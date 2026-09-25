Mădălina Apostol, agresată de Cătălin Grozavu? Simona Trașcă vorbește despre acuzațiile apărute: „Bărbații care bat femei nu sunt la prima abatere!””

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Simona Trașcă a urcat pe podium la evenimentul aniversar al Soniei Trifan, care a sărbătorit 18 ani de carieră în lumea modei. Simona a stat de vorbă cu CANCAN.RO și a făcut declarații despre una dintre cele mai dureroase tragedii care a zguduit lumea mondenă în ultima perioadă, și anume, moartea Mădălinei Apostol, dar și despre imaginile apărute în spațiul public cu Cătălin Grozavu și actuala sa soție. 

Înainte să urce pe podium, Simona Trașcă a oferit declarații în exclusivitate pentru CANCAN.RO și a vorbit deschis despre Mădălina Apostol și despre șocul pe care l-a trăit la aflarea veștii despre tragedia extremă la care a recurs regretata vedetă. Simona spune că o cunoștea foarte bine pe aceasta și că, în perioada în care au fost apropiate, o percepea ca pe o mamă extrem de implicată în viața copiilor săi. Întrebată dacă imaginile apărute în spațiul public cu Cătălin Grozavu și actuala sa soție ar putea indica faptul că bărbatul ar fi putut avea o atitudine similară și față de Mădălina Apostol, (VEZI AICI) Simona a precizat că, în general, bărbații cu acest comportament nu ar fi la prima abatere.

Simona Trașcă vorbește despre Mădălina Apostol

Simona Trașcă: „Bărbații care bat femei nu sunt la prima abatere!”

Simona Trașcă și Mădălina Apostol s-au cunoscut cu mulți ani în urmă și au fost apropriate, însă, în ultimii nu au mai păstrat aceeași legătură. Vestea dispariției Mădălinei a luat-o prin surprindere, mai ales că, fosta vedetă era o femeie extrem de apropriată de copiii ei și pe care o descrie ca fiind mereu cu zâmbetul pe buze. Simona a mărturisit pentru CANCAN.RO și despre propria experiență cu perioadele dificile din viață, dar și despre felul în care, o persoană ascunde în exterior ceea ce trăiește în interior.

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CANCAN.RO: Pentru că ai văzut ce s-a întâmplat cu Mădălina Apostol ne poți spune dacă vă cunoșteați? 

Simona Trașcă: O cunoșteam foarte, foarte bine. Din cauza asta și șocul, că și-a luat viața, pentru că Mădălina pe care o cunoșteam eu, nu era capabilă să facă așa ceva, mai ales că era o mamă foarte bună, o leoaică, știi? Adică pentru copiii ei a și spus că face orice, să-i țină lângă ea, să-i crească, adică nu o vedeam capabilă de așa ceva.

Nu am avut legătură cu ea fix în ultimii ani, adică n-am avut… Eu urmăream pe Facebook și mi se părea că-i ok, mă bucuram să mai văd poze cu ea, trăgeam concluzia că-i bine, că vezi că trăim în lumea asta în care vezi ceva pe internet și totul pare frumos, și în spate poate să fie total diferit.

CANCAN.RO: Știi că au apărut acum niște imagini cu tatăl fetiței, cu Cătălin Grozavu în timp ce și bătea, actuala soție, cu care are doi copii. Crezi că a avut aceeași atitudine față și de Mădălina?

Simona Trașcă: Eu nu-l cunosc și nu-mi dau o părere despre el directă, dar, în general, cei care au năravuri din astea, adică cei care sunt cu să bată femei, nu sunt la prima abatere, pur și simplu ăsta este caracterul lor. Deci nu vorbesc despre el, nu-l cunosc, eu vorbesc la modul general.

CANCAN.RO: Și crezi cumva că a fost influențată de vreun astfel de factor, de agresivitate, de, nu știu, jigniri care să o împingă.

Simona Trașcă: O singură chestie care o cred și pot să o spun, că am trecut și eu prin chestiile astea, adică având depresii foarte mari, dacă eram fericită în perioada aia, aveam niște bucurii, nu încercam să mă sinucid. Când încerci să te sinucizi, deja ești într-un punct în care din toate direcțiile nu e bine, nimic nu e bine, știi?

CANCAN.RO: Da, dar poți să, că ai zis că ai trecut, poți să ai o stare de bine în aceeași zi, așa cum ne-a spus și vecina, femeia la care ea stătea, familia, să fie bine și, dintr-o dată, să recurgi la acest gest.

Simona Trașcă: Să fie bine așa, aparent, că în sufletul tău, cu siguranță, nu este bine. Poți să maschezi chestia asta. Că și eu am fost, poate, nu știu, la evenimente, poate eram tristă, poate aveam probleme acasă și nu mă arătam, înțelegi? Adică n-ai de unde să știi ce e în sufletul omului. Și mulți, foarte mulți vorbesc despre viețile altora, de parcă ar fi trăit ei în locul lor, știi? Și asta nu mi se pare ok.

Eu de-aia îmi dau cu părerea strict dacă am trecut eu și cam cunosc sentimentele sau dacă știu clar ceva.

Simona Trașcă: „Orice se întâmpla, Mădălina era mereu cu zâmbetul pe buze.”

CANCAN.RO: Dar despre relația cu Nick Rădoi, ți-a povestit ceva când vorbeați? Cum se înțelegeau? Sau dacă a deranjat-o cu ceva?

Simona Trașcă: Am știut atunci, la început, că era foarte fericită, am mai știut că el a ajutat-o și, mai departe, nu mai știu. Ți-am zis în ultimii ani, nu am ținut legătura, dar văzând relația lui Nick cu mama ei, cu copiii ei, deci este clar că el a fost ok cu ea.

Acum nu știm noi viața lor exact, ce s-a întâmplat și cu acest tatăl fetiței, cum a fost exact între ei, dar ceva bine a făcut din moment ce e bine primit în familia ei.

CANCAN.RO: Îți mai pun o singură întrebare și te las. Referitor la familia ei, la mama ei, știi ce relație avea?

Simona Trașcă: Nu știu. Nu știu. Eu eram prietenă cu ea și mi-a spus anumite chestii, dar foarte puține. Mădălina nu era genul de om care să spună exact, adică e genul cum sunt eu, știi? Dacă mă întâlnesc cu cineva și mă înțeleg bine, spun, îmi scapă chestii chiar dacă nu vreau.

Nu, ea era foarte diplomată. Era foarte diplomată. Și pe ea mi-o aduc aminte fix așa frumoasă cum era ea, cu zâmbetul ei, știi? Tot timpul așa era ea. Deci orice se întâmpla, ea era mereu cu zâmbetul pe buze.

CANCAN.RO: Știi că de cele mai multe ori oamenii care zâmbesc tot timpul ascund cele mai mari dureri.

Simona Trașcă: Da, este clar că dacă a ajuns la acest gest, au fost multe situații, din multe părți.
Că și eu când am încercat să mă sinucid, pierdusem casa. Fratele meu era să moară de atâtea ori încă nu murise, dar murise bunicul. Aveam multe probleme adunate, știi?

Și când sunt multe și n-ai nici măcar, nu știu, uite… În momentul de față nu pot să spun că n-am probleme, n-am. Mama e foarte bolnavă, mai am și alte probleme cu familia, greutăți avem, că na.

Asta zic, dar fiind fericită pe plan sentimental, altfel trec peste chestiile astea. Adică el e acolo lângă mine mereu, mă susține, mă ia în brațe și nu știu, fiind fericită alături de el, nu sufăr la modul ăla încât să fie atât de crunt, știi? Altfel duci. Nu știu dacă mă exprim corect.

CANCAN.RO: Da. Înțeleg.

Simona Trașcă: Altfel duci greutățile când măcar ai parte de un bărbat bun în viața ta și de iubire și suport.

CANCAN.RO: Păi astea sunt cele mai importante.  Bine, Simona, mulțumesc și nu te mai țin.

Simona Trașcă: Mulțumesc, iubirea vindecă tot uneori, să știi.

CANCAN.RO: De acord.

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