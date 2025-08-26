Celebra creatoare de modă, SURPRIZĂ uriaşă de ziua ei! Ce a primit chiar la miezul nopţii

Una dintre cele mai cunoscute creatoare de modă din România își serbează astăzi ziua de naștere! Vedeta a avut parte de surprize începând cu miezul nopții, petrecând la un restaurant cochet alături de prietenii apropiați. CANCAN.RO are imagini BOMBĂ de la petrecerea sărbătoritei! Un bărbat miserios i-a adus un cadou de-a dreptul spectaculos!

Dacă în urmă cu mulți ani de zile, Sonia Trifan alegea să organizeze petreceri extravagante, ba chiar în 2016 s-a și căsătorit de ziua ei de naștere, acum blondina alege să se bucure de timp alături de cei apropiați, fără lux și opulență. Și pentru că viața vedetei este plină de surprize, nu se putea să treacă seara fără să aibă parte de un dar fabulos. Designerul a avut parte de emoții mari atunci când un bărbat misterios și-a făcut apariția cu un cadou impresionant!

Sonia Trifan a primit o surpriză uriașă de la un domn misterios!

Vedeta împlinește astăzi frumoasa vârstă de 49 de ani. Și nouă ne vine greu să credem, pentru că într-adevăr arată fabulos. Stilul de viață echilibrat, alimentația și sportul își spun cuvântul. Și ce-i drept, le poate da clasă multor puștoiace de 20 de ani. Dar, revenind la seara specială, CANCAN.RO are imagini cu bărbatul care și-a propus să îi facă ziua de naștere de neuitat, pregătindu-i o surpriză pe cinste.

Bărbatul i-a cumpărat un buchet de flori imens, dar i-a pregătit și un tort realizat special pentru ea. A urcat emoționat pe scările din incinta restaurantului, în încercarea de a o surprinde pe frumoasa blondină. Și…a reușit! Vedeta a rămas profund uimită de gestul misteriosului domn, care cu siguranță nu este un străin pentru ea. Rămâne de văzut ce relație au cei doi, dar cert este că romanticul o face să zâmbască pe Sonia Trifan!

