Fosta iubită a lui Vlad Bălțățeanu, dezvăluiri terifiante: „Eu am plecat. Ea nu a mai avut această șansă”

Fosta iubită a lui Vlad Bălțățeanu, dezvăluiri terifiante: „Eu am plecat. Ea nu a mai avut această șansă”
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Una dintre fostele iubite ale lui Vlad Bălțățeanu a făcut publice mai multe mesaje din conversațiile din trecut cu acesta, vrând să transmită un semnal de alarmă pentru femeile care trec cu vederea abuzul, sub orice formă. Totodată, ea a confirmat faptul că bărbatul avea patima jocurilor de noroc. 

Tânăra susține că a trăit pe propria piele abuzul emoțional și fizic din partea lui Vlad Bălțățeanu în timpul relației lor. Ea afirmă că, în ciuda jignirilor și amenințărilor pe care le îndura zilnic de la omul pe care îl iubea, a sperat și a trecut cu vederea derapajele cu încrederea că lucrurile se vor schimba și că omul de lângă ea se va opri. Cu toate acestea, ea reprezintă un caz fericit, reușind să plece la timp din relația cu frizerul abuzator.

Fosta iubită a lui Vlad Bălțățeanu/ sursă foto: TikTok

„Am purtat tricoul lui. Am dormit lângă el”

De asemenea, în schimbul de mesaje dintre cei doi, Vlad Bălțățeanu îi cere fetei suma de 200 de lei. În conversație, bărbatul susține că are nevoie de bani pentru a plăti datoriile și amenzile, însă tânăra îi răspunde ferm că nu îi va da bani pentru a juca la păcănele.

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Schimbul de mesaje dintre Vlad Bălțățeanu și fosta lui iubită/ sursă foto: TikTok

„Am purtat tricoul lui. Am dormit lângă el. Am împărtășit nopți și dimineți, zile în care am cunoscut abuzul, jignirile și amenințările. Am fost femeia care a crezut, poate de prea multe ori, că lucrurile se vor schimba și că omul de lângă mine se va opri. Eu am reușit să plec la timp. Valentina nu a mai apucat.

Nu știu ce a fost în sufletul ei, ce a trăit în spatele ușilor închise sau dacă, asemenea mie, a sperat că abuzurile se vor opri și că omul pe care îl iubea se va schimba. Dar știu cât de ușor este să ajungi să ierți, să justifici, să mai dai o șansă și să îți spui că «data viitoare va fi altfel»”.

De aceea scriu astăzi. Femeilor care trec prin abuz: nu așteptați ca lucrurile să devină și mai grave ca să vă salvați. Jignirile, amenințările, controlul, frica și violența nu sunt dovezi de iubire și nu sunt lucruri pe care trebuie să le suportați pentru că «poate se schimbă». Eu am plecat. Ea nu a mai avut această șansă.

Nu scriu aceste rânduri ca să mă pun în centrul acestei tragedii, ci pentru că am cunoscut omul pe care astăzi îl numim criminal și pentru că poate mărturia mea va face măcar o femeie să recunoască pericolul și să plece înainte”, a fost mesajul publicat de fosta iubită a lui Vlad Bălțățeanu.

Schimbul de mesaje dintre cei doi completează realitatea prezentată anterior de CANCAN.RO, cu privire la faptul că Vlad Bălțățeanu era client fidel al sălilor de păcănele. De asemenea, anchetatorii suspectează că patima jocurilor de noroc, pierderile financiare și datoriile ar fi fost unele dintre principalele motive din spatele crizelor de furie extremă. Reamintim că, potrivit declarațiilor mamei Valentinei, tânăra era amenințată, batjocorită și bătută constant de Vlad Bălțățeanu. Chiar înainte să fie găsită moartă, fata i-a mărturisit părintelui că se teme pentru viața ei – vezi AICI ce a declarat mama tinerei.

Unul dintre episoadele de violență asupra femeilor a avut loc chiar într-o sală de jocuri din Horezu, în aprilie 2022, în noapte de 1 spre 2 august. Acesta ar fi amenințat în mod repetat o femeie cu moartea și cu acte de violență (vezi AICI). Bărbatul a fost cercetat pentru infracțiunea de amenințare, însă dosarul a fost soluționat prin renunțarea la urmărirea penală – în data de 22 martie 2022.

Vlad Bălțățeanu, principalul suspect în cazul morții Valentinei, tânăra de 28 de ani ucisă și aruncată în râul Olt într-0 valiză, era cunoscut pentru trecutul său violent. Bărbatul avea un ordin de restricție emis pe numele său după ce în 2022 o altă femeie a obținut un ordin de protecție împotriva lui. Acesta fusese cercetat pentru viol, lovire și alte violențe.

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