Vedeta din România care susține că i s-au pus substanțe interzise în băutură: „Stare de rău, de confuzie maximă”

O vedetă din România a povestit coșmarul prin care a trecut chiar în noaptea de Revelion. Aceasta a fost nevoită să își amâne toate planurile, după ce a servit un cappuccino la un local din Capitală. A început imediat să se simtă foarte rău, iar acum susține că i s-au pus substanțe interzise în băutură.

Sonia Trifan, căci despre ea este vorba, a mărturisit că a trecut prin momente groaznice în noaptea dintre ani. Creatoarea de modă a susținut că ar fi fost drogată într-o cafenea chiar înainte de petrecere de Revelion, la care a fost nevoită să renunțe.

Vedeta a povestit că după ce a băut un cappuccino la un local din București a început să se simtă extrem de rău. A simțit o stare de amețeală, dar și de greață. Prietenele care au însoțit-o au rămas alături de ea pentru a o ajuta.

„De revelion eu și una dintre prietenele mele am băut cappuccino, iar cealaltă a băut dintr-o dintr-o sticlă care a desfăcută în fața noastră. Noi două, plus minus, cam în același timp, ne-a fost rău de tot cealaltă. Din momentul în care eu am vrut să mă ridic în picioare pentru că simțeam deja în primul rând amețeală și stare de greață. Nu am fost stricată la stomac, absolut deloc. Stare de rău, o stare de confuzie maximă. Eu am băut două trei guri din cappuccino.

Nu mai puteam mai mult pentru că deja corpul meu începuse să nu mai accepte, că nu era ok. Prietena mea care este cadru medical a spus că am fost otrăvite. Atunci m-am panicat, o panică din aia într-o stare nașpa. Prietena mea care încă mai funcționa s-a urcat la volan, cealaltă prietenă m-a tras de mână și m-a băgat în mașină. Am plecat 2-3 metri, apoi am deschis ușile și am început să vărsăm, eram acolo în fața hotelului și de acolo am început coșmarul”, a spus Sonia Trifan la Un show păcătos.