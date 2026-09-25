Sonia Trifan, show total la majoratul carierei! Designerul a transformat podiumul într-un spectacol „Belle Époque”: „Mă simt mai bine și mai frumos decât la 18 ani”

Seară cu fast, elefanță și multă emoție pentru Sonia Trifan! Designerul a celebrat 18 ani de carieră în lumea moderi printr-un eveniment spectaculos. Creatoarea de modă a adus pe aceeași scenă prezentări de modă, momente artistice și o gală dedicată oamenilor care au făcut parte, într-un fel sau altul, din parcursul său profesional. Sonia a mărturisit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că trăiește unul dintre cele mai importante momente din cariera sa și că, surprinzător, se simte chiar mai bine decât la 18 ani. Vezi mai jos!

Pentru Sonia Trifan, aniversarea carierei nu a fost doar despre modă și ținute spectaculoase, ci mai de grabă despre oamenii care i-au fost alături în cei 18 ani de activitate. Designerul a recunoscut pentru CANCAN.RO că și-a dorit foarte mult această petrecere și că a avut grijă ca printre invitați să se regăsească oameni care au o legătură directă cu povestea sa profesională, cum ar fi, Florin Zamfirescu, Diana Lupescu, Cristian Popescu Piedone, Viorica Dăncilă și Ecaterina Andronescu.

Sonia Trifan: „Mă simt mai bine și mai frumos decât la 18 ani”

CANCAN.RO: Sonia, ești superbă, strălucești și la propriu și la figurat. Ce faci? Cum te simți? Că până la urmă sărbătorim majoratul 18 ani de carieră.

Sonia Trifan: Mă simt mai bine și mai frumos decât la 18 ani, pentru că vârsta aceea este o vârstă… Nu știu, când începi să realizezi ce-ți dorești de la viață, îți pui bazele, este așa, un început. Acum mă simt ca un om care, nu știu, și-a împlinit aproape toate visurile. Mai sunt doar foarte puține pe care nu le-am atins încă, dar nu sunt departe. Mă simt foarte bine, e o petrecere pe care mi-am dorit-o foarte mult. Sunt alături de mine oameni care au o legătură cu cei 18 ani petrecuți de mine în lumea aceasta frumoasă a modei. Și, nu știu, sunt foarte fericită că sunt aici. Nu mi-aș dori să fiu în alt loc.

CANCAN.RO: Ce ne-ai pregătit în seara aceasta? Te-ai inspirat din Belle Epoque.

Sonia Trifan: Da, Belle Epoque. Pentru că în perioada respectivă, femeia purta foarte mult partea aceasta de rochii. Erau extrem de feminine. Eu ador rochiile, îmi place să scot ce e mai frumos dintr-o femeie. Și chiar poate dacă sunt doamne care poartă mai puțin rochii, eu știu să fac în așa fel încât rochia să devină articolul vestimentar favorit, dacă poartă odată rochia creată de mine.

CANCAN.RO: Sunt vedete pe care le-ai invitat și nu au venit și te-au dezamăgit? Ce vedete au venit în această seară?

Sonia Trifan: Nu, din contră. Deci sunt vedete care, pe parcursul organizării acestui eveniment și-au dorit să fie alături de mine. Am vedete pe care poate nici nu mi-am imaginat că vreodată vor fi lângă mine. Vedete, persoane publice. Este maestrul Florin Zanfirescu… eram mică, eram copil și priveam piesele de teatru, filmele. Adică este o onoare pentru mine că am asemenea oameni. Este doamna Viorica Dăncilă, care este un etalon de eleganță, de frumusețe. Sunt oameni absolut minunați. Este domnul Cristian Piedone, cărei soție, i-am creat foarte multe rochii și ținute. Toți acești oameni au o legătură cu acești 18 ani și mă bucur tare mult că îi am alături de mine. Prietena mea, Medana Oprea, cu Alin, care, în această seară are o piesă în premieră. Este Sanda Ladoși pe care o iubesc, o ador și mulțumesc cu recunoștință că este alături de mine. Sunt oameni, nu știu, cărora le datorez foarte mult că sunt aici.

CANCAN.RO: Cât de greu ți-a fost să organizezi un asemenea eveniment?

Sonia Trifan: Totul a mers de la sine. În momentul în care, nu știu, îți place ceea ce faci, totul merge de la sine. De exemplu, în această seară am invitatul meu special, ca și creator de modă, pe prietenul meu foarte bun, Florin Burescu. Și el a venit astăzi de la Londra. Și ce pot să zic mai mult de atât? Nu s-a întâmplat nimic. Nu a întârziat avionul. Totul a fost de la sine. Nu știu, acest eveniment a curs de la sine. Săptămânile trecute eram în panică pentru că anunța în continuu ploaie, furtună. Astăzi a fost o zi superbă. Au fost și un pic de nori, dar în mare parte a fost soare. Deci totul este perfect. Și acolo este magia, în acea sală, unde sunt oamenii care îmi sunt atât de dragi mie și care fac parte din această familie minunată a mea.

CANCAN.RO: Mulțumim, Sonia. Abia așteptăm să vedem prezentarea. Avem mai multe prezentări de modă în această seară.

Sonia Trifan: Avem mai multe prezentări de modă în această seară. Pentru că mie îmi place foarte mult să încurajez și să aduc oamenii noi pe piață. O avem pe creatoarea de modă Diana Borcea, care a venit din Dolj. Este pentru prima dată în București și vreau să o susțin, să fiu alături de ea, pentru că îmi place să susțin creatorii români. De exemplu, acest colier este creat de un designer de bijuterii de la Satu Mare. Am alături de mine un alt brand, House of Hair, care, o să vedeți pentru prima dată o prezentare de modă făcută din păr. Deci, haine care sunt create din păr. Veți vedea că este o seară atipic de modă, o seară în care vom avea combinate momente artistice și acum avem momente artistice minunate. Fiți alături de noi pentru că nu veți regreta.

CANCAN.RO: Cu siguranță, îți mulțumim mult.

Sonia Trifan: Mulțumesc din suflet, vă iubesc și mulțumesc că sunteți în această seară alături de mine. Mulțumesc cu recunoștință.

CANCAN.RO: Mulțumim și noi.

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