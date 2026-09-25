Ultimele imagini cu Iosif înainte de finalul tragic. Cum a fost surprins băiețelul de 4 ani pe stradă

Au apărut imaginile care surprind ultimele momente în care Iosif a fost văzut pe stradă. Băiețelul de 4 ani a apărut singur în fața camerelor de supraveghere, iar cadrele au devenit acum extrem de importante în cazul care a îndoliat o familie din Dofteana.

Înregistrarea a surprins un moment aparent banal, însă fiecare secundă a devenit importantă după dispariția copilului. Iosif a alergat pe o stradă din localitate, fără să apară vreo persoană alături de el.

Au apărut ultimele imagini cu Iosif!

Polițiștii au analizat imaginile pentru a identifica direcția în care copilul a plecat. Pentru anchetatori, traseul surprins de camere a reprezentat o piesă importantă în încercarea de a afla ce s-a întâmplat după ce Iosif a ieșit din casă.

Băiețelul a fost surprins alergând pe stradă. Imaginile nu au arătat vreun adult care să-l însoțească, iar polițiștii au încercat să stabilească exact unde s-a îndreptat. Iosif a plecat de acasă miercuri, cu puțin timp înainte de ora 14:00. Copilul ar fi ieșit din locuință după ce ar fi găsit ușa deschisă.

Părinții l-au căutat aproximativ o oră. După ce nu au reușit să-l găsească, au anunțat Poliția, iar operațiunea de căutare a început rapid.

Dispariția băiețelului a declanșat o mobilizare uriașă. Aproximativ 250 de persoane au participat la căutări, printre acestea aflându-se polițiști, jandarmi, salvamontiști și voluntari.

Căutările au continuat și în timpul nopții. Echipele au verificat zona, iar pentru operațiune au fost folosite drone. Un elicopter al Inspectoratului General de Aviație a survolat regiunea, în timp ce oamenii aflați la sol au continuat să verifice fiecare zonă în care copilul ar fi putut ajunge.

Căutarea s-a încheiat cu o veste cumplită

După ore întregi în care familia a sperat că Iosif va fi găsit în viață, vineri a venit anunțul care a schimbat totul. Echipele de căutare l-au găsit pe băiețel în albia râului Trotuș. Din păcate, copilul a fost găsit mort.

„În urmă cu câteva minute, echipele de căutare au găsit minorul, din păcate, decedat, în albia râului Trotuș”, au transmis polițiștii.

În urma descoperirii, anchetatorii au început cercetările pentru stabilirea împrejurărilor în care copilul a murit. Părinții urmează să fie audiați, iar oamenii legii încearcă să reconstituie cât mai exact ultimele ore din viața lui Iosif.

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