchetatori, traseul surprins de camere a reprezentat o piesă importantă în încercarea de a afla ce s-a întâmplat după ce Iosif a ieșit din casă.

Băiețelul a fost surprins alergând pe stradă. Imaginile nu au arătat vreun adult care să-l însoțească, iar polițiștii au încercat să stabilească exact unde s-a îndreptat. Iosif a plecat de acasă miercuri, cu puțin timp înainte de ora 14:00. Copilul ar fi ieșit din locuință după ce ar fi găsit ușa deschisă.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
3 poze

Părinții l-au căutat aproximativ o oră. După ce nu au reușit să-l găsească, au anunțat Poliția, iar operațiunea de căutare a început rapid.

Dispariția băiețelului a declanșat o mobilizare uriașă. Aproximativ 250 de persoane au participat la căutări, printre acestea aflându-se polițiști, jandarmi, salvamontiști și voluntari.

Căutările au continuat și în timpul nopții. Echipele au verificat zona, iar pentru operațiune au fost folosite drone. Un elicopter al Inspectoratului General de Aviație a survolat regiunea, în timp ce oamenii aflați la sol au continuat să verifice fiecare zonă în care copilul ar fi putut ajunge.

Căutarea s-a încheiat cu o veste cumplită

După ore întregi în care familia a sperat că Iosif va fi găsit în viață, vineri a venit anunțul care a schimbat totul. Echipele de căutare l-au găsit pe băiețel în albia râului Trotuș. Din păcate, copilul a fost găsit mort.

„În urmă cu câteva minute, echipele de căutare au găsit minorul, din păcate, decedat, în albia râului Trotuș”, au transmis polițiștii.

În urma descoperirii, anchetatorii au început cercetările pentru stabilirea împrejurărilor în care copilul a murit. Părinții urmează să fie audiați, iar oamenii legii încearcă să reconstituie cât mai exact ultimele ore din viața lui Iosif.

VEZI ȘI: Iosif, copilul de 4 ani dispărut în Bacău, a fost găsit mort. Polițiștii au refăcut traseul micuțului

Mobilizare impresionantă în Bacău! Sute de oameni îl caută pe Iosif, copilul de 4 ani, după ce a dispărut

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Imagini sfâșietoare de la înmormântarea Valentinei, tânăra găsită în râul Olt. Cunoscuții și-au luat „adio” de la ea vineri
Imagini sfâșietoare de la înmormântarea Valentinei, tânăra găsită în râul Olt. Cunoscuții și-au luat „adio” de la ea vineri
Bitget, victima hackerilor din Coreea de Nord! Platforma a fost păgubită de 351 de milioane de dolari
Bitget, victima hackerilor din Coreea de Nord! Platforma a fost păgubită de 351 de milioane de dolari
Incendiul pe un feribot cu zeci de oameni la bord! Alertă în largul insulei Mykonos
Incendiul pe un feribot cu zeci de oameni la bord! Alertă în largul insulei Mykonos
Câți ani trebuie să muncești ca să ajungi la o pensie lunară de 7.500 lei. Am făcut calculul complet
Câți ani trebuie să muncești ca să ajungi la o pensie lunară de 7.500 lei. Am făcut calculul complet
Au apărut ultimele mesaje pe care tatăl Valentinei i le-a trimis lui Vlad, călăul fiicei sale. „Sunt supărat” / „Am aflat ceva”
Au apărut ultimele mesaje pe care tatăl Valentinei i le-a trimis lui Vlad, călăul fiicei sale. „Sunt supărat” / „Am aflat ceva”
Satul în care localnicii spun că este îngropat Iisus Hristos. Legenda, apărută în urmă cu un secol
Mediafax
Satul în care localnicii spun că este îngropat Iisus Hristos. Legenda, apărută în urmă cu un secol
O agenție de știri a Kremlinului a publicat un articol care susține că Rusia se confruntă cu o nouă „operațiune militară specială” în Lituania
Gandul.ro
O agenție de știri a Kremlinului a publicat un articol care susține că Rusia se confruntă cu o nouă „operațiune militară specială” în Lituania
Lindsey Vonn și-a făcut iubit cu 11 ani mai tânăr ca ea! Campioana, apariție în bikini cu partenerul ei
Prosport.ro
Lindsey Vonn și-a făcut iubit cu 11 ani mai tânăr ca ea! Campioana, apariție în bikini cu partenerul ei
Derapaj pe TikTok. Connect-R, acuzat că a umilit o femeie: „Pune mâna și slăbește, că pute carnea pe tine”. Cum se apără artistul
Adevarul
Derapaj pe TikTok. Connect-R, acuzat că a umilit o femeie: „Pune mâna și slăbește, că pute carnea pe tine”. Cum se apără artistul
Melania Trump afirmă că a avut o „copilărie frumoasă” trăind în comunism
Digi24
Melania Trump afirmă că a avut o „copilărie frumoasă” trăind în comunism
Grupul Pinwell își extinde rețeaua de brokeraj și lansează sucursala din Corbeanca, alături de Andrei Bejan și Cristina Botocan
Mediafax
Grupul Pinwell își extinde rețeaua de brokeraj și lansează sucursala din Corbeanca, alături de Andrei Bejan și Cristina Botocan
Cum arăta Claudia Ion înainte de intervențiile estetice. Transformarea concurentei de la „Insula Iubirii”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Claudia Ion înainte de intervențiile estetice. Transformarea concurentei de la „Insula Iubirii”
FOTO. Lola e căsătorită cu Cristina și acum a decis să își facă și cont pe o platformă pentru adulți!
Prosport.ro
FOTO. Lola e căsătorită cu Cristina și acum a decis să își facă și cont pe o platformă pentru adulți!
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Andreea Berecleanu, mândră de Eva și Petru. Cum și-a crescut vedeta copiii și care este secretul relației apropiate cu ei: „Prin propriul exemplu”
Click.ro
Andreea Berecleanu, mândră de Eva și Petru. Cum și-a crescut vedeta copiii și care este secretul relației apropiate cu ei: „Prin propriul exemplu”
Manevra pe autostradă care te lasă fără permis 120 de zile. Sancțiunea se aplică și pe drumurile expres
Digi 24
Manevra pe autostradă care te lasă fără permis 120 de zile. Sancțiunea se aplică și pe drumurile expres
Lovitură de teatru: Cel mai vocal susținător al lui Trump îi cere demiterea imediată
Digi24
Lovitură de teatru: Cel mai vocal susținător al lui Trump îi cere demiterea imediată
Noul val de scumpiri în stațiile de carburant! Prețuri-record pentru benzină și motorină
Promotor.ro
Noul val de scumpiri în stațiile de carburant! Prețuri-record pentru benzină și motorină
BANCUL ZILEI. Doi canibali stau într-un pom. Pe jos trece un cavaler...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Doi canibali stau într-un pom. Pe jos trece un cavaler...
Espressor automat Philips la ofertă la Lidl: reducere de 200 de lei
go4it.ro
Espressor automat Philips la ofertă la Lidl: reducere de 200 de lei
Surpriză dincolo de Neptun! Ce au descoperit Telescoapele Webb și Hubble?
Descopera.ro
Surpriză dincolo de Neptun! Ce au descoperit Telescoapele Webb și Hubble?
Xbox trece prin momente dificile. Franciza Halo a fost cedată
Go4Games
Xbox trece prin momente dificile. Franciza Halo a fost cedată
O agenție de știri a Kremlinului a publicat un articol care susține că Rusia se confruntă cu o nouă „operațiune militară specială” în Lituania
Gandul.ro
O agenție de știri a Kremlinului a publicat un articol care susține că Rusia se confruntă cu o nouă „operațiune militară specială” în Lituania
Poți primit până la 2.000 de euro pentru plata chiriei, dacă ceri ajutorul luna aceasta!
Mediafax Italia
Poți primit până la 2.000 de euro pentru plata chiriei, dacă ceri ajutorul luna aceasta!
ȘOCANT. Mirele și mireasa S-AU BĂTUT la nuntă pentru plicurile cu bani. Miza: 40.000 de euro și acuzații de infidelitate
Mediafax Spania
ȘOCANT. Mirele și mireasa S-AU BĂTUT la nuntă pentru plicurile cu bani. Miza: 40.000 de euro și acuzații de infidelitate
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.