Au apărut ultimele mesaje pe care tatăl Valentinei i le-a trimis lui Vlad, călăul fiicei sale. „Sunt supărat” / „Am aflat ceva”

Noaptea în care Valentina a dispărut a lăsat în urmă o conversație care ridică și mai multe semne de întrebare în cazul tinerei găsite fără viață într-o valiză, în râul Olt. Tatăl fetei a simțit că ceva s-a rupt și a început să-l caute insistent pe Vlad Bălțăteanu, iubitul Valentinei și principalul suspect în dosar. Mesajele trimise de părinte au rămas însă fără răspuns.

Valentina, în vârstă de 28 de ani, a fost găsită într-o valiză scoasă din râul Olt, în zona Barajului de la Ionești. În timp ce familia încerca să afle unde dispăruse tânăra, tatăl ei a purtat mai multe discuții cu bărbatul care îi fusese iubit. Acum, conversațiile din acea noapte au ieșit la iveală.

Noi detalii despre noaptea în care a murit Valentina

Totul a pornit de la mesajele trimise de Vlad. Bărbatul i-ar fi transmis tatălui Valentinei că era supărat și că aflase ceva despre tânără. Câteva mesaje scurte au fost suficiente pentru ca situația să devină din ce în ce mai tensionată: „Sunt supărat”, „Am aflat ceva”, „Vă sun mai târziu”.

După acele mesaje, Vlad nu ar mai fi răspuns. Pentru tatăl Valentinei, tăcerea nu a trecut neobservată. A insistat să afle unde este fiica lui și ce s-a întâmplat cu ea.

„Ce se întâmplă, de ce nu sunați?”, „O dau dispărută pe Vali că nu se poate, tu i-ai făcut ceva” – sunt câteva din mesajele pe care tatăl Valentinei i le-a trimis iubitului acestuia, mesaje la care acesta nu a mai răspuns.

În acea noapte, părintele a încercat să-l liniștească pe Vlad. Potrivit mărturiei sale, bărbatul i-a spus că avea impresia că Valentina îl înșelase. Tatăl tinerei a susținut însă că fiica lui îi spusese că nu avusese pe altcineva de când intrase în relația cu Vlad.

„Știu că era cu iubitul ăsta, nenoricitul ăsta gelos. Am vorbit 40 de minute cu el și i-am spus să stea liniștit. Tot zicea că l-a înșelat, dar fata a spus că nu a avut treabă cu nimeni de când e cu el. Și fata mi-a zis: „Tată, lasă-l în pace acum că e beat și eu îl iubesc”, a declarat miercuri pentru Antena 3 CNN tatăl Valentinei.

După discuțiile din acea noapte, neliniștea familiei a crescut. Tatăl Valentinei a simțit că ceva nu s-a legat și a continuat să caute răspunsuri.

Ce spune mama tinerei

Și mama tinerei a povestit despre un moment care a căpătat o greutate uriașă după tragedie. Femeia a spus că Valentina a contactat-o înainte de crimă printr-un apel video. În timpul conversației, tânăra i-ar fi spus că fusese bătută și i-ar fi arătat mamei sale vânătăile de pe corp.

Mai mult, Valentina i-ar fi spus că voia să se întoarcă acasă, la părinții ei. Pentru familie, acele imagini și acele cuvinte au devenit acum parte dintr-un puzzle cumplit, în timp ce anchetatorii încearcă să stabilească exact ce s-a întâmplat înainte ca tânăra să fie găsită în valiză.

În prezent, Vlad Bălțăteanu, principalul suspect din anchetă, a fost dat în urmărire internațională. Anchetatorii au luat în calcul și varianta ca bărbatul să fi părăsit deja Ungaria.

Potrivit informațiilor apărute în acest caz, Vlad ar fi ajuns în Ungaria cu ajutorul unui prieten. Acesta din urmă ar fi susținut că nu ar fi știut ce s-ar fi întâmplat și că doar l-ar fi transportat până peste graniță. În timp ce ancheta a continuat, familia Valentinei și-a condus fiica pe ultimul drum. Valentina a fost înmormântată vineri, la Filiași.

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